Έρευνα για ιατρείο στο Κολωνάκι: Κατηγορίες για ανθρωποκτονία και περιστατικό ασθενούς από την Κύπρο

Οι γιατροί Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, σε σχέση με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι εξελίξεις αυτές έρχονται στο φως καθώς αποκαλύπτεται και ένα περιστατικό με ασθενή από την Κύπρο, η οποία νοσηλεύτηκε μετά από αλλεπάλληλες συνεδρίες πλασμαφαίρεσης σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Ο νεφρολόγος Χρήστος Ιατρού ενημέρωσε τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τις αμφιλεγόμενες θεραπείες που προσφέρονταν, οι οποίες υπόσχονταν αναζωογόνηση και για τις οποίες οι ασθενείς δαπανούσαν χιλιάδες ευρώ.

Κατηγορίες για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο

Οι δύο γιατροί, Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος, κατηγορούνται συγκεκριμένα για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, γεγονός που συνδέεται με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι θεραπείες που παρείχαν στους ασθενείς τους υπόσχονταν αναζωογόνηση, με το κόστος να ανέρχεται σε χιλιάδες ευρώ.

Σχετικά με την κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη πριν μεταβεί στο ιατρείο της Καρνεάδου, υπάρχουν νέες μαρτυρίες. Αυτές αναφέρουν ότι ο τραγουδιστής «δεν είχε εικόνα άρρωστου ανθρώπου», αλλά αντίθετα «ήταν μία χαρά» και «σιγοτραγουδούσε».

Στο πλαίσιο της έρευνας, έχουν βρεθεί δύο φωτογραφίες και ένα βίντεο του τραγουδιστή στο κινητό της γιατρού. Το κρίσιμο διάστημα πριν από την κλήση στο ΕΚΑΒ αποτελεί αντικείμενο περαιτέρω διερεύνησης.

Το περιστατικό της ασθενούς από την Κύπρο και η νοσηλεία της

Ο νεφρολόγος Χρήστος Ιατρού, ο οποίος εργάζεται στο «Νοσοκομείο Υγεία», προέβη σε σημαντικές αποκαλύψεις σχετικά με τις πρακτικές του ιατρείου στο Κολωνάκι. Συγκεκριμένα, ανέφερε το περιστατικό μιας 45χρονης ασθενούς από την Κύπρο, η οποία είχε υποβληθεί σε αλλεπάλληλες συνεδρίες πλασμαφαίρεσης.

Ο σκοπός αυτών των συνεδριών, όπως της είχε παρουσιαστεί, ήταν η αφαίρεση μικροπλαστικών από τον οργανισμό της. Ωστόσο, μετά τις θεραπείες, η ασθενής νοσηλεύτηκε.

Ο κ. Ιατρού πληροφορήθηκε για το συγκεκριμένο κέντρο στο Κολωνάκι πριν από περίπου έναν χρόνο, όταν η διευθύντρια της Παθολογικής Κλινικής τον κάλεσε να εξετάσει την ασθενή. Ο πατέρας της 35χρονης, όπως αναφέρθηκε, είχε πληρώσει «δεκάδες χιλιάδες ευρώ» για τις θεραπείες.

Οι έλεγχοι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Ο Χρήστος Ιατρού ενημέρωσε τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (ΙΣΑ) για τις πρακτικές του ιατρείου. Ένας πρώτος έλεγχος είχε πραγματοποιηθεί από τον ΙΣΑ το 2025, μετά από προφορική ενημέρωση για το ιατρείο, χωρίς ωστόσο να βρεθεί κάτι τότε.

Μετά τη νέα ενημέρωση από τον νεφρολόγο, ακολούθησε εκ νέου έλεγχος στο ιατρείο που βρίσκεται στο Κολωνάκι. Κατά τη διάρκεια αυτού του ελέγχου, δεν εντοπίστηκε οποιοδήποτε μηχάνημα στο ιατρείο.

Η πλασμαφαίρεση: Μια μέθοδος με συγκεκριμένες ενδείξεις

Ο κ. Ιατρού εξήγησε αναλυτικά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια παλιά μέθοδο, η οποία ξεκίνησε το 1913 και έγινε ευρέως γνωστή από τη δεκαετία του 1970. Η κύρια χρήση της είναι για τον διαχωρισμό του αίματος των αιμοδοτών, ώστε το πλάσμα, τα ερυθρά και τα αιμοπετάλια να μπορούν να μεταγγιστούν σε ασθενείς ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Υπάρχει επίσης η θεραπευτική πλασμαφαίρεση, κατά την οποία αφαιρείται πλάσμα από τον ασθενή και περνάει από ένα μηχάνημα ή φυγόκεντρο, αντικαθιστώντας την αφαιρεθείσα ποσότητα με άλλο πλάσμα ή υγρό.

Ο νεφρολόγος υπογράμμισε ότι η χρήση της πλασμαφαίρεσης για αντιγήρανση και μακροζωία δεν έχει πλήρη επιστημονική τεκμηρίωση. Δεν υπάρχουν μελέτες που να αποδεικνύουν ότι η μέθοδος αυτή βοηθά σε αυτόν τον τομέα.

Επιπλέον, ο κ. Ιατρού χαρακτήρισε «παράδοξο» το γεγονός ότι η πλασμαφαίρεση γινόταν σε ένα απλό παθολογικό ιατρείο. Στην Ελλάδα, η πλασμαφαίρεση πραγματοποιείται τουλάχιστον στα νοσοκομεία και στα μεγάλα ιδιωτικά θεραπευτήρια. Η διαδικασία αυτή, που περιλαμβάνει εξωσωματική κυκλοφορία, δεν μπορεί να γίνεται σε ένα απλό ιατρείο.

Τέλος, διευκρίνισε ότι η θεραπευτική πλασμαφαίρεση προϋποθέτει ότι ο ασθενής νοσεί και υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες της αμερικανικής εταιρείας πλασμαφαίρεσης που καθορίζουν σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να ωφελήσει.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Reader