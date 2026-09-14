Ο Κώστας Σλούκας αποθέωσε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο Gazzetta

Ο Κώστας Σλούκας, αρχηγός του Παναθηναϊκού, μίλησε στην κάμερα του Gazzetta για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αναδεικνύοντας τον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε ο Σέρβος προπονητής στην πορεία της καριέρας του. Οι δύο άνδρες βρίσκονται ξανά στην ίδια ομάδα, με τον Σλούκα να μην κρύβει τη χαρά του για αυτή τη συνεργασία και να εκφράζει τον απεριόριστο σεβασμό του.

Η επιστροφή του Ομπράντοβιτς και οι αναμνήσεις

Ο Παναθηναϊκός έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή, καθώς ένας θρύλος του συλλόγου, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, έχει επιστρέψει στην ομάδα. Ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος έχει συνεργαστεί μαζί του και στο παρελθόν, ρωτήθηκε για την πρώτη του αντίδραση όταν άκουσε την είδηση της υπογραφής και της επιστροφής του Ομπράντοβιτς.

Όπως δήλωσε ο ίδιος, η είδηση του γέννησε αναμνήσεις και ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος. Ο Σλούκας τρέφει απεριόριστο σεβασμό τόσο στη φιλοσοφία του Ομπράντοβιτς όσο και στον τρόπο σκέψης του, εντός και εκτός γηπέδου.

Από ρολίστας σε πρωταγωνιστής

Στις δηλώσεις του στο Gazzetta, ο Κώστας Σλούκας αποθέωσε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, υπογραμμίζοντας τη μεταμορφωτική του επίδραση στην καριέρα του. Ο Έλληνας καλαθοσφαιριστής ανέφερε χαρακτηριστικά ότι όταν πήγε στη Φενέρ, ήταν 25 χρονών και είχε τον ρόλο του ρολίστα.

Με τη βοήθεια και την καθοδήγηση του Ομπράντοβιτς, όπως δήλωσε, κατάφερε να φύγει από εκεί ως πρωταγωνιστής. Αυτή η προσωπική εμπειρία ενισχύει τον σεβασμό του Σλούκα προς τον προπονητή.

Η φιλοσοφία και ο τρόπος λειτουργίας του προπονητή

Ο Κώστας Σλούκας, έχοντας δουλέψει ξανά με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας του. Όπως εξήγησε, στον Σέρβο προπονητή αρέσει πολύ η φιλοσοφία των κανόνων και ένα συγκεκριμένο μπάσκετ, με στόχο να χτυπάει τις αδυναμίες του αντιπάλου. Γενικότερα, επιδιώκει μία σοβαρή ομάδα τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα.

Μία λέξη που, κατά τον Σλούκα, βγαίνει συνεχώς από τα χείλη του Ομπράντοβιτς και με την οποία συμφωνεί απόλυτα, είναι ο σεβασμός. Σεβασμός στους συμπαίκτες, στους προπονητές, στο κλαμπ και στους φιλάθλους. Αυτό, σε συνδυασμό με το «κεφάλι κάτω και τη δουλειά», αποτελεί ένα «πολύ όμορφο μείγμα» που, όπως τόνισε, οφείλουν να εφαρμόσουν οι παίκτες τόσο εντός γηπέδου όσο και στην παρουσία τους εκτός αυτού.

Ο απεριόριστος σεβασμός και η αξιολόγηση

Ο Σλούκας ανέφερε ότι ο Ομπράντοβιτς έχει φέρει μία νέα φρεσκάδα στον τρόπο που δουλεύει και σκέφτεται γενικότερα σε όλο τον οργανισμό, όχι μόνο μέσα στο παρκέ, αλλά και στις σχέσεις του με τους παίκτες και το staff. Παρότι έχουν συνεργαστεί για πέντε χρόνια και γνωρίζονται, ο Ομπράντοβιτς δεν έχει ζητήσει κάτι συγκεκριμένο από τον Σλούκα.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού τόνισε ότι σέβεται απεριόριστα το work ethic του προπονητή, την αφοσίωση στη δουλειά και τον μόχθο για αυτό που αγαπάει κανείς, ακόμα κι αν δεν πετύχει στο τέλος. Για τον Κώστα Σλούκα, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι «μακράν ο καλύτερος προπονητής όλων των εποχών στην Ευρώπη».

Αλλαγές στο ρόστερ του Παναθηναϊκού

Φέτος, ο Παναθηναϊκός έχει πραγματοποιήσει αρκετές αλλαγές στο ρόστερ του. Έχουν έρθει πολλοί παίκτες στην ομάδα, κάτι που σηματοδοτεί μια περίοδο ανανέωσης για τον σύλλογο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta