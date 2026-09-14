Τοιχογραφία στην Αλβανία παρουσιάζει ελληνικά πρόσωπα ως «Ιστορία του Έθνους»

Μια μεγάλη ιστορική τοιχογραφία που φιλοτεχνήθηκε στην Αλβανία έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς εντάσσει ορισμένες από τις σημαντικότερες μορφές της αρχαίας και νεότερης ιστορίας της ευρύτερης περιοχής σε μια αλβανική εθνική αφήγηση. Η τοιχογραφία, που φέρει τον τίτλο «Historia e Kombit», δηλαδή «Η Ιστορία του Έθνους», περιλαμβάνει πορτρέτα ιστορικών προσωπικοτήτων, συνοδευόμενα από επιγραφές στα αλβανικά και εθνικά σύμβολα, με την απεικόνιση του Μάρκου Μπότσαρη ως «Shqiptar» να προκαλεί τη μεγαλύτερη αίσθηση.

Η «Ιστορία του Έθνους» και οι απεικονίσεις

Η τοιχογραφία «Historia e Kombit» παρουσιάζει μια σύνθεση προσώπων που, σύμφωνα με τους δημιουργούς της, αποτελούν μέρος της αλβανικής εθνικής ιστορίας. Μεταξύ των μορφών που απεικονίζονται είναι ο Πύρρος της Ηπείρου, ο Μέγας Αλέξανδρος και ο Μάρκος Μπότσαρης. Κάθε πορτρέτο συνοδεύεται από σχετικές επιγραφές στην αλβανική γλώσσα, ενώ ενσωματώνονται και εθνικά σύμβολα που ενισχύουν τον χαρακτήρα της αφήγησης.

Συγκεκριμένα, ο Μέγας Αλέξανδρος αναφέρεται ως «Aleksandri i Madh», ενώ ο Πύρρος της Ηπείρου ως «Pirro i Epirit». Η παρουσία αυτών των αρχαίων προσωπικοτήτων σε μια σύγχρονη αλβανική εθνική αφήγηση αντανακλά μια μακροχρόνια ιστορική διαμάχη που παρατηρείται στα Βαλκάνια, όπου μορφές της αρχαιότητας συχνά εντάσσονται σε ανταγωνιστικές εθνικές ιστορικές αφηγήσεις.

Ο Μάρκος Μπότσαρης ως «Shqiptar»

Ιδιαίτερη εντύπωση και αντιδράσεις προκαλεί η απεικόνιση του Μάρκου Μπότσαρη, δίπλα στη λέξη «Shqiptar», που σημαίνει «Αλβανός». Με αυτόν τον τρόπο, ο γνωστός Σουλιώτης οπλαρχηγός παρουσιάζεται ως Αλβανός, γεγονός που αποτελεί το πιο αμφιλεγόμενο στοιχείο της τοιχογραφίας.

Ο Μάρκος Μπότσαρης είναι ένας σημαντικός Σουλιώτης στρατιωτικός ηγέτης, ο οποίος πολέμησε ενεργά στην Ελληνική Επανάσταση του 1821. Η μορφή του κατέχει μια ξεχωριστή και τιμητική θέση στη νεότερη ελληνική ιστορική μνήμη. Η τοποθέτησή του δίπλα στον Μέγα Αλέξανδρο και τον Πύρρο, κάτω από τον τίτλο «Η Ιστορία του Έθνους», διαμορφώνει μια οπτική αφήγηση που συνδέει προσωπικότητες από εντελώς διαφορετικές ιστορικές περιόδους με μία ενιαία αλβανική ταυτότητα.

Αρχαίες μορφές σε σύγχρονες αφηγήσεις

Η ένταξη του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Πύρρου της Ηπείρου σε μια σύγχρονη αλβανική εθνική αφήγηση αναδεικνύει την πολυπλοκότητα της ιστορικής ερμηνείας στα Βαλκάνια. Η απόδοση σύγχρονων εθνικών ταυτοτήτων σε ανθρώπους που έζησαν πριν από περισσότερα από 2.000 χρόνια είναι ιστορικά περίπλοκη. Αυτό συμβαίνει διότι οι έννοιες του έθνους και της εθνικότητας, όπως τις αντιλαμβανόμαστε σήμερα, δεν υπήρχαν με την ίδια μορφή στον αρχαίο κόσμο.

Η τοιχογραφία, με αυτόν τον τρόπο, προσπαθεί να δημιουργήσει μια συνέχεια στην ιστορική ταυτότητα, συνδέοντας μορφές από την αρχαιότητα με τη νεότερη ιστορία, υπό το πρίσμα μιας ενιαίας εθνικής αφήγησης. Αυτή η πρακτική είναι συχνή σε περιοχές με πλούσια και αμφισβητούμενη ιστορική κληρονομιά.

Σύμβολα και ευρύτερο πλαίσιο

Πέρα από τις απεικονίσεις των ιστορικών προσώπων, η σύνθεση της τοιχογραφίας περιλαμβάνει και άλλα σύμβολα που ενισχύουν τον ευρύτερο ιστορικό και εθνικιστικό της χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, εμφανίζονται σύμβολα του αλβανικού δικέφαλου αετού, ένα από τα κύρια εθνικά σύμβολα της Αλβανίας. Επιπλέον, γίνονται αναφορές στην Τσαμουριά (Çamëria), μια περιοχή που αποτελεί συχνά σημείο αναφοράς σε εθνικιστικές αφηγήσεις.

Η τοιχογραφία, επομένως, ξεπερνά τα όρια ενός απλού έργου street art. Αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης διαμάχης για την ιστορική κληρονομιά των Βαλκανίων, όπου η κληρονομιά της Ηπείρου, της αρχαίας Μακεδονίας και των ηρώων της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 εξακολουθεί να συνδέεται στενά με τις διαφορετικές ελληνικές και αλβανικές ερμηνείες της ιστορίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta