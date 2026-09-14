Η απολογία των γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας

Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή το ζευγάρι των γιατρών, σε μια υπόθεση που έχει λάβει νέα τροπή. Η κατηγορία σε βάρος τους αναβαθμίστηκε, πλέον αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Η εξέλιξη αυτή προέκυψε μετά την παρουσία τους στο ανακριτικό γραφείο και την αξιολόγηση των νέων δεδομένων.

Η νέα τροπή στην υπόθεση

Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί οδηγήθηκαν σήμερα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ενώπιον του ανακριτή. Η παρουσία τους έξω από το ανακριτικό γραφείο διήρκεσε για περισσότερες από πέντε ώρες, καθώς εξετάζονταν τα στοιχεία της υπόθεσης και οι νέες κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, το ζευγάρι έλαβε νέα προθεσμία για να προετοιμάσει την υπεράσπισή του. Η απολογία τους έχει οριστεί για αύριο, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, ακριβώς στη 1 το μεσημέρι, σηματοδοτώντας ένα κρίσιμο στάδιο στην ποινική διαδικασία.

Οι προετοιμασίες για την απολογία

Ούτε οι ίδιοι οι κατηγορούμενοι γιατροί ούτε οι συνήγοροί τους επέλεξαν να προβούν σε δηλώσεις προς τα μέσα ενημέρωσης σχετικά με τη νέα αυτή εξέλιξη της υπόθεσης. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, το ζευγάρι έχει ήδη προετοιμάσει εκτενή απολογητικά υπομνήματα.

Αυτά τα πολυσέλιδα υπομνήματα αναμένεται να κατατεθούν στον ανακριτή λίγο πριν την έναρξη των επίσημων απολογιών τους. Στα υπομνήματα αυτά θα περιγράφεται λεπτομερώς η δική τους εκδοχή των γεγονότων, προσπαθώντας να αντικρούσουν τις κατηγορίες.

Η θέση του παθολόγου

Ο παθολόγος, ένας εκ των δύο κατηγορουμένων, φέρεται να επιμένει σταθερά στην αρχική του θέση, δηλώνοντας ότι δεν είχε καμία απολύτως εμπλοκή στο περιστατικό που οδήγησε στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι κλήθηκε από τη σύζυγό του για να προσφέρει βοήθεια μετά τις 4 το απόγευμα.

Στο πλαίσιο της υπεράσπισής του, σήμερα κατέθεσαν δύο μάρτυρες ενώπιον των αρχών. Πρόκειται για μία γραμματέα του ιατρείου του και έναν ασθενή του, οι οποίοι φέρονται να υποστήριξαν τους ισχυρισμούς του παθολόγου για τα γεγονότα.

Οι ισχυρισμοί της συζύγου

Από την πλευρά της, η σύζυγος του παθολόγου φέρεται να αποδίδει τα κενά και τις αντιφάσεις που έχουν εντοπιστεί στην υπόθεση στην ένταση και τον πανικό που επικρατούσαν τη στιγμή του περιστατικού. Υποστηρίζει με έμφαση, σε κάθε περίπτωση, ότι δεν υπήρχε δόλος εκ μέρους της κατά τη διαχείριση της κατάστασης που οδήγησε στον θάνατο.

Η έκθεση των εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε το Star, η δεύτερη έκθεση που συντάχθηκε από τα εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας φέρεται να έρχεται σε αντίθεση με βασικούς ισχυρισμούς που έχει προβάλει το ζευγάρι των γιατρών. Η έκθεση αυτή αποτελεί ένα κρίσιμο στοιχείο στην εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς ανατρέπει ορισμένα από τα αρχικά δεδομένα.

Ειδικότερα, στην έκθεση των εργαστηρίων καταγράφονται στοιχεία τα οποία οι Αρχές εξετάζουν ως πιθανές κινήσεις συγκάλυψης των πραγματικών γεγονότων. Αυτά τα ευρήματα αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και στην αξιολόγηση των ευθυνών.

Η συνέχεια της διαδικασίας

Οι ισχυρισμοί που θα καταθέσουν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί κατά την απολογία τους, καθώς και όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής, αναμένεται να αξιολογηθούν ενδελεχώς από τον ανακριτή και τον εισαγγελέα. Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών και την προσεκτική αξιολόγηση όλων των δεδομένων, θα κριθεί η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση και οι επόμενες ενέργειες της δικαιοσύνης.

Με πληροφορίες από: Reader