Ο Κίμι Αντονέλι νικητής στο γκραν πρι της Ισπανίας στη Μαδρίτη

Ο Κίμι Αντονέλι αναδείχθηκε νικητής στο γκραν πρι της Ισπανίας, το οποίο φιλοξενήθηκε για πρώτη φορά στην ολοκαίνουργια πίστα της Μαδρίτης. Ο νεαρός οδηγός πήρε τη νίκη μπροστά από τον Μαξ Φερστάπεν και τον Λάντο Νόρις, σε έναν αγώνα που σηματοδότησε την όγδοη φορά που ανεβαίνει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου φέτος.

Η επικράτηση αυτή ενισχύει την πορεία του 20χρονου Ιταλού προς τον τίτλο, ενώ ο αγώνας χαρακτηρίστηκε από λίγες συγκινήσεις, με τον Αντονέλι να ευνοείται και από την τύχη με τη μορφή του εικονικού αυτοκινήτου ασφαλείας (VSC) για να φτάσει σε μια άνετη επικράτηση.

Η πορεία του Αντονέλι και η μάχη του βάθρου

Ο Κίμι Αντονέλι, ο 20χρονος Ιταλός οδηγός της Mercedes, συνέχισε την ονειρεμένη του πορεία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1, κατακτώντας την πρώτη θέση στο Grand Prix της Ισπανίας. Αυτή ήταν η όγδοη νίκη του για τη φετινή σεζόν, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του φόρμα και τις φιλοδοξίες του για τον τίτλο.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull, έπειτα από μια δυνατή μάχη. Ο Λάντο Νόρις κατέλαβε την τρίτη θέση, αν και ο αγώνας του επηρεάστηκε αρνητικά από την εμφάνιση του VSC και, σύμφωνα με τις πηγές, από μια κακή στρατηγική επιλογή της McLaren. Ο Νόρις θα μπορούσε, και ίσως θα έπρεπε, να είχε κερδίσει στη Μαδρίτη, αλλά οι συνθήκες τον περιόρισαν στην τρίτη θέση.

Η άτυχη στιγμή του Λιούις Χάμιλτον

Ο μεγαλύτερος άτυχος του αγώνα ήταν ο Λούις Χάμιλτον με τη Ferrari. Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής αναγκάστηκε να εγκαταλείψει πολύ νωρίς, λόγω προβλήματος στα φρένα του μονοθεσίου του. Τα προβλήματα αυτά έκαναν την εμφάνισή τους λίγα δευτερόλεπτα μετά την εντολή που δόθηκε στον Φερστάπεν.

Ο Χάμιλτον άρχισε να χάνει δραματικά ρυθμό στον πέμπτο γύρο, είχε έξοδο στον έκτο γύρο και τελικά οδηγήθηκε στα πιτς για να εγκαταλείψει τον αγώνα, τερματίζοντας άδοξα την προσπάθειά του.

Η εκκίνηση και οι στρατηγικές επιλογές

Τα φώτα της εκκίνησης έσβησαν με διαφορετικές στρατηγικές επιλογές για την πρώτη τετράδα των οδηγών. Οι Νόρις και Αντονέλι επέλεξαν τη μέση γόμα ελαστικών, ενώ οι Μαξ Φερστάπεν και Λιούις Χάμιλτον, που βρίσκονταν στη δεύτερη σειρά της εκκίνησης, ρίσκαραν με τη μαλακή γόμα της Pirelli, αναζητώντας ένα πλεονέκτημα στα πρώτα μέτρα του αγώνα.

Ο Χάμιλτον πραγματοποίησε ένα εξαιρετικό ξεκίνημα, αλλά ξέμεινε από χώρο στην είσοδο της στροφής 1, γεγονός που οδήγησε σε ένα μικρό χάος. Τόσο ο Αντονέλι όσο και ο Φερστάπεν «έκοψαν» τη στροφή 2. Ο νεαρός Ιταλός της Mercedes παραχώρησε άμεσα και υποδειγματικά δύο φορές την πρωτοπορία πίσω στον Νόρις.

Η εντολή στη Red Bull και ο εκνευρισμός του Φερστάπεν

Ο Μαξ Φερστάπεν βρέθηκε μπροστά από τη Ferrari του Χάμιλτον, με τον Ολλανδό να ισχυρίζεται πως κινήθηκε υπερπηδώντας το κερμπ για να αποφύγει επαφή. Ωστόσο, η ομάδα της Red Bull τον διέταξε στον τέταρτο γύρο να παραχωρήσει τη θέση του τόσο στον Χάμιλτον όσο και στον Αντονέλι, προκειμένου να αποφύγει μια βέβαιη ποινή.

Αυτή η εντολή προκάλεσε τον έντονο εκνευρισμό του Φερστάπεν, ο οποίος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του μέσω του team radio. Την ίδια στιγμή, ο Νόρις κυριαρχούσε απόλυτα στην κορυφή του αγώνα, έχοντας ανοίξει διαφορά πέντε δευτερολέπτων από τους διώκτες του.

Οι υπόλοιποι οδηγοί στην τελική κατάταξη

Πίσω από τους τρεις πρώτους, ο Σαρλ Λεκλέρ με την άλλη Ferrari κατάφερε να πάρει την τέταρτη θέση. Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Τζορτζ Ράσελ, Λίαμ Λόσον, Φράνκο Κολαπίντο, Όσκαρ Πιάστρι, Άρβιντ Λίντμπλαντ και Νίκο Χούλκενμπεργκ, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τον αγώνα και βαθμολογήθηκαν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta