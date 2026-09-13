Πλήθος κόσμου κατέκλυσε από νωρίς τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς. Η λαϊκή αγρυπνία και το προσκύνημα του αγαπημένου τραγουδιστή σημαδεύτηκαν από διαδοχικές στιγμές συγκίνησης, με την άφιξη της σορού να κορυφώνει τον πόνο και τις εκδηλώσεις του πλήθους.

Η συγκέντρωση στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας

Εκατοντάδες άτομα, πολλοί εκ των οποίων κρατούσαν λευκές ανθοδέσμες και φορούσαν μαύρα ρούχα, συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια. Ο κόσμος άρχισε να καταφθάνει από νωρίς, όχι μόνο από την Αθήνα αλλά και από αρκετά μέρη της Ελλάδας, για να πει το τελευταίο αντίο στον καλλιτέχνη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Μακρίνα από την Αμαλιάδα του νομού Ηλείας, η οποία ταξίδεψε μαζί με τα παιδιά της, δηλώνοντας αδύνατο να μην παραστεί σε αυτή τη στιγμή.

Η ατμόσφαιρα ήταν βαριά, γεμάτη θλίψη και συγκίνηση, καθώς οι θαυμαστές και οι απλοί πολίτες περίμεναν να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η Μακρίνα, σοκαρισμένη από την είδηση του θανάτου, εξέφρασε την πεποίθησή της ότι η άφιξη της σορού θα προκαλούσε ακόμα μεγαλύτερη αναστάτωση και θλίψη.

Η άφιξη της σορού και οι αντιδράσεις του κόσμου

Τη στιγμή που το φέρετρο με τη σορό του Γιώργου Μαζωνάκη έφτασε στην εκκλησία, ο πόνος κορυφώθηκε. Δάκρυα κύλησαν στα μάτια των συγκεντρωμένων, οι οποίοι ξέσπασαν σε παρατεταμένα χειροκροτήματα, φωνάζοντας δυνατά «Αθάνατος». Αυτή η αυθόρμητη εκδήλωση αγάπης και σεβασμού υπογράμμισε τη βαθιά σύνδεση που είχε ο καλλιτέχνης με το κοινό του.

Νωρίτερα, πριν την άφιξη της σορού, θαυμαστές του τραγουδιστή είχαν τραγουδήσει ορισμένες από τις επιτυχίες του, όπως το «Ώρες Μικρές» και το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά», δημιουργώντας ένα κλίμα τιμής και μνήμης.

Το προφίλ του καλλιτέχνη και η θλίψη

Για τους περισσότερους, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν απλώς ένας τραγουδιστής, αλλά ο καλλιτέχνης που τους διασκέδαζε, ο άνθρωπος της «διπλανής πόρτας». Ήταν ένα παιδί της περιοχής της Νίκαιας, που ποτέ δεν έχασε την απλότητά του, παρά την επιτυχημένη του πορεία. Ξεκίνησε από το μηδέν και κατάφερε να κάνει την καριέρα που ονειρευόταν, προσπαθώντας παράλληλα να αντιμετωπίσει δυσκολίες που κατά διαστήματα βασάνιζαν την ψυχή του.

Η απώλειά του έχει προκαλέσει μεγάλη θλίψη, καθώς, όπως αναφέρουν οι παρευρισκόμενοι, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε να δώσει πολλά ακόμα στη μουσική. Όλοι περιμένουν να χυθεί άπλετο φως στις συνθήκες του θανάτου του, που συνέβη την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου του 2026, και να καταλογιστούν ευθύνες, σε περίπτωση που προκύψουν.

Η παρουσία της οικογένειας και τα μέτρα ασφαλείας

Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας έφτασαν και οι γονείς του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Μανώλης και η Κλειώ, καθώς και οι αδερφές του, Βάσω και Μαρία. Η οικογένεια εισήλθε στο ναό από την πλαϊνή πόρτα, προσπαθώντας να διαχειριστεί τη μεγάλη της απώλεια μέσα σε ένα κλίμα έντονης δημοσιότητας και συγκίνησης.

Για λόγους ασφαλείας και για την αποφυγή συνωστισμού, είχαν τοποθετηθεί κιγκλιδώματα περιμετρικά του χώρου. Επίσης, είχαν στηθεί σκηνές για τα τηλεοπτικά συνεργεία που κάλυπταν το γεγονός, ενώ ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ βρισκόταν σε ετοιμότητα. Επιπλέον, σύμφωνα με το δελτίο ειδήσεων του Mega, το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας θα παρέμενε σε επιφυλακή.

Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή

Η εξόδιος ακολουθία για τον Γιώργο Μαζωνάκη είναι προγραμματισμένη για τη μία το μεσημέρι της Δευτέρας, παρουσία κόσμου, επιτρέποντας σε όλους όσοι το επιθυμούν να τον αποχαιρετήσουν. Στόχος της οικογένειας είναι να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στον απλό κόσμο να εκφράσει τα συλλυπητήριά του και να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο καλλιτέχνη.

Η ταφή του θα γίνει λίγο μετά την εξόδιο ακολουθία, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, αλλά σε στενό οικογενειακό κύκλο. Αυτή η απόφαση της οικογένειας αποσκοπεί στο να διασφαλίσει την ιδιωτικότητα της τελευταίας πράξης, μετά το λαϊκό προσκύνημα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis