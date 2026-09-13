Μελίνα Μαβίδου και Νίκος Κύρτσος στην πλαζ Αρετσούς για μια ξεχωριστή συναυλία

Η Μελίνα Μαβίδου και ο Νίκος Κύρτσος ετοιμάζονται να συναντήσουν το κοινό της Θεσσαλονίκης σε μια συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στην πλαζ Αρετσούς της Καλαμαριάς. Η εκδήλωση αποτελεί την πρώτη ζωντανή παρουσίαση των τραγουδιών που έχουν δημιουργήσει από κοινού στην πόλη. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.

Η κοινή καλλιτεχνική πορεία και το ύφος τους

Οι δύο νέοι καλλιτέχνες μοιράζονται τη σκηνή από το 2018, αναπτύσσοντας σταδιακά τη συνεργασία τους και στον τομέα της δημιουργίας. Ο Νίκος Κύρτσος αναλαμβάνει τη σύνθεση της μουσικής, ενώ η Μελίνα Μαβίδου γράφει τους στίχους. Μέσα από αυτή τη συνύπαρξη, έχουν καταφέρει να χτίσουν ένα σύγχρονο ύφος, όπου η pop αισθητική συναντά αρμονικά τον ελληνικό λόγο.

Το πρόγραμμά τους κινείται ανάμεσα στην pop και το έντεχνο, βασιζόμενο κυρίως στη σκηνική τους χημεία, στις δύο ξεχωριστές φωνές τους και στις ιστορίες που έχουν αρχίσει να αφηγούνται μαζί. Η συνεργασία τους έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ξεχωριστού μουσικού αποτυπώματος.

Λεπτομέρειες της συναυλίας στην Καλαμαριά

Στην πλαζ Αρετσούς της Καλαμαριάς, η Μελίνα Μαβίδου και ο Νίκος Κύρτσος θα παρουσιάσουν τα δικά τους τραγούδια, τα οποία προέκυψαν από την κοινή τους δημιουργική πορεία. Παράλληλα, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει αγαπημένες στιγμές από το σύγχρονο και διαχρονικό ελληνικό ρεπερτόριο, σε ένα πρόγραμμα που υπόσχεται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα μουσικών προτιμήσεων.

Οι δύο καλλιτέχνες θα συνοδεύονται από μια πενταμελή μπάντα, η οποία αποτελείται από τους Αστέρη Τσαλίκη στο πιάνο, Τάσο Κορκόβελο στα πλήκτρα και το programming, Μπάμπη Πετσίνη στα ντραμς, Νικόλα Γέρσο στο μπάσο και James Wylie στο σαξόφωνο. Την επιμέλεια του ήχου έχει αναλάβει ο Άγγελος Αθανασιάδης. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026, στις 21:00, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Παρά θιν’ αλός» του Δήμου Καλαμαριάς.

Η προσωπική δισκογραφική πορεία της Μελίνας Μαβίδου

Η συναυλία στη Θεσσαλονίκη αποτελεί έναν από τους σημαντικούς σταθμούς σε μια ιδιαίτερα πυκνή περίοδο για τη Μελίνα Μαβίδου, η οποία βρίσκεται στο ξεκίνημα της προσωπικής της δισκογραφικής διαδρομής. Η νεαρή ερμηνεύτρια έχει ήδη κυκλοφορήσει τα δύο πρώτα προσωπικά της τραγούδια, σηματοδοτώντας την έναρξη αυτής της νέας φάσης στην καριέρα της.

Εκτός από τις ζωντανές εμφανίσεις, η Μελίνα Μαβίδου ετοιμάζεται να παρουσιάσει το πρώτο ολοκληρωμένο προσωπικό της άλμπουμ μέσα στον Οκτώβριο. Πριν από την κυκλοφορία του άλμπουμ, στις 2 Οκτωβρίου, θα προηγηθεί η διάθεση ενός νέου single. Στην μέχρι τώρα πορεία της, ξεχωριστή θέση κατέχει και η ιδιαίτερη διασκευή του αγαπημένου τραγουδιού των Τερμιτών, «Πόσο σε θέλω», η οποία δημιουργήθηκε για τον ραδιοφωνικό σταθμό Ελληνικός 93.2.

Πυκνό πρόγραμμα εμφανίσεων για τον Σεπτέμβριο

Ο Σεπτέμβριος βρίσκει τη Μελίνα Μαβίδου επί σκηνής σε τρεις διαφορετικούς σταθμούς, επιδεικνύοντας την έντονη δραστηριότητά της. Στις 21 Σεπτεμβρίου, στη Θήβα, συμμετέχει στην πανελλήνια πρεμιέρα του έργου «Ηρακλής Μαινόμενος», της νέας rock όπερας του Δημήτρη Μαραμή, όπου ερμηνεύει τον ρόλο της Ήρας.

Στις 24 Σεπτεμβρίου, όπως προαναφέρθηκε, παρουσιάζει μαζί με τον Νίκο Κύρτσο τη συναυλία με τίτλο «Μαζί» στο Φεστιβάλ «Παρά θιν’ αλός» στην Καλαμαριά. Τέλος, στις 25 Σεπτεμβρίου, τραγουδάει στη συναυλία του Δημήτρη Μαραμή «Κρήτης Μύθοι», η οποία θα φιλοξενηθεί στο Κηποθέατρο Ν. Καζαντζάκης στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μετά το πέρας του Σεπτεμβρίου, η καλλιτέχνιδα στρέφει το βλέμμα της στον Οκτώβριο και στην κυκλοφορία του πρώτου ολοκληρωμένου προσωπικού της άλμπουμ, σηματοδοτώντας το επόμενο βήμα μιας διαδρομής που μόλις ξεκινά.

Με πληροφορίες από: Topontiki