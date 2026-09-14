Φωτιά σε διαμέρισμα στην Κυψέλη: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς φωτιά εκδηλώθηκε αργά το απόγευμα της Δευτέρας, 14 Σεπτεμβρίου 2026, σε διαμέρισμα στην περιοχή της Κυψέλης. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου μιας πολυκατοικίας, επί της οδού Πυθίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ παράλληλα διεξάγεται ενδελεχής έλεγχος για τον εντοπισμό και τη διάσωση τυχόν εγκλωβισμένων ατόμων εντός του φλεγόμενου διαμερίσματος.

Συναγερμός στην οδό Πυθίας

Η είδηση για την εκδήλωση της πυρκαγιάς στην Κυψέλη προκάλεσε άμεσα συναγερμό στις αρχές. Συγκεκριμένα, η φωτιά εντοπίστηκε σε διαμέρισμα που βρίσκεται στον πρώτο όροφο μιας πολυκατοικίας, επί της οδού Πυθίας. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας, 14 Σεπτεμβρίου 2026, κινητοποιώντας αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η περιοχή της Κυψέλης τέθηκε σε επιφυλακή, καθώς η πυρκαγιά σε αστικό περιβάλλον απαιτεί ταχύτατη και συντονισμένη επέμβαση. Η Πυροσβεστική έλαβε την κλήση και απέστειλε άμεσα τις πρώτες δυνάμεις για την αντιμετώπιση του περιστατικού και την προστασία των κατοίκων.

Άμεση επέμβαση και ισχυρές δυνάμεις

Για την κατάσβεση της φωτιάς και τον περιορισμό της επέκτασής της, στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν συνολικά 18 πυροσβέστες. Οι δυνάμεις αυτές υποστηρίζονται από 5 πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για την αντιμετώπιση τέτοιων συμβάντων. Επιπλέον, ένα βραχιονοφόρο όχημα έχει αναπτυχθεί στην περιοχή, γεγονός που υποδηλώνει την ανάγκη για πρόσβαση σε υψηλότερα σημεία ή για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς από διαφορετικές γωνίες.

Η κινητοποίηση κρίθηκε μεγάλη από την πρώτη στιγμή, με στόχο την άμεση παρέμβαση και την αποτροπή περαιτέρω κινδύνων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εργάζονται εντατικά για να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες και να διασφαλίσουν την ασφάλεια των γύρω κτιρίων και των κατοίκων της περιοχής.

Έλεγχος για τυχόν εγκλωβισμένα άτομα

Πέρα από την κατάσβεση της φωτιάς, η βασική προτεραιότητα των πυροσβεστών είναι ο έλεγχος για τυχόν εγκλωβισμένα άτομα εντός του διαμερίσματος. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ομάδες διάσωσης πραγματοποιούν συστηματική έρευνα στους χώρους του πρώτου ορόφου, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υπάρχουν άνθρωποι που χρήζουν βοήθειας ή απεγκλωβισμού.

Η διαδικασία αυτή είναι κρίσιμη σε κάθε περιστατικό πυρκαγιάς σε κατοικία και διεξάγεται με τη μέγιστη δυνατή προσοχή και ταχύτητα. Οι πυροσβέστες, παράλληλα με τις προσπάθειες κατάσβεσης, επικεντρώνονται στην ανθρώπινη ζωή και στην ασφαλή απομάκρυνση οποιουδήποτε βρίσκεται σε κίνδυνο.

Επιχείρηση κατάσβεσης και περιορισμού

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς, η οποία έχει ξεσπάσει στον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας στην οδό Πυθίας. Ο στόχος είναι να περιοριστούν οι φλόγες το συντομότερο δυνατό, ώστε να μην επεκταθεί η πυρκαγιά σε άλλα διαμερίσματα της ίδιας πολυκατοικίας ή σε γειτονικά κτίρια.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις φλόγες. Παράλληλα με την κατάσβεση, πραγματοποιείται συνεχής έρευνα στους χώρους του διαμερίσματος για την πλήρη διασφάλιση ότι δεν υπάρχουν κρυμμένες εστίες ή κίνδυνοι που θα μπορούσαν να αναζωπυρώσουν την πυρκαγιά.

Με πληροφορίες από: Reader, Enikos, Newsit