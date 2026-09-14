Η ιστορία του Παύλου Φύσσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με θεατρικό μονόλογο

Δεκατρία χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, η συγκλονιστική ιστορία του αντιφασίστα μουσικού μεταφέρεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ειδική παρουσίαση του θεατρικού μονολόγου «18/9», με τη Δώρα Χρυσικού, θα λάβει χώρα στις Βρυξέλλες, στέλνοντας ένα μήνυμα μνήμης και αντιφασιστικής εγρήγορσης.

Την εκδήλωση διοργανώνει ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών (S&D), Νικόλας Φαραντούρης. Η παρουσίαση είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, ημέρα κατά την οποία συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Εκδήλωση μνήμης στις Βρυξέλλες

Η εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες αποτελεί μια πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη, ο οποίος κάλεσε τη Δώρα Χρυσικού να παρουσιάσει τον θεατρικό μονόλογο. Η επιλογή της ημερομηνίας, 18 Σεπτεμβρίου, δεν είναι τυχαία, καθώς συμπίπτει με την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα.

Ο στόχος της διοργάνωσης είναι να τιμηθεί η μνήμη του δολοφονημένου μουσικού και να ενισχυθεί το αντιφασιστικό μήνυμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη, ενώ η παράσταση θα παρουσιαστεί με υπότιτλους στα αγγλικά και στα γαλλικά, ώστε να είναι προσβάσιμη σε ένα ευρύτερο κοινό.

Το περιεχόμενο του μονολόγου «18/9»

Ο θεατρικός μονόλογος «18/9» είναι ένα έργο που εστιάζει στην αγωνία και την εγκληματική δράση της ναζιστικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Κεντρικά θέματα του έργου είναι η δολοφονία του Παύλου Φύσσα και η εμβληματική δίκη που ακολούθησε για τη ναζιστική οργάνωση.

Μέσα από τη μυθοπλασία, ο μονόλογος μπλέκει αληθινές μαρτυρίες και πραγματικά περιστατικά. Παρουσιάζει το κοινωνικό ψυχογράφημα ενός κοριτσιού που υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας σε ένα ακροδεξιό έγκλημα. Αυτό το γεγονός άλλαξε τη ζωή της και την έφερε αντιμέτωπη με αδυσώπητα διλήμματα.

Η ηρωίδα και το μήνυμα

Η κεντρική ηρωίδα του έργου δεν παρουσιάζεται ως αήττητη ή γυαλιστερή. Αντιθέτως, είναι διάφανη και εύθραυστη, ένας «δικός μας άνθρωπος» – μια γειτόνισσα, φίλη ή αδελφή. Η ηρωίδα παλεύει με τους φόβους της, λίγες ώρες πριν από την κατάθεσή της στη δίκη.

Μέσα από την ιστορία της, αναδεικνύεται η μεταμόρφωση ενός απλού ανθρώπου που γίνεται υποκείμενο της Ιστορίας, φέροντας το βάρος της αλήθειας και της δικαιοσύνης απέναντι σε ένα ακροδεξιό έγκλημα.

Συγκυρία και συμβολισμός

Η παρουσίαση του μονολόγου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμπίπτει χρονικά με τη δραματική άνοδα της Ακροδεξιάς. Αυτή η άνοδος παρατηρήθηκε στις πρόσφατες εκλογές στη Γερμανία, αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Η χρονική στιγμή θεωρείται ιδιαίτερα συμβολική.

Επίσης, η εκδήλωση συμπίπτει με την αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη και τις φήμες για την κάθοδό του στις επόμενες εθνικές εκλογές. Αυτές οι εξελίξεις προσδίδουν στην παρουσίαση ένα επιπλέον επίπεδο επικαιρότητας και σημασίας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για εγρήγορση.

Δηλώσεις του Νικόλα Φαραντούρη

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών (S&D), Νικόλας Φαραντούρης, δήλωσε ότι είναι η πρώτη φορά που διοργανώνεται ένα τέτοιο θεατρικό αντιφασιστικό δρώμενο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τόνισε τη σημασία της πρωτοβουλίας του, 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Ο κ. Φαραντούρης κατέληξε λέγοντας: «Θέλουμε αυτή την ημέρα να ενώσουμε τη φωνή μας με τις αντιφασιστικές εκδηλώσεις μνήμης στο Κερατσίνι και να στείλουμε ένα αποφασιστικό μήνυμα μνήμης και εγρήγορσης σε όλη την Ευρώπη, μέσα από τον θεατρικό μονόλογο της Δώρας Χρυσικού».

Με πληροφορίες από: Topontiki