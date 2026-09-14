Φορτισμένη ατμόσφαιρα στη δίκη για τα Τέμπη με καταθέσεις επιβατών και συγγενών

Η 29η συνεδρίαση της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών διεξήχθη σε ιδιαίτερα φορτισμένη ατμόσφαιρα. Στο δικαστήριο κατέθεσαν επιβάτες της μοιραίας αμαξοστοιχίας, καθώς και συγγενείς θυμάτων. Οι μαρτυρίες τους ανέδειξαν τα κενά που, όπως υποστήριξαν, καθιστούσαν τον ελληνικό σιδηρόδρομο επικίνδυνο.

Η μαρτυρία της επιβάτιδας

Η επιβάτιδα Αγγελική Γεωργάκη περιέγραψε τη στιγμή της σύγκρουσης. Θυμήθηκε τη μεγάλη καθυστέρηση που σημειώθηκε στο Παλαιοφάρσαλο, καθώς και τη μικρότερη καθυστέρηση στη Λάρισα, πριν την αναχώρηση του τρένου προς τη Θεσσαλονίκη.

«Μετά τη Λάρισα ακούγεται ένας εκκωφαντικός ήχος, σαν να έσκασε βόμβα», κατέθεσε η κ. Γεωργάκη. Η ίδια έπεσε κάτω και χτύπησε στο γόνατο, ενώ το τρένο είχε γυρίσει προς τη δική της πλευρά, κάτι που την έκανε να καταλάβει ότι εκτροχιάστηκε. Στη συνέχεια, σηκώθηκε και κινήθηκε προς τον διάδρομο, όπου άκουσε μια κοπέλα να φωνάζει «φωτιά, φωτιά». Κοίταξε έξω από το βαγόνι και αντίκρισε τις φλόγες να κινούνται προς τα μπροστινά βαγόνια.

Μέσα στο βαγόνι επικρατούσε πανικός, και όπως ανέφερε η μάρτυρας, δεν υπήρχε κανείς για να καθοδηγήσει τους επιβάτες. Ένας νεαρός έσπασε ένα παράθυρο, ενώ άλλοι προσπαθούσαν να ανοίξουν την πόρτα, καθώς η ατμόσφαιρα γινόταν ολοένα πιο αποπνικτική. Όταν κατάφεραν να βγουν, απομακρύνθηκαν προς τη σύραγγα. «Έβλεπες την αμαξοστοιχία σαν να μπαίνει σε στεφάνι φωτιάς. Εκείνη τη στιγμή φοβήθηκα ότι θα εκραγεί. Έκανε έναν περίεργο ήχο», συμπλήρωσε.

Η κατάθεση της αδελφής του ελεγκτή

Στο βήμα του μάρτυρα βρέθηκε και η Αγορή Τζοβάρα, αδελφή του Γιάννη Τζοβάρα, ο οποίος ήταν ελεγκτής της μοιραίας αμαξοστοιχίας. Η κ. Τζοβάρα εξέφρασε τον πόνο της, λέγοντας: «Ήταν ο αδελφός μου ο μονάκριβος. Δεν περίμενα ότι θα έρθω ως μάρτυρας στο δικαστήριο της δολοφονίας του αδελφού μου».

Περιέγραψε τον αδελφό της ως έναν άνθρωπο που αγαπούσε τη ζωή και τη δουλειά του, εργαζόταν πολλές ώρες και, όπως κατέθεσε, αντιμετώπιζε μαζί με τους συναδέλφους του εξαντλητικές συνθήκες, χωρίς επαρκείς αναπαύσεις. Ο Γιάννης Τζοβάρας εξέδιδε μάλιστα ένα δισέλιδο με τίτλο «Αλάτι και πιπέρι», όπου σχολίαζε, ακόμη και με χιούμορ, προβλήματα της καθημερινότητας στον σιδηρόδρομο.

Η αδελφή του μετέφερε στο δικαστήριο μία φράση που, όπως είπε, της είχε εκμυστηρευτεί ο αδελφός της όταν καταργήθηκε η θέση του προϊσταμένου αμαξοστοιχίας. Τότε, ο Γιάννης Τζοβάρας της είχε πει: «Θα μας σκοτώσουν οι μαλάκες, θα μας σκοτώσουν».

Αλλαγές προσωπικού και ο σταθμάρχης

Η κ. Τζοβάρα αναφέρθηκε επίσης σε αλλαγές στο προσωπικό και συγκεκριμένα στη μετάταξη του σταθμάρχη Βασίλη Σαμαρά. «Είχαμε αχθοφόρο που έγινε σταθμάρχης για να παίρνει μεγαλύτερο μισθό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ότι ο αδελφός της τής είχε πει «ευτυχώς δεν είναι στον σταθμό της Λάρισας». Η μάρτυρας δάκρυσε όταν η κατάθεσή της έφθασε στη νύχτα της τραγωδίας και στην παρουσία του συγκεκριμένου σταθμάρχη στη Λάρισα.

Ο πατέρας του μηχανοδηγού

Με πολυετή προσωπική εμπειρία στον σιδηρόδρομο κατέθεσε και ο Ευθύμιος Οίκου, πατέρας του Δημήτρη Οίκου, μηχανοδηγού που εκείνο το βράδυ ταξίδευε ως επιβάτης. Ο κ. Οίκου ανέφερε ότι ο ίδιος υπήρξε μηχανοδηγός για 35 χρόνια.

Πατέρας και γιος είχαν μιλήσει περίπου μία ώρα πριν από την επιβίβαση του Δημήτρη Οίκου στην μοιραία αμαξοστοιχία. Ο κ. Ευθύμιος Οίκου τόνισε ότι ο γιος του «αγαπούσε τη δουλειά του».

Με πληροφορίες από: Topontiki