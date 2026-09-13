Αιματηρή συμπλοκή στην Κυψέλη: Τραυματίστηκε 40χρονος, τρεις συλλήψεις

Μια αιματηρή συμπλοκή, στην οποία ενεπλάκησαν περίπου 15 άτομα, σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Κυψέλης, προκαλώντας τον τραυματισμό ενός 40χρονου πολίτη Ινδίας. Το περιστατικό έλαβε χώρα σε κεντρικό σημείο της περιοχής, με την Ελληνική Αστυνομία να επεμβαίνει άμεσα και να προχωρά σε τρεις συλλήψεις. Οι αρχές έχουν σχηματίσει δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία, ενώ τα αίτια της συμπλοκής παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστα.

Το περιστατικό στην Κυψέλη

Η συμπλοκή έλαβε χώρα περίπου στις 21:00 το βράδυ του Σαββάτου, σε ένα συγκεκριμένο σημείο της Κυψέλης, στη συμβολή των οδών Λευκάδος και Ευελπίδων. Σύμφωνα με τις λεπτομερείς αναφορές της ΕΛ.ΑΣ., η ένταση κλιμακώθηκε μεταξύ περίπου 15 ατόμων, τα οποία ενεπλάκησαν σε βίαιη αντιπαράθεση.

Οι συνθήκες και τα ακριβή αίτια που οδήγησαν σε αυτή τη μαζική συμπλοκή παραμένουν άγνωστα στις αστυνομικές αρχές μέχρι στιγμής. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο του συμβάντος ξεκίνησαν αμέσως τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της τάξης και την έναρξη της διερεύνησης των γεγονότων, προκειμένου να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση.

Ο τραυματισμός του 40χρονου

Στη διάρκεια της συμπλοκής, ένας 40χρονος πολίτης ινδικής καταγωγής δέχθηκε επίθεση και υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς. Συγκεκριμένα, τραυματίστηκε από αιχμηρό αντικείμενο, με τα χτυπήματα να εντοπίζονται στην περιοχή του στομαχιού και στον μηρό, προκαλώντας του σημαντικά προβλήματα υγείας.

Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), το οποίο μετέβη στην Κυψέλη για την παροχή πρώτων βοηθειών. Ο 40χρονος παρελήφθη από το ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου και νοσηλεύεται για την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη και παρακολούθηση.

Οι συλλήψεις από την ΕΛ.ΑΣ.

Μετά την άμεση επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων, οι αρχές προχώρησαν το ίδιο βράδυ σε τρεις συλλήψεις ατόμων που φέρονται να είχαν ενεργό συμμετοχή στην αιματηρή συμπλοκή. Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται δύο Έλληνες πολίτες, ηλικίας 26 και 30 ετών αντίστοιχα, οι οποίοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στο πλαίσιο των ερευνών.

Εκτός από τους δύο Έλληνες, συνελήφθη επίσης και ένας 36χρονος υπήκοος Αλβανίας, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται και αυτός στο περιστατικό της βίαιης αντιπαράθεσης. Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, όπου και θα αντιμετωπίσουν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, σύμφωνα με την αυτόφωρη διαδικασία.

Η δικογραφία και οι κατηγορίες

Σε βάρος των τριών ατόμων που συνελήφθησαν, οι αστυνομικές αρχές σχημάτισαν δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει τις κατηγορίες για το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Η συγκεκριμένη κατηγορία έχει τον χαρακτηρισμό «κατά συναυτουργία», υποδεικνύοντας την κοινή δράση των εμπλεκομένων.

Ο χαρακτηρισμός «κατά συναυτουργία» σημαίνει ότι οι κατηγορούμενοι φέρονται να ενήργησαν από κοινού και με συντονισμένο τρόπο για την πρόκληση των σοβαρών τραυματισμών στον 40χρονο Ινδό πολίτη. Η υπόθεση έχει πλέον παραδοθεί στην ελληνική δικαιοσύνη, η οποία θα αναλάβει την περαιτέρω διερεύνηση των στοιχείων, την εξέταση των μαρτυριών και την τελική απόδοση των ευθυνών για το περιστατικό στην Κυψέλη.

Με πληροφορίες από: News.gr