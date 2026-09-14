Χαλκιδική: Τσακάλι επιτέθηκε σε παιδί στον Νέο Μαρμαρά – Νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης

Ένα παιδί μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, αφού δέχτηκε επίθεση από τσακάλι σε παραλία του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής. Το περιστατικό, το οποίο έκανε γνωστό η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης (ΚΟΜΑΘ), έχει προκαλέσει προβληματισμό, καθώς τα τσακάλια θεωρούνται συνήθως φοβικά απέναντι στον άνθρωπο. Ο ανήλικος νοσηλεύεται, ενώ οι αρχές έχουν ενημερωθεί για τον εντοπισμό του ζώου.

Το περιστατικό στον Νέο Μαρμαρά

Το παιδί, ηλικίας περίπου πέντε ετών, βρισκόταν στην παραλία του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής όταν δέχτηκε την επίθεση. Αμέσως μετά το συμβάν, ο ανήλικος μεταφέρθηκε για περίθαλψη σε δημόσιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του παιδιού χαρακτηρίζεται ως καλή, γεγονός που ανακουφίζει την οικογένεια και τις αρχές.

Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης, σε επικοινωνία που είχε με το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται το παιδί, επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για επίθεση από τσακάλι. Το γεγονός αυτό δημιουργεί προβληματισμό, καθώς το τσακάλι είναι ένα είδος της άγριας πανίδας που συνήθως επιδεικνύει φοβική συμπεριφορά απέναντι στον άνθρωπο, καθιστώντας το περιστατικό ασυνήθιστο.

Έρευνες σε εξέλιξη και ενημέρωση των αρχών

Μετά την επίθεση στον ανήλικο, το Δασαρχείο Πολυγύρου ενημερώθηκε άμεσα για το συμβάν. Έχει ξεκινήσει μια διαδικασία για τον εντοπισμό του άγριου ζώου που επιτέθηκε στο παιδί. Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε εγρήγορση, προσπαθώντας να διασφαλίσουν την ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής.

Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης ήταν αυτή που έκανε γνωστό το περιστατικό με σχετική ανακοίνωσή της. Η Ομοσπονδία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και συνεργάζεται με τις αρχές για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων, τα οποία φαίνεται να αυξάνονται στην περιοχή.

Δεύτερη επίθεση στην ευρύτερη περιοχή

Το περιστατικό με το παιδί δεν είναι το μοναδικό που έχει σημειωθεί στην ευρύτερη περιοχή του Νέου Μαρμαρά τις τελευταίες ημέρες. Πριν από δύο ημέρες, ένας 55χρονος άνδρας δέχτηκε επίσης επίθεση από άγριο ζώο σε παραλία της ίδιας περιοχής. Ο άνδρας τραυματίστηκε στον αυχένα και χρειάστηκε να μεταβεί για περίθαλψη.

Αυτά τα δύο περιστατικά, που συνέβησαν σε μικρό χρονικό διάστημα και στην ίδια γεωγραφική ζώνη, εντείνουν την ανησυχία των κατοίκων και των φορέων. Η επανειλημμένη εμφάνιση άγριων ζώων σε παραλίες και η επιθετική τους συμπεριφορά προς τον άνθρωπο αποτελούν πλέον ένα σοβαρό ζήτημα που απαιτεί άμεση αντιμετώπιση.

Η ανησυχία της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας

Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης (Κ.Ο.ΜΑ.Θ) εξέφρασε τη βαθιά της ανησυχία για το πρόσφατο περιστατικό επίθεσης είδους της άγριας πανίδας σε παιδί. Παράλληλα, η Ομοσπονδία εξέφρασε τη συμπαράστασή της στην οικογένεια του ανήλικου που δέχτηκε την επίθεση, τονίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Στην ανακοίνωσή της, η ΚΟΜΑΘ υπογράμμισε ότι τα πρόσφατα γεγονότα, συμπεριλαμβανομένου και του περιστατικού επίθεσης λύκου σε μικρό παιδί στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης, αναδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη για μια ολοκληρωμένη και συντονισμένη αντιμετώπιση. Αυτή η αντιμετώπιση αφορά το αυξανόμενο φαινόμενο της αλληλεπίδρασης ειδών της άγριας πανίδας με τον άνθρωπο στη χώρα μας, ένα ζήτημα που απαιτεί συστηματική προσέγγιση.

Προηγούμενα περιστατικά επιθέσεων άγριων ζώων

Η επίθεση στον Νέο Μαρμαρά δεν είναι το πρώτο περιστατικό τραυματισμού παιδιού από άγριο ζώο στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής. Υπενθυμίζεται ότι τον Σεπτέμβριο του 2025, ένα πεντάχρονο κορίτσι είχε δεχθεί επίθεση από λύκο, γεγονός που είχε προκαλέσει τότε έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία και τις αρχές.

Αυτά τα περιστατικά, σε συνδυασμό με την πρόσφατη επίθεση του τσακαλιού και την επίθεση στον 55χρονο, υπογραμμίζουν την ανάγκη για ενίσχυση των μέτρων προστασίας και ενημέρωσης του κοινού. Η συχνότητα αυτών των συμβάντων αναδεικνύει ένα ευρύτερο πρόβλημα στην αλληλεπίδραση ανθρώπων και άγριας πανίδας, καθιστώντας αναγκαία την περαιτέρω διερεύνηση και λήψη μέτρων.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos