Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη ζητά δωρεές στο Humanity Greece αντί στεφάνων

Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη ζήτησε την ενίσχυση του οργανισμού Humanity Greece αντί στεφάνων, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο την αθόρυβη προσφορά που χαρακτήρισε ολόκληρη την πορεία του καλλιτέχνη. Μέσα από σχετική ανακοίνωση, η οικογένεια εξέφρασε την επίσημη επιθυμία της προς όσους τιμούν τη μνήμη του. Η σορός του θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, ενώ η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών.

Το αίτημα της οικογένειας για ενίσχυση του Humanity Greece

Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, έχοντας πλήρη επίγνωση της στάσης ζωής του και της διαρκούς του μέριμνας για τους συνανθρώπους του, φρόντισε ώστε ακόμα και μετά την απώλειά του, η προσφορά να συνεχιστεί. Η επιθυμία της είναι να παρέχονται τα απαραίτητα σε όσους δοκιμάζονται, ακολουθώντας το παράδειγμα του εκλιπόντος. Συγκεκριμένα, η επίσημη ανακοίνωση ζητά από όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, αντί για την κατάθεση στεφάνων, να προχωρήσουν σε οικονομική ενίσχυση προς τον εθελοντικό οργανισμό Humanity Greece.

Αυτή η επιλογή της οικογένειας μετατρέπει τη συγκίνηση και την απέραντη αγάπη του κόσμου σε μια έμπρακτη μορφή βοήθειας, η οποία θα φτάσει σε όσους έχουν πραγματικά ανάγκη. Η θερμή παράκληση, όπως διατυπώθηκε στην ανακοίνωση της οικογένειας, είναι σαφής: «Θερμή παράκληση, αντί στεφάνου όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το Humanity Greece. Οικογένεια Γιώργου Μαζωνάκη». Με αυτόν τον τρόπο, η διαχρονική επιθυμία του Γιώργου Μαζωνάκη να βοηθάει τους άλλους γίνεται πραγματικότητα ακόμα και μετά τον θάνατό του.

Η «λαϊκή αγρυπνία» στην αγαπημένη του ενορία

Με καρδιά ραγισμένη και θλίψη ανείπωτη, η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη ενημέρωσε το κοινό για τις λεπτομέρειες του αποχαιρετισμού. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, η σορός του μονάκριβου Γιώργου θα βρεθεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας. Αυτή η εκκλησία δεν ήταν απλώς ένας τόπος λατρείας, αλλά η αγαπημένη του ενορία, ένας χώρος με ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο.

Στον συγκεκριμένο Ιερό Ναό, θα δοθεί η δυνατότητα σε όσες φίλες και όσους φίλους το επιθυμούν να τον αποχαιρετήσουν από κοντά. Η «λαϊκή αγρυπνία», η οποία χαρακτηρίζεται ως απότιση φόρου τιμής και αγάπης, θα αρχίσει στις 19:30 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Η αγρυπνία θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, προσφέροντας έτσι επαρκή χρόνο σε όλους όσοι τον αγάπησαν να παρευρεθούν και να εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους.

Η κηδεία σε στενό οικογενειακό κύκλο

Η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Η τελετή θα λάβει χώρα σε στενό οικογενειακό κύκλο, στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών. Αυτή η επιλογή της οικογένειας υπογραμμίζει την ανάγκη για έναν πιο προσωπικό και ιδιωτικό αποχαιρετισμό, μετά το λαϊκό προσκύνημα που θα προηγηθεί.

Παρά την ιδιωτικότητα της τελετής της κηδείας, η οικογένεια επανέλαβε τη θερμή της παράκληση προς όλους όσοι επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη. Αντί για την αγορά και κατάθεση στεφάνων, η ενίσχυση του Humanity Greece παραμένει η προτιμώμενη μορφή απότισης φόρου τιμής. Με αυτόν τον τρόπο, το πνεύμα προσφοράς που ο ίδιος πρέσβευε και εφάρμοζε σε όλη του τη ζωή συνεχίζεται και μετά τον θάνατό του.

Η διαχρονική φιλανθρωπική δράση του Γιώργου Μαζωνάκη

Καθ' όλη τη διάρκεια της λαμπρής καριέρας του, ο Γιώργος Μαζωνάκης πραγματοποιούσε αθόρυβα και ανώνυμα εκατοντάδες φιλανθρωπίες και δωρεές. Η δράση του αυτή δεν γινόταν ποτέ με σκοπό τη δημοσιότητα, αλλά με γνήσιο ενδιαφέρον και την επιθυμία να στηρίξει ουσιαστικά όσους είχαν ανάγκη. Αυτή η στάση ζωής, που χαρακτηριζόταν από διακριτικότητα και αλτρουισμό, αποτέλεσε ένα από τα πιο σημαντικά γνωρίσματα της προσωπικότητάς του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν πάντα ένας άνθρωπος που βοηθούσε τους συνανθρώπους του με κάθε τρόπο. Η οικογένειά του, σεβόμενη και τιμώντας αυτή την αδιάκοπη επιθυμία του, επέλεξε να κάνει την προσφορά του πραγματικότητα ακόμα και μετά την απώλειά του. Αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του καλούνται να στηρίξουν το Humanity Greece, διασφαλίζοντας ότι ένα κομμάτι της αγάπης και της γενναιοδωρίας του θα συνεχίσει να υπάρχει και να προσφέρει.

Με πληροφορίες από: Gazzetta