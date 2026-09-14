Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο για τους δύο γιατρούς που εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι γιατροί αναμένεται να βρεθούν ξανά στο ανακριτικό γραφείο την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να δώσουν τις απολογίες τους. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από αξιολόγηση νέων στοιχείων και έχει προκαλέσει έντονη αντίδραση από την πλευρά της κατηγορούμενης γιατρού.

Η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου

Οι δύο γιατροί, ένα ζευγάρι, καλούνται πλέον να απολογηθούν για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, μια πολύ βαρύτερη κατηγορία από την αρχική, η οποία αφορούσε θανατηφόρα σωματική βλάβη ή θανατηφόρα έκθεση. Η αναβάθμιση αυτή πραγματοποιήθηκε σε συνεννόηση του 32ου Τακτικού Ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση και του αρμόδιου Εισαγγελέα.

Η απόφαση για τη νέα δίωξη βασίστηκε στην αξιολόγηση νέων στοιχείων που διαβιβάστηκαν στη Δικαιοσύνη από τις αστυνομικές Αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δικαστικός λειτουργός έλαβε καταθέσεις μαρτύρων, μεταξύ των οποίων ήταν η γραμματέας του ιατρείου και ένας πελάτης των κατηγορούμενων.

Η αντίδραση της γιατρού

Έντονη ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες, η αντίδραση της Ιωάννας Γάκα, μίας εκ των κατηγορούμενων γιατρών, όταν πληροφορήθηκε τις τελευταίες δικαστικές εξελίξεις. Στο άκουσμα της αναβάθμισης της κατηγορίας, η γιατρός φέρεται να αντέδρασε εξαγριωμένη και με ένταση στη φωνή της, αναφωνώντας: «Τι έχω κάνει και με ταλαιπωρείτε έτσι; Έχω “φάει” τόσες ώρες σήμερα εδώ».

Η ενημέρωση για τη βαρύτερη θέση της στην υπόθεση συνέπεσε χρονικά με την ώρα που η οικογένεια, οι φίλοι, οι συνεργάτες και χιλιάδες άνθρωποι αποχαιρετούσαν τον τραγουδιστή. Η γιατρός του ιδιωτικού ιατρείου στο Κολωνάκι φέρεται να εξέφρασε την ενόχλησή της για την ταλαιπωρία που υφίστατο.

Οι επόμενες δικαστικές ενέργειες

Οι δύο γιατροί έλαβαν νέα προθεσμία για την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή. Θα κληθούν να δώσουν γραπτές και προφορικές εξηγήσεις για όσα συνέβησαν στο ιδιωτικό τους ιατρείο την περασμένη Τετάρτη, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέρρευσε κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης.

Το ζευγάρι των γιατρών έχει λάβει την προθεσμία αυτή προκειμένου να ενημερωθεί πλήρως για τα στοιχεία του κατηγορητηρίου που τους βαρύνει. Η νέα αυτή εξέλιξη τους φέρνει αντιμέτωπους με μια πολύ πιο σοβαρή κατηγορία, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στο ενδεχόμενο προφυλάκισης.

Νέα στοιχεία και έρευνες

Τα νεότερα στοιχεία που έχουν προκύψει από την έρευνα επιβαρύνουν τη θέση των δύο γιατρών. Στο επίκεντρο της δικαστικής διερεύνησης βρίσκονται σοβαρές αντιφάσεις, καθώς και στοιχεία που φέρονται να υποδεικνύουν καθυστέρηση στην ειδοποίηση του ΕΚΑΒ, μετά την κατάρρευση του καλλιτέχνη.

Παράλληλα, οι αρχές ερευνούν εάν υπήρξε προσπάθεια αλλοίωσης δεδομένων του ιατρείου. Οι συγκεκριμένες αποκαλύψεις ενισχύουν το επιχείρημα που έχει διατυπώσει ο συνήγορος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, περί «αποδοχής του αποτελέσματος» της ανθρωποκτονίας από τους κατηγορούμενους.

Η δήλωση του συνηγόρου της οικογένειας

Ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, σχολίασε τις δικαστικές εξελίξεις, σημειώνοντας: «Την ώρα της κηδείας και της ταφής του Γιώργου, επήλθε η πρώτη του δικαστική δικαίωση. Ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου τους αρμόδιους δικαστές, τον κύριο ανακριτή και τον κύριο εισαγγελέα, όπου έσκυψαν το κεφάλι στο προανακριτικό υλικό και η αξιολόγησή του αναβάθμισε αυτήν την κατηγορία από τη θανατηφόρα σωματική βλάβη, στην ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο».

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis