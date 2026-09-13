Συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη για διακίνηση βαρέως οπλισμού σε τουρκική εγκληματική οργάνωση

Μια υπόθεση διακίνησης βαρέως οπλισμού, ο οποίος σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. προοριζόταν για μέλη τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης, αποκάλυψε επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη. Το απόγευμα του Σαββάτου, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 30χρονου Έλληνα και ενός 36χρονου, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας 49χρονος υπήκοος Τουρκίας, ο οποίος είναι ήδη έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σοβαρά αδικήματα, όπως διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής, ηθική αυτουργία, κατοχή ναρκωτικών ουσιών και απείθεια, σε συνδυασμό με συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Η οργανωμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη

Η αποκάλυψη της υπόθεσης διακίνησης βαρέως οπλισμού αποτελεί αποτέλεσμα οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, η οποία διεξήχθη από αστυνομικούς του Γραφείου Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, στο πλαίσιο έρευνας για τη διακρίβωση επικείμενης διακίνησης οπλισμού στη Θεσσαλονίκη. Στόχος της επιχείρησης ήταν η αποτροπή της παράδοσης του οπλισμού σε μέλη τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης, όπως προέκυψε από την έρευνα των αρχών.

Το απόγευμα του Σαββάτου, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 30χρονο και τον 36χρονο σε μια περιοχή της Θεσσαλονίκης. Οι δύο άνδρες βρέθηκαν τη στιγμή που εξέρχονταν από έναν ισόγειο αποθηκευτικό χώρο καταστήματος, μεταφέροντας μια χάρτινη συσκευασία και μια σακούλα. Οι συσκευασίες αυτές περιείχαν, μεταξύ άλλων, ένα πολεμικό τυφέκιο, ένα υποπολυβόλο, γεμιστήρες, μια διόπτρα και φυσίγγια, στοιχεία που επιβεβαιώνουν την κατηγορία για διακίνηση βαρέως οπλισμού.

Η σύλληψη και οι κατηγορίες

Κατά τη διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου, ο 30χρονος δεν συμμορφώθηκε στις υποδείξεις των αστυνομικών και επιχείρησε να διαφύγει από το σημείο. Ωστόσο, οι αρχές κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν σε κοντινή απόσταση και να τον συλλάβουν, ολοκληρώνοντας έτσι την επιχείρηση. Ακολούθησαν εκτεταμένες έρευνες στον αποθηκευτικό χώρο, σε οικίες και οχήματα, καθώς και στην κατοχή των κατηγορουμένων, από τις οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα στοιχεία που σχετίζονται με την υπόθεση.

Σε βάρος των συλληφθέντων, καθώς και του 49χρονου υπηκόου Τουρκίας, σχηματίστηκε δικογραφία για μια σειρά σοβαρών αδικημάτων. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής και ηθική αυτουργία σε διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής. Επιπλέον, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για κατοχή ναρκωτικών ουσιών και απείθεια, ενώ όλα τα αδικήματα συνδυάζονται με τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, υπογραμμίζοντας τον οργανωμένο χαρακτήρα της δράσης τους.

Ο ρόλος του 49χρονου υπηκόου Τουρκίας και οι διεθνείς αναζητήσεις

Ο 49χρονος υπήκοος Τουρκίας, ο οποίος περιλαμβάνεται στη δικογραφία, βρίσκεται ήδη έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης της χώρας. Η εμπλοκή του στην υπόθεση διακίνησης οπλισμού προσθέτει μια διεθνή διάσταση στην υπόθεση. Διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμεί και Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της INTERPOL Τουρκίας, γεγονός που τον καθιστά διεθνώς καταζητούμενο.

Ο συγκεκριμένος άνδρας αναζητείται από τις τουρκικές αρχές προκειμένου να εκτίσει ποινή κάθειρξης άνω των δέκα ετών. Η ποινή αυτή αφορά το αδίκημα της απάτης κατ’ εξακολούθηση, όπου χρησιμοποιήθηκαν πληροφοριακά συστήματα, τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα ως εργαλείο διάπραξης της απάτης. Η σύλληψή του στο πλαίσιο αυτής της υπόθεσης συνδέεται και με την προηγούμενη ποινική του δράση.

Προηγούμενη εμπλοκή των κατηγορουμένων

Οι αρχές επισημαίνουν ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για διάφορα αδικήματα. Αυτό το στοιχείο υπογραμμίζει την πιθανή συνέχεια της εγκληματικής τους δράσης και την εμπειρία τους σε παράνομες ενέργειες. Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση του δικτύου διακίνησης και των διασυνδέσεών του με την τουρκική εγκληματική οργάνωση.

Με πληροφορίες από: Topontiki