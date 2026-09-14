Η θέση του ΙΣΑ για τους ελέγχους σε ιατρεία μετά την υπόθεση Μαζωνάκη

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) προχώρησε σε αναλυτικές διευκρινίσεις σχετικά με το πλαίσιο αδειοδότησης και τους διενεργούμενους ελέγχους στα ιατρεία που λειτουργούν στην περιφέρειά του. Οι διευκρινίσεις αυτές δόθηκαν με αφορμή την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από θεραπεία πλασμαφαίρεσης σε ιατρείο της Αθήνας. Η συγκεκριμένη ιατρική πράξη, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, απαγορεύεται να εκτελείται σε φορέα πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Η αφορμή και οι διευκρινίσεις του ΙΣΑ

Η υπόθεση που αφορά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, έφερε στο προσκήνιο ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία και τον έλεγχο των ιατρείων. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ως ο αρμόδιος φορέας, θέλησε να αποσαφηνίσει το πεδίο των αρμοδιοτήτων του και τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την αδειοδότηση και την εποπτεία των ιατρικών μονάδων.

Σύμφωνα με τον ΙΣΑ, η ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης, η οποία εφαρμόστηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη, δεν επιτρέπεται να διενεργείται σε χώρους πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, βάσει των ισχυόντων επιστημονικών κανόνων. Αυτό το γεγονός αποτέλεσε την κινητήρια δύναμη για την παροχή λεπτομερών πληροφοριών προς το κοινό και τους επαγγελματίες υγείας.

Η αρμοδιότητα και ο αριθμός των φορέων

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για την αδειοδότηση, τον έλεγχο και την εποπτεία όλων των ιατρείων, των πολυϊατρείων και των διαγνωστικών εργαστηρίων που έχουν την έδρα τους εντός της γεωγραφικής του περιφέρειας. Αυτό περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα ιατρικών μονάδων που παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Τα στοιχεία των υπηρεσιών του ΙΣΑ δείχνουν ότι στην περιφέρειά του λειτουργούν σήμερα περισσότεροι από 16.500 φορείς. Σε αυτούς περιλαμβάνονται ατομικές επιχειρήσεις, συστεγαζόμενα ιατρεία, κοινά ιατρεία, καθώς και ιατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Η διαδικασία αδειοδότησης και οι επιτόπιοι έλεγχοι

Πριν από οποιαδήποτε αδειοδότηση ενός φορέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ), ενεργοποιείται μια Τριμελής Επιτροπή Ελέγχου του ΙΣΑ. Η επιτροπή αυτή αποτελείται από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΣΑ, έναν ιατρό που είναι επίσης μέλος του Συλλόγου, και έναν μηχανικό. Το έργο της επιτροπής είναι να διενεργεί επιτόπια αυτοψία στον χώρο όπου πρόκειται να λειτουργήσει ο φορέας.

Μετά την αυτοψία, η επιτροπή γνωμοδοτεί σχετικά με την έκδοση της βεβαίωσης λειτουργίας. Αυτή η αρχική διαδικασία διασφαλίζει ότι οι χώροι πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρότυπα.

Έκτακτοι και δειγματοληπτικοί έλεγχοι

Πέρα από τον αρχικό επιτόπιο έλεγχο που προηγείται της αδειοδότησης, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών προβαίνει και σε άλλες μορφές ελέγχων. Συγκεκριμένα, διενεργεί δειγματοληπτικούς έκτακτους ελέγχους στους φορείς που εδρεύουν στην περιοχή της χωρικής του αρμοδιότητας, σε ετήσια βάση. Επιπλέον, πραγματοποιεί ελέγχους και μετά από καταγγελία πολίτη ή κατόπιν όχλησης από άλλους αρμόδιους κρατικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς και αρχές.

Αυτές οι κρατικές αρχές περιλαμβάνουν το Υπουργείο Υγείας, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ), την Οικονομική Αστυνομία (ΣΔΟΕ), την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, καθώς και την Αστυνομία. Από το 2024 έως σήμερα, τα στοιχεία των υπηρεσιών του ΙΣΑ δείχνουν ότι ελέγχθηκαν περίπου 5.500 φορείς για την έκδοση αρχικής βεβαίωσης λειτουργίας ή την τροποποίηση αυτής. Επιπρόσθετα, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, ο ΙΣΑ διενήργησε περίπου 1.000 ελέγχους, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν είτε στο πλαίσιο δειγματοληπτικού ελέγχου είτε μετά από καταγγελία.

Το περιεχόμενο των ελέγχων και τα όριά τους

Οι έλεγχοι που διενεργούνται από τον ΙΣΑ εστιάζουν σε διάφορες πτυχές της λειτουργίας των ιατρείων. Καταρχάς, αφορούν την παρουσία του επιστημονικά υπεύθυνου ιατρού, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για τη νόμιμη λειτουργία του φορέα. Επίσης, ελέγχεται ο χώρος, ώστε να διαπιστωθεί ότι το ιατρείο λειτουργεί στους χώρους που έχουν αποτυπωθεί στην κάτοψη που υποβλήθηκε στον ΙΣΑ.

Περαιτέρω, η επιτροπή ελέγχει τον εξοπλισμό και εν γένει την ορθή λειτουργία του φορέα. Διασφαλίζει ότι τηρούνται οι όροι υγιεινής και, γενικότερα, ότι ο φορέας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας παρέχει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τη νομοθεσία. Ωστόσο, ο ΙΣΑ επισημαίνει ότι ο έλεγχος αυτός αποτυπώνει την εικόνα του φορέα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή του ελέγχου. Δεν είναι εφικτό να παρακολουθείται η λειτουργία των ιατρείων αδιαλείπτως, για παράδειγμα μέσω καμερών ή άλλων μέσων, ούτε να ελέγχονται καθημερινά περισσότεροι από 15.000 φορείς. Τέλος, ο ΙΣΑ υπογραμμίζει ότι οι Επιτροπές του δεν διαθέτουν εκ του νόμου διωκτικές ή ελεγκτικές εξουσίες πέραν των προβλεπόμενων.

Με πληροφορίες από: Topontiki