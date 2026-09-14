Νέα, ιδιαίτερα σοβαρά στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τις συνθήκες που επικρατούσαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή που οδήγησε στον θάνατό του. Οι αρχές ανασυνθέτουν λεπτό προς λεπτό τα γεγονότα, ενώ το κατηγορητήριο για τους δύο γιατρούς έχει αναβαθμιστεί. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται πλέον η φερόμενη χορήγηση μέθης στον τραγουδιστή, οι συναγερμοί που κατέγραψε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, η ποσότητα αδρεναλίνης που χορηγήθηκε, καθώς και το κρίσιμο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε έως την κλήση στο ΕΚΑΒ.

Συναγερμοί στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης

Τα ψηφιακά δεδομένα του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι καταγράφουν συναγερμό για πιθανή θρόμβωση. Όπως ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, το μηχάνημα κατέγραψε δύο alarm, στις 2:25 και στις 2:26, περίπου εννέα και δέκα λεπτά μετά την έναρξη της θεραπείας. Σύμφωνα με τον κ. Λυκούδη, αντί να διακοπεί η διαδικασία και να αξιολογηθεί η κατάσταση του ασθενούς, πατήθηκε το κουμπί «επικύρωση» και η πλασμαφαίρεση συνεχίστηκε κανονικά. Ο ίδιος συναγερμός φέρεται να αγνοήθηκε δύο φορές, με τον δικηγόρο να εκτιμά πως εάν η διαδικασία είχε πραγματοποιηθεί από έμπειρο χειριστή, ο Γιώργος Μαζωνάκης ενδεχομένως να είχε σωθεί.

Περαιτέρω πληροφορίες αναφέρουν ότι η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης άρχισε στις 14:37. Το σύστημα φέρεται να ενεργοποίησε αλλεπάλληλους συναγερμούς μεταξύ 15:22 και 15:45. Το πρώτο alarm καταγράφηκε στις 15:22, δηλαδή 45 λεπτά μετά την έναρξη της διαδικασίας. Την ίδια ώρα φαίνεται ότι σταμάτησε η πλασμαφαίρεση, ωστόσο το μηχάνημα συνέχισε να καταγράφει δεδομένα για ακόμη 23 λεπτά.

Διερεύνηση για χορήγηση μέθης

Ένα από τα κρίσιμα σημεία της έρευνας αφορά τη φερόμενη χορήγηση μέθης στον Γιώργο Μαζωνάκη πριν από την έναρξη της πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο τραγουδιστής φέρεται να υποβλήθηκε σε αυτή τη διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει τη χορήγηση ενδοφλέβιων φαρμάκων με σκοπό ο ασθενής να παραμένει ήρεμος κατά τη διάρκεια μιας ιατρικής πράξης.

Οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για να επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφορία. Εφόσον επιβεβαιωθεί, οι ερευνητές εκτιμούν ότι θα προκύψει ένα ακόμη εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα σχετικά με τους χειρισμούς των γιατρών. Η διαδικασία της μέθης απαιτεί την παρουσία αναισθησιολόγου και τη συνεχή παρακολούθηση των ζωτικών λειτουργιών του ασθενούς.

Παράλληλα, εξετάζεται κατά πόσο η ενδεχόμενη χορήγηση των συγκεκριμένων φαρμάκων δυσχέρανε τις προσπάθειες ανάνηψης μετά την ανακοπή που υπέστη ο τραγουδιστής. Η έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών με τα ψηφιακά δεδομένα του μηχανήματος έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο ανακριτή.

Διαγραμμένα αρχεία και λανθασμένη δοσολογία αδρεναλίνης

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί εντόπισαν διαγραμμένα αρχεία στο κινητό τηλέφωνο της γιατρού που βρισκόταν στον χώρο του ιατρείου. Μεταξύ των αρχείων φέρεται να υπάρχουν ένα βίντεο και δύο φωτογραφίες, στα οποία καταγράφεται ο Γιώργος Μαζωνάκης πάνω στην ιατρική καρέκλα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εικόνα του τραγουδιστή στο συγκεκριμένο υλικό φέρεται να αποτυπώνει ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση. Τα συγκεκριμένα αρχεία φέρεται να διαγράφηκαν λίγο πριν η γιατρός μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα, περίπου στις 19:09.

Παράλληλα, αποκαλύφθηκε ότι οι δύο γιατροί, ενώ ο τραγουδιστής βρισκόταν αναίσθητος, του χορήγησαν συνολικά τρεις ενέσεις αδρεναλίνης, επιχειρώντας να τον επαναφέρουν. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, η ποσότητα αδρεναλίνης που χορηγήθηκε σε κάθε δόση δεν ήταν 1 mg, αλλά μόλις 0,1 mg, καθώς η συγκεκριμένη ποσότητα είχε προστεθεί σε 0,9 mg ορού.

Αναβάθμιση κατηγορίας και ποινικές προεκτάσεις

Η ποινική υπόθεση έχει λάβει νέα τροπή, καθώς η κατηγορία αναβαθμίστηκε από θανατηφόρα σωματική βλάβη σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, χαρακτήρισε αυτή την εξέλιξη ως «πρώτη δικαστική δικαίωση» για την οικογένεια. Ο κ. Λυκούδης έκανε λόγο για στοιχεία που, κατά την εκτίμησή του, καταδεικνύουν ψευδορκία από πρόσωπα που κατέθεσαν στην υπόθεση, ενώ υποστήριξε ότι θα πρέπει να διερευνηθεί και ο ρόλος πιθανών ηθικών αυτουργών.

Οι αρχές ανασυνθέτουν τα γεγονότα, με τα ψηφιακά δεδομένα του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης να αποτελούν κρίσιμα στοιχεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ακριβής ώρα θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη τοποθετείται μεταξύ 15:23 και 15:27, καθώς τότε φαίνεται ότι σταμάτησε η καρδιά του ενώ βρισκόταν συνδεδεμένος στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis