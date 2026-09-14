Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη και τα ερωτήματα για την κουλτούρα του «wellness»

Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη έχει σκορπίσει θλίψη σε όλες τις γενιές που άκουγαν τα τραγούδια του, ενώ παράλληλα έχει ανοίξει έναν νέο δημόσιο διάλογο. Το γεγονός αυτό εγείρει ερωτήματα σχετικά με την κουλτούρα του «wellness» που κατακλύζει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή ενώ βρισκόταν σε ένα ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση.

Ο θάνατος του τραγουδιστή και οι συνθήκες

Η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, πέρα από τη βαθιά θλίψη που προκάλεσε, έφερε στο προσκήνιο συγκεκριμένα ζητήματα. Ο τραγουδιστής απεβίωσε κατά τη διάρκεια μιας ιατρικής πράξης, της πλασμαφαίρεσης, σε ένα ιατρείο που βρίσκεται στην περιοχή του Κολωνακίου. Το συγκεκριμένο ιατρείο έχει περιγραφεί ως «εναλλακτικό», εφαρμόζοντας διαφορετικές ιατρικές μεθόδους.

Πολλά έχουν γραφεί και συζητηθεί για την ιατρική αυτή πράξη, καθώς και για το ίδιο το ιατρείο. Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη έχει θέσει στο επίκεντρο της προσοχής την ευρύτερη τάση του «wellness» και τον τρόπο με τον οποίο αυτή επηρεάζει τις επιλογές των ανθρώπων.

Η πλασμαφαίρεση: Μια καθιερωμένη ιατρική πράξη με «εναλλακτική» παρουσίαση

Η πλασμαφαίρεση αποτελεί μια καθιερωμένη ιατρική πράξη, η οποία δεν είναι από μόνη της «wellness» ή εναλλακτική θεραπεία. Ωστόσο, παρατηρείται ότι παρουσιάζεται συχνά με αυτόν τον τρόπο, εντασσόμενη στο πλαίσιο της βελτιστοποίησης του εαυτού.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση μιας γιατρού, η οποία διαφήμιζε την πλασμαφαίρεση σε συνέδριο, αναφέροντας ότι «κάνει detox όλο τον οργανισμό». Αυτή η προσέγγιση αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο μια αναγνωρισμένη ιατρική διαδικασία μπορεί να ενταχθεί στην ευρύτερη κουλτούρα του «wellness» και της αντιγήρανσης, προσελκύοντας το ενδιαφέρον του κοινού.

Η παγκόσμια τάση του «wellness» και η επιρροή των διασήμων

Η κουλτούρα του «wellness» αποτελεί μια αναδυόμενη βιομηχανία που κατακλύζει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχεδόν σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, πολλοί διάσημοι, ιδιαίτερα στην Αμερική, υποβάλλονται σε πλασμαφαίρεση, η οποία συχνά διαφημίζεται και στο Instagram.

Ένα γνωστό όνομα στον χώρο του wellness, ο Bryan Johnson, έχει αναρτήσει βίντεο στο Youtube που δείχνουν τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Ο Johnson παρουσιάζει τη μέθοδο αυτή στο πλαίσιο του anti-aging, καθώς θεωρείται πως «έχει αντιστρέψει τον χρόνο», και κατακλύζει τα social media με βίντεο που «ξεγελά τον χρόνο». Επίσης, ο λογαριασμός simihaze στο Instagram, με 1,7 εκατομμύρια ακολούθους, ανέβαζε παλαιότερα τέτοιες θεραπείες, αν και πλέον έχει κατεβάσει τα σχετικά posts.

Η βιομηχανία του «wellness» και η βελτιστοποίηση του σώματος

Το «wellness», το «biohacking», οι διαδικασίες αντιγήρανσης και η βελτιστοποίηση του ανθρώπινου σώματος, που δεν αφορούν απαραίτητα τη διατήρηση της υγείας, δημιουργούν ένα κράμα μεταξύ ιατρικής γλώσσας και lifestyle. Αυτή η συνύπαρξη έχει οδηγήσει στη δημιουργία μιας ολόκληρης βιομηχανίας υγείας.

Στην Ελλάδα, όσοι ασχολούνται με τη γυμναστική ή τη διατροφή συναντούν συχνά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης reels με τίτλους όπως «What I eat in a day» ή «πώς να ρυθμίσεις τις ορμόνες σου». Αυτές οι μέθοδοι προωθούν τη βελτιστοποίηση του εαυτού, συχνά χωρίς την απαραίτητη συμβουλή γιατρού. Η βιομηχανία αυτή δημιουργεί ένα μοτίβο που μετατοπίζει την αντίληψη από το «είμαι άρρωστος» στο «δεν είμαι αρκετά υγιής».

Η επιρροή των influencers στην ενημέρωση για την υγεία

Η επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ενημέρωση για θέματα υγείας και «wellness» είναι σημαντική. Μια έρευνα του Pew Research Center στις ΗΠΑ ανέλυσε 6.828 health & wellness influencers που είχαν τουλάχιστον 100.000 ακολούθους.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού λαμβάνει πληροφορίες υγείας από αυτούς τους influencers. Συγκεκριμένα, το 40% των Αμερικανών ενηλίκων και οι μισοί από όσους είναι κάτω των 50 ετών δηλώνουν ότι αντλούν πληροφορίες υγείας από τέτοιες πηγές.

Με πληροφορίες από: Reader