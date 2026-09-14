Ο γηραιότερος επιζών του Ολοκαυτώματος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 107 ετών

Ο Γιεχούντα Αχαρόν Βιντάφσκι, ο οποίος αναγνωριζόταν ως ο γηραιότερος επιζών του Ολοκαυτώματος στο Ισραήλ, απεβίωσε την Κυριακή σε ηλικία 107 ετών. Τον θάνατό του ανακοίνωσαν τόσο το Μνημείο Άουσβιτς-Μπίρκεναου όσο και ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Ο Βιντάφσκι άφησε πίσω του μια ζωή άμεσα συνδεδεμένη με τη φρίκη του Ολοκαυτώματος, αλλά και με την αδιάκοπη προσπάθεια διατήρησης της μνήμης των θυμάτων του.

Η πορεία ζωής και η επιβίωση από τα ναζιστικά στρατόπεδα

Ο Γιεχούντα Αχαρόν Βιντάφσκι γεννήθηκε στην Πολωνία το 1919. Κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής, βίωσε τις σκληρές διώξεις, χάνοντας μεγάλο μέρος της οικογένειάς του. Ο ίδιος κατάφερε να επιβιώσει από το στρατόπεδο συγκέντρωσης του Άουσβιτς-Μπίρκεναου, καθώς και από το γκέτο του Λοτζ, όπου κρατούνταν χιλιάδες Εβραίοι.

Μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και τις φρικαλεότητες που σημάδεψαν την εποχή, ο Βιντάφσκι αποφάσισε να εγκαταλείψει την Πολωνία. Το 1950, μετανάστευσε στο Ισραήλ, όπου έζησε το μεγαλύτερο μέρος της υπόλοιπης ζωής του, χτίζοντας μια νέα αρχή μετά τις τραυματικές εμπειρίες.

Αφιέρωση στη διατήρηση της μνήμης

Δεκαετίες μετά την προσωπική του δοκιμασία και την απελευθέρωση, ο Γιεχούντα Αχαρόν Βιντάφσκι επέστρεψε στις πληγές της ιστορίας με έναν ιδιαίτερο σκοπό. Από το 1978 και έπειτα, ασχολήθηκε ενεργά με την αποκατάσταση εβραϊκών τάφων στην Πολωνία, μια προσπάθεια που διήρκεσε για πολλές δεκαετίες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Μνημείο Άουσβιτς-Μπίρκεναου, ο Βιντάφσκι συνέβαλε στον εντοπισμό και τη σήμανση περισσότερων από 3.000 τάφων. Το έργο του αυτό αποτελεί μια σημαντική συνεισφορά στη διατήρηση της μνήμης των εβραϊκών κοινοτήτων που εξοντώθηκαν κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος, διασφαλίζοντας ότι οι χαμένες ζωές δεν θα ξεχαστούν.

Τα συλλυπητήρια του προέδρου του Ισραήλ

Με αφορμή τον θάνατο του Γιεχούντα Αχαρόν Βιντάφσκι, ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια. Ο Ισραηλινός πρόεδρος τοποθετήθηκε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X, απευθύνοντας τα συλλυπητήριά του στην «υπέροχη οικογένεια» του 107χρονου επιζώντος.

Στην ανάρτησή του, ο Ισαάκ Χέρτζογκ τόνισε ότι η ζωή του Βιντάφσκι αποτελούσε «μια αξιοθαύμαστη μαρτυρία για τον θρίαμβο της ζωή, της μνήμης και της νέας αρχής». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τη σημασία της πορείας του Βιντάφσκι ως σύμβολο αντοχής και της αδιάκοπης ανάγκης για διατήρηση της ιστορικής μνήμης.

Το βαρύ τίμημα του Ολοκαυτώματος

Ο θάνατος του Γιεχούντα Αχαρόν Βιντάφσκι υπενθυμίζει τις τραγικές διαστάσεις του Ολοκαυτώματος, μιας από τις πιο σκοτεινές περιόδους της ανθρώπινης ιστορίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, περίπου έξι εκατομμύρια Εβραίοι δολοφονήθηκαν από τους Ναζί στην Ευρώπη.

Η μαρτυρία και η δράση επιζώντων όπως ο Βιντάφσκι θεωρούνται ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και την εκπαίδευση των νεότερων γενεών. Η προσπάθεια διατήρησης της μνήμης των εβραϊκών κοινοτήτων και των θυμάτων του Ολοκαυτώματος συνεχίζεται, με τους επιζώντες να αποτελούν ζωντανά σύμβολα του παρελθόντος και της ανάγκης για μη επανάληψη τέτοιων φρικαλεοτήτων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos