Ο Ντόναλντ Τραμπ για την ενωμένη Ιρλανδία, τη Σκωτία και τις διεθνείς εξελίξεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ιρλανδία, προέβη σε σειρά δηλώσεων που άγγιξαν τόσο το ζήτημα της ενότητας της Ιρλανδίας όσο και ευρύτερα διεθνή και εσωτερικά θέματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Εξέφρασε την εμμονή του στην υποστήριξη για μία ενωμένη Ιρλανδία, ενώ παράλληλα άφησε να εννοηθεί ότι θα αναφερθεί στο μέλλον και στο θέμα της Σκωτίας.

Οι δηλώσεις του περιλάμβαναν επίσης προβλέψεις για το τέλος του πολέμου με το Ιράν, εκκλήσεις προς τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχετικά με τους στόχους στη Ρωσία, καθώς και μία υπόσχεση για οικονομικό μέρισμα προς τους Αμερικανούς ενήλικες πολίτες, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η στάση του Τραμπ για την Ιρλανδία και τη Σκωτία

Κατά την επίσκεψή του στην Ιρλανδία, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως εμμένει στην υποστήριξή του για μία ενωμένη Ιρλανδία. Συγκεκριμένα, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο ανοιχτό πρωτάθλημα γκολφ της Ιρλανδίας, τόνισε ότι η ένωση της Βόρειας Ιρλανδίας με την Ιρλανδία του φαίνεται ως «ένα από τα πιο φυσικά πράγματα».

Αυτά τα σχόλια αποτελούν συνέχεια προηγούμενων δηλώσεών του που είχαν γίνει την προηγούμενη ημέρα στο Δουβλίνο, υπογραμμίζοντας τη σταθερή του θέση επί του θέματος. Όσον αφορά τη Σκωτία, ο Τραμπ πρόσθεσε ότι δεν θα μιλήσει ακόμα για αυτό το ζήτημα, επιφυλασσόμενος να το κάνει «μία άλλη ημέρα».

Οι προβλέψεις για το Ιράν και τις τιμές του πετρελαίου

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε επίσης την προσδοκία του ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει εντός του τρέχοντος έτους. Πιο συγκεκριμένα, εκτίμησε ότι αυτό θα συμβεί πιθανόν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το τέλος αυτής της σύγκρουσης θα οδηγήσει σε μία σημαντική μείωση των τιμών του πετρελαίου. Χαρακτηριστικά δήλωσε ότι «η τιμή της βενζίνης θα κατρακυλήσει όπως ένας βράχος». Επιπλέον, ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν «επιθυμεί πολύ μία συμφωνία» και ότι «τηλεφωνούν συνεχώς» για αυτόν τον λόγο. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν θα συνάψει μία συμφωνία που δεν θα είναι καλή.

Έκκληση στον Ζελένσκι για τις ρωσικές υποδομές

Στο πλαίσιο των διεθνών ζητημάτων, ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να σταματήσει να στοχοποιεί τις πετρελαϊκές υποδομές της Ρωσίας. Ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε συνομιλία με τον κ. Ζελένσκι σχετικά με αυτό το θέμα.

Συγκεκριμένα, του είπε: «Υπάρχουν πολλοί άλλοι στόχοι. Μην χτυπάς τα καύσιμα πετρελαίου. Πρέπει να σταματήσεις να πλήττεις το καύσιμο πετρέλαιο στη Ρωσία».

Η υπόσχεση για τους Αμερικανούς πολίτες

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και σε ζητήματα εσωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ μπορούν εύκολα να καλύψουν την υπόσχεσή του για την αποστολή ενός «μερίσματος», όπως το χαρακτήρισε ο ίδιος, ύψους 5.000 δολαρίων σε κάθε ενήλικα Αμερικανό πολίτη.

Αυτή η υπόσχεση, σύμφωνα με τον Τραμπ, θα μπορούσε να υλοποιηθεί υπό την προϋπόθεση ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα θα καταφέρει να διατηρήσει τον έλεγχο του Κογκρέσου. Η διατήρηση του ελέγχου θα κριθεί μετά την ολοκλήρωση των ενδιάμεσων εκλογών, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο.

Με πληροφορίες από: Topontiki