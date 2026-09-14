Επικίνδυνη προσπέραση στην Πεντέλη: Στο «παρά ένα» αποφεύχθηκε μετωπική σύγκρουση

Μια ιδιαίτερα επικίνδυνη στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο στον περιφερειακό της Πεντέλης, όταν ένα όχημα επιχείρησε μια διπλή παράνομη προσπέραση σε στροφή. Η μετωπική σύγκρουση με άλλο αυτοκίνητο, το οποίο κινούνταν κανονικά, αποφεύχθηκε κυριολεκτικά στο «παρά ένα». Το συμβάν, που προκάλεσε ανησυχία, καταγράφηκε από οδηγό που βρισκόταν στην περιοχή και δημοσιοποίησε το υλικό.

Η διπλή παράνομη προσπέραση

Το περιστατικό αφορά μια απίστευτη διπλή παράνομη προσπέραση που πραγματοποίησε ένας οδηγός σε μια στροφή. Η ενέργεια αυτή έλαβε χώρα στον περιφερειακό δρόμο, στην κατεύθυνση από τον Άγιο Πέτρο προς την παλαιά Πεντέλη. Παρά το γεγονός ότι στο σημείο υπήρχε διπλή διαγράμμιση, η οποία απαγορεύει ρητά την προσπέραση, ο οδηγός επέλεξε να παραβιάσει τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από την καταγραφή, το αυτοκίνητο επιτάχυνε σημαντικά και εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Ο σκοπός του ήταν να προσπεράσει δύο προπορευόμενα οχήματα, δημιουργώντας έτσι μια άκρως επικίνδυνη κατάσταση για όλους τους χρήστες του δρόμου.

Η αποφυγή της μετωπικής σύγκρουσης

Η κίνηση αυτή οδήγησε σε μια στιγμή μεγάλης έντασης, καθώς το όχημα βρέθηκε αντιμέτωπο με ένα αυτοκίνητο που κινούνταν κανονικά στην πορεία του, στο αντίθετο ρεύμα. Η μετωπική σύγκρουση φάνηκε αναπόφευκτη, αλλά αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή, χάρη στην άμεση αντίδραση του οδηγού που έκανε την προσπέραση.

Το όχημα επανήλθε στη λωρίδα του κυριολεκτικά στο «παρά ένα», αποφεύγοντας έτσι τις ολέθριες συνέπειες μιας μετωπικής σύγκρουσης. Η στιγμή αυτή καταγράφηκε λεπτομερώς, αναδεικνύοντας τον κίνδυνο που ελλοχεύει από τέτοιες παραβάσεις.

Η καταγραφή και η δημοσιοποίηση του συμβάντος

Το σύνολο του περιστατικού καταγράφηκε σε βίντεο από έναν άλλο οδηγό, ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή και έγινε μάρτυρας της επικίνδυνης αυτής ενέργειας. Ο οδηγός που κατέγραψε το συμβάν προχώρησε στη δημοσίευση του βίντεο, με σκοπό να καταγγείλει την παράβαση και να αναδείξει τους κινδύνους που προκύπτουν από την απρόσεκτη οδήγηση.

Η ύπαρξη του βίντεο αποτελεί αδιάψευστο μάρτυρα της επικινδυνότητας της κατάστασης και της παραβίασης των κανόνων οδικής ασφάλειας. Η καταγραφή αυτή δίνει τη δυνατότητα να γίνει αντιληπτή η σοβαρότητα της στιγμής και ο τρόπος με τον οποίο αποφεύχθηκε ένα πιθανό ατύχημα.

Ο τόπος και ο χρόνος του συμβάντος

Το περιστατικό της επικίνδυνης προσπέρασης σημειώθηκε στον περιφερειακό δρόμο της Πεντέλης. Συγκεκριμένα, η παράβαση έλαβε χώρα στο τμήμα του δρόμου που εκτείνεται από τον Άγιο Πέτρο προς την παλαιά Πεντέλη, μια διαδρομή που φαίνεται να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που την καθιστούν επικίνδυνη για τέτοιου είδους ελιγμούς.

Όσον αφορά τον χρόνο, το συμβάν καταγράφηκε γύρω στις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας. Η συγκεκριμένη ώρα και ημέρα υποδεικνύουν ότι ο δρόμος ενδεχομένως να είχε κίνηση, κάτι που καθιστά την προσπέραση ακόμα πιο επικίνδυνη και την αποφυγή της σύγκρουσης ακόμα πιο τυχερή.

Με πληροφορίες από: Reader