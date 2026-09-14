Εκπαιδευτικοί στην Πάρο αντιμέτωποι με τη στεγαστική κρίση: Το επίδομα των 100 ευρώ δεν αρκεί

Οι εκπαιδευτικοί στην Πάρο και την Αντίπαρο βρίσκονται για άλλη μια χρονιά αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα στέγασης, καθώς η έναρξη της σχολικής χρονιάς συνοδεύεται από έντονο άγχος και αγωνία για την ανεύρεση κατοικίας. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Πάρου-Αντιπάρου «Π. Καλλιέρος» κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι το επίδομα ενοικίου των 100 ευρώ που χορηγεί ο Δήμος Πάρου, αν και θετικό, δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Το επίδομα των 100 ευρώ: Ένα πρώτο βήμα

Μετά από πολυετείς διεκδικήσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας, ο Δήμος Πάρου θεσμοθέτησε τη χορήγηση επιδόματος ενοικίου ύψους 100 ευρώ. Αυτό το επίδομα απευθύνεται σε αναπληρωτές, αναπληρώτριες, νεοδιόριστους και νεοδιόριστες συναδέλφους, προσφέροντας μια μικρή ανακούφιση στο κόστος στέγασης.

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών χαιρετίζει την απόφαση αυτή ως ένα πρώτο θετικό βήμα. Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι πρόκειται για μια αρχική κίνηση και ότι απαιτούνται πολύ περισσότερα για την ουσιαστική επίλυση του προβλήματος, καθώς το ποσό των 100 ευρώ δεν είναι αρκετό για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες.

Κάλεσμα για μόνιμες λύσεις και κοινωνική ευθύνη

Πέρα από το επίδομα, ο Σύλλογος ζητά από την κυβέρνηση, την Περιφέρεια και τους δήμους να αναλάβουν ουσιαστικότερες πρωτοβουλίες. Θεωρεί πολύ σημαντικό να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για τη δημιουργία ενός μόνιμου στεγαστικού αποθέματος, ειδικά για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην Πάρο και την Αντίπαρο. Αυτό το μοντέλο προτείνεται να ακολουθήσει το παράδειγμα άλλων νησιών που έχουν ήδη υιοθετήσει παρόμοιες λύσεις.

Παράλληλα, ο Σύλλογος απευθύνει κάλεσμα στους ιδιοκτήτες ακινήτων των νησιών να επιδείξουν την απαιτούμενη κοινωνική ευθύνη και ευαισθησία. Τους καλεί να μην χρησιμοποιούν το επίδομα στέγασης ως αφορμή για να αυξάνουν περαιτέρω τα ενοίκια, αλλά να συγκρατούν τις τιμές σε λογικά και προσιτά επίπεδα για τους εκπαιδευτικούς.

«Δεν είμαστε τουρίστες, κρατάμε τα σχολεία ανοιχτά»

Οι εκπαιδευτικοί τονίζουν με έμφαση ότι δεν είναι τουρίστες που επισκέπτονται τα νησιά για διακοπές, αλλά οι άνθρωποι που καθημερινά κρατούν τα σχολεία ανοιχτά και συμβάλλουν στην εκπαίδευση των παιδιών. Η αγωνία για την ανεύρεση στέγης επηρεάζει τόσο τους μόνιμους όσο και τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, οι οποίοι αναγκάζονται να ξεκινήσουν τη σχολική χρονιά με άγχος αντί για χαρά και αισιοδοξία.

Ο Σύλλογος προειδοποιεί ότι εάν οι τιμές των ενοικίων συνεχίσουν να αυξάνονται ανεξέλεγκτα, οι εκπαιδευτικοί θα αρνούνται όλο και περισσότερο να έρθουν ή να παραμείνουν στα νησιά. Αυτό θα οδηγήσει σε συνεχή εναλλαγή προσωπικού ή ακόμα και σε απουσίες, υποβαθμίζοντας άμεσα την ποιότητα της παιδείας για τα παιδιά της Πάρου και της Αντιπάρου.

Με πληροφορίες από: alfavita.gr