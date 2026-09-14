Στο «μικροσκόπιο» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχουν μπει τα οικονομικά στοιχεία και η δραστηριότητα των δύο συλληφθέντων γιατρών του Κολωνακίου. Ο έλεγχος αυτός διενεργείται παράλληλα με την ποινική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη για τη θανατηφόρα έκθεση, μετά τον θάνατο του λαϊκού τραγουδιστή στο ιατρείο τους. Οι φορολογικές αρχές έχουν ήδη εντοπίσει σημαντική ασυμφωνία ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματα και την κινητή και ακίνητη περιουσία των γιατρών, γεγονός που έχει προκαλέσει περαιτέρω διερεύνηση.

Η νέα ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία

Λίγες ώρες μετά την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια, η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας προχώρησε στην άσκηση νέας ποινικής δίωξης εις βάρος του ζευγαριού των γιατρών. Οι δύο συλληφθέντες, στο ιατρείο των οποίων έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής, αντιμετωπίζουν πλέον την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.

Οι γιατροί αναμένεται να απολογηθούν αύριο Τρίτη για τις βαριές κατηγορίες που τους αποδίδονται. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της αρχικής έρευνας, με τις δικαστικές αρχές να επιδιώκουν την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του ξαφνικού θανάτου και την απόδοση των ποινικών ευθυνών.

Εξονυχιστικός φορολογικός έλεγχος από την ΑΑΔΕ

Οι φορολογικές αρχές διενεργούν έναν εξονυχιστικό έλεγχο, εστιάζοντας στην οικονομική δραστηριότητα των δύο συλληφθέντων γιατρών. Στο πλαίσιο αυτού του ελέγχου, εξετάζεται με μεγάλη προσοχή η ακρίβεια και η γνησιότητα των τιμολογίων και των αποδείξεων που έχουν εκδοθεί από το ιατρείο τους στο Κολωνάκι.

Η έρευνα της ΑΑΔΕ έχει ως στόχο να διαπιστώσει εάν οι «ταρίφες» των θεραπειών, οι οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες, κόστιζαν έως και χιλιάδες ευρώ, περνούσαν κανονικά μέσα από τα επίσημα βιβλία του ιατρείου. Είναι κρίσιμο να εξακριβωθεί εάν όλα αυτά τα ποσά φορολογούνταν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεδομένης της ασυμφωνίας που έχει ήδη εντοπιστεί μεταξύ των δηλωθέντων εισοδημάτων και της περιουσίας τους.

Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και διερεύνηση περιουσιακών στοιχείων

Στο πλαίσιο του εκτεταμένου φορολογικού ελέγχου, αναμένεται να δοθεί εντολή για το «άνοιγμα» των τραπεζικών λογαριασμών των δύο γιατρών. Αυτή η διαδικασία θα καλύψει τόσο τους λογαριασμούς που διατηρούνται σε ελληνικές τράπεζες όσο και εκείνους που ενδεχομένως υπάρχουν στο εξωτερικό.

Οι αρχές θα ελέγξουν με λεπτομέρεια τις καταθέσεις, τις κινήσεις των λογαριασμών, καθώς και όλες τις συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί με κάρτες. Παράλληλα, θα διερευνηθούν οι συναλλαγές μεταξύ συγγενικών επιχειρήσεων, ενώ στο «μικροσκόπιο» της ΑΑΔΕ θα μπουν και τυχόν θυρίδες ή εξωχώριες εταιρείες που μπορεί να συνδέονται με τους συλληφθέντες γιατρούς, προκειμένου να υπάρξει πλήρης εικόνα της οικονομικής τους κατάστασης.

Νέα στοιχεία και ψηφιακά πειστήρια ενισχύουν την έρευνα

Η απόφαση για την άσκηση της νέας, βαρύτερης ποινικής δίωξης φαίνεται πως βασίστηκε σε νέα στοιχεία που κατατέθηκαν από την Ελληνική Αστυνομία. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν εκθέσεις για ψηφιακά πειστήρια, τα οποία συλλέχθηκαν κατά τις αυτοψίες που διενεργήθηκαν στο ιατρείο των γιατρών.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην έκθεση που αφορά το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Το συγκεκριμένο μηχάνημα φέρεται να κατέγραψε τους ακριβείς χρόνους των γεγονότων, γεγονός που θεωρείται ζωτικής σημασίας για την πλήρη ανασύνθεση της αλληλουχίας των περιστατικών μέχρι τη στιγμή που ο τραγουδιστής έχασε πλήρως τις αισθήσεις του. Η πλήρης ανασύνθεση κρίνεται απαραίτητη για να μπορέσουν οι δικαστικές αρχές να αποφανθούν με ακρίβεια για τις συνθήκες του θανάτου.

Η φωτογραφία και η ιατροδικαστική διερεύνηση

Στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας έχει τεθεί, μεταξύ άλλων, μία φωτογραφία που φέρεται να τράβηξε η γιατρός κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Στη φωτογραφία αυτή απεικονίζεται ο δημοφιλής τραγουδιστής με κλειστά τα μάτια, γεγονός που εγείρει ερωτήματα.

Η συγκεκριμένη φωτογραφία, η οποία αρχικά είχε διαγραφεί και στη συνέχεια ανακτήθηκε από τις αρχές, εξετάζεται επισταμένως. Στόχος είναι να διευκρινιστεί εάν από το μηχάνημα υπάρχουν ενδείξεις σχετικά με την κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη τη στιγμή της λήψης, αλλά και εάν η φωτογραφία είχε αποσταλεί σε τρίτους. Επιπλέον, φως στις ακριβείς συνθήκες του ξαφνικού θανάτου αναμένεται να ρίξουν τα αποτελέσματα των ειδικών, ιστολογικών και άλλων εργαστηριακών εξετάσεων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής έρευνας, τα οποία θα συμβάλουν στην αποτύπωση των ποινικών ευθυνών.

Με πληροφορίες από: Reader