Σε ραγδαίες εξελίξεις οδηγεί η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς οι δικαστικές αρχές προχώρησαν σε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος των δύο γιατρών που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Η κατηγορία μετατράπηκε από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, μια εξέλιξη που αλλάζει σημαντικά την ποινική τους αντιμετώπιση. Οι δύο γιατροί έλαβαν νέα προθεσμία για να απολογηθούν αύριο, Τρίτη, ενώπιον του ανακριτή.

Η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου

Η αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο φέρνει τους δύο γιατρούς αντιμέτωπους με πολύ πιο σοβαρές συνέπειες. Η αρχική κατηγορία που αντιμετώπιζαν ήταν αυτή της θανατηφόρας έκθεσης, ωστόσο τα νεότερα στοιχεία που προέκυψαν οδήγησαν τις αρχές στην απόφαση για βαρύτερο χαρακτηρισμό της πράξης.

Η νέα κακουργηματική κατηγορία επισύρει ποινή έως και ισόβιας κάθειρξης, ενώ παράλληλα ανοίγει το ενδεχόμενο προσωρινής κράτησης των δύο κατηγορουμένων μετά τις απολογίες τους. Οι γιατροί, που διατηρούν ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, «βλέπουν» πλέον τον κίνδυνο προφυλάκισης, καθώς η σοβαρότητα της κατάστασης έχει αυξηθεί.

Νέα στοιχεία και ψηφιακά δεδομένα

Η απόφαση για την αναβάθμιση της κατηγορίας ελήφθη σε συνεννόηση του 32ου Τακτικού Ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση, και του αρμόδιου Εισαγγελέα. Αυτή η εξέλιξη προέκυψε κατόπιν αξιολόγησης νέων στοιχείων που διαβιβάστηκαν στη Δικαιοσύνη από τις αστυνομικές αρχές.

Τα νέα αυτά στοιχεία αφορούν κυρίως εκθέσεις για ψηφιακά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί κατά τις διενεργηθείσες αυτοψίες. Ιδιαίτερα σημαντικά, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, στο οποίο καταγράφηκαν πληροφορίες για τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζωνάκη. Αυτά τα δεδομένα φέρονται να διαψεύδουν τις αρχικές καταθέσεις των γιατρών.

Καθυστερήσεις και πιθανή αλλοίωση δεδομένων

Τα νεότερα στοιχεία αποκαλύπτουν σοβαρές αντιφάσεις και ενδείξεις ότι υπήρξε καθυστέρηση στην ειδοποίηση του ΕΚΑΒ. Επιπλέον, προκύπτουν στοιχεία που υποδηλώνουν προσπάθεια αλλοίωσης των δεδομένων του ιατρείου. Αυτά τα ευρήματα ενισχύουν σημαντικά τη θέση της κατηγορούσας πλευράς.

Οι αποκαλύψεις αυτές ενισχύουν το επιχείρημα του συνηγόρου της οικογένειας του καλλιτέχνη, Χαράλαμπου Λυκούδη, για «αποδοχή του αποτελέσματος» της ανθρωποκτονίας από τους κατηγορούμενους. Ο δικηγόρος είχε ζητήσει εξ αρχής την απόδοση της κατηγορίας της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, επικαλούμενος δεδομένα της υπόθεσης και συμπεριφορές των κατηγορουμένων πριν και μετά τον θάνατο του τραγουδιστή.

Οι απολογίες των γιατρών και οι καταθέσεις μαρτύρων

Οι δύο γιατροί, αφού ενημερώθηκαν για το νέο, βαρύτερο κατηγορητήριο σε βάρος τους, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο, Τρίτη, το πρωί. Θα βρεθούν ξανά στο ανακριτικό γραφείο προκειμένου να δώσουν γραπτές και προφορικές εξηγήσεις για όσα συνέβησαν στο ιδιωτικό τους ιατρείο την περασμένη Τετάρτη, 9η Σεπτεμβρίου, όταν ο δημοφιλής καλλιτέχνης κατέρρευσε κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης.

Σήμερα, ο ανακριτής έλαβε καταθέσεις μαρτύρων στο πλαίσιο της έρευνας. Ενώπιον του ανακριτή φαίνεται πως εξετάστηκαν η γραμματέας του ιατρείου καθώς και ένας πελάτης των κατηγορουμένων, παρέχοντας περαιτέρω στοιχεία για την υπόθεση.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis, Topontiki