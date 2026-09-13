Η υπόθεση του ψυχολόγου που εκμεταλλεύτηκε ασθενή του για 27 χρόνια

Μία από τις πιο ακραίες υποθέσεις ψυχολογικής χειραγώγησης, οικονομικής εκμετάλλευσης και κατάχρησης εξουσίας στα χρονικά της σύγχρονης ιατρικής αφορά τη σχέση του Marty Markowitz με τον ψυχολόγο του, Dr. Isaac “Ike” Herschkopf. Οι συνεδρίες ψυχοθεραπείας εξελίχθηκαν σε μια κατάσταση όπου ο ψυχολόγος φέρεται να «έκλεψε» κάθε πτυχή της ζωής του ασθενούς του. Για περίπου 27 χρόνια, ο Dr. Isaac κατάφερε να μετατρέψει τον Marty σε έναν «δούλο» μέσα στο ίδιο του το σπίτι.

Η αρχή μιας ακραίας σχέσης

Η ιστορία ξεκίνησε το 1981, όταν ο Μάρτι Μάρκοβιτς ανέλαβε την οικογενειακή επιχείρηση κλωστοϋφαντουργίας, μετά τον θάνατο των γονέων του. Αντιμετώπιζε έντονο άγχος και μοναξιά, αναζητώντας βοήθεια για να διαχειριστεί την κατάσταση.

Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, ο γιατρός Αϊζάκ βρέθηκε στον δρόμο του Μάρτι. Αρχικά, ο Μάρτι ένιωθε δισταγμό, αλλά γρήγορα διαπίστωσε ότι η εβδομαδιαία επαφή με τον γιατρό τον έκανε να νιώθει καλύτερα. Ο γιατρός Χέρτσκοπφ, αντιλαμβανόμενος την ευάλωτη κατάσταση του Μάρτι, ο οποίος ήταν ένας ευκατάστατος άντρας λίγο πριν τα 40, δεν έχασε χρόνο να εκμεταλλευτεί την κατάσταση.

Η απομόνωση και η οικονομική εκμετάλλευση

Ένα από τα πρώτα βήματα του γιατρού Χέρτσκοπφ ήταν να πείσει τον Μάρτι ότι η αδελφή του, Φίλις, και η οικογένειά της δεν τον αγαπούσαν, αλλά τον ήθελαν μόνο για τα χρήματά του. Μέσα σε λίγους μήνες, ο Μάρτι είχε κόψει κάθε επαφή με την αδελφή του, ακολουθώντας τις υποδείξεις του γιατρού.

Ο γιατρός Χέρτσκοπφ ανάγκασε τον Μάρτι να αγοράσει μια έπαυλη στα νησιά Χάμπτονς, πείθοντάς τον ότι αυτή θα ήταν μια καλή επένδυση για τα χρήματά του. Στην πραγματικότητα, ο Χέρτσκοπφ χρησιμοποιούσε την έπαυλη για την προσωπική του οικονομική και κοινωνική ανέλιξη. Διοργάνωνε χλιδάτα πάρτι, αντλώντας χρήματα από τον Μάρτι, τον οποίο εκμεταλλευόταν για την μαγειρική, τα ποτά και άλλες αγγαρίες, όπως το κούρεμα του γκαζόν. Πολύ συχνά, οι θαμώνες των πάρτι νόμιζαν ότι ο Μάρτι ήταν κάποιος υπάλληλος και όχι ο νόμιμος ιδιοκτήτης του σπιτιού.

Κατάχρηση εξουσίας στην επιχείρηση και τη διαθήκη

Καθώς τα χρόνια περνούσαν, η «θεραπεία» του Μάρτι ξεπερνούσε τα όρια κάθε ηθικής. Ο Χέρτσκοπφ είχε διοριστεί πρόεδρος στην εταιρεία του Μάρτι και τον είχε πείσει να τροποποιήσει τη διαθήκη του, αφήνοντας μέρος της περιουσίας στη σύζυγό του.

Η κατάσταση αυτή διήρκεσε για σχεδόν τρεις δεκαετίες, με τον Μάρτι να βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο του ψυχολόγου του, χάνοντας την επαφή με την οικογένειά του και την προσωπική του ζωή.

Η αποκάλυψη της αλήθειας και ο δικαστικός αγώνας

Το 2010, ο Μάρτι υποβλήθηκε σε σοβαρή εγχείρηση για την καρδιά του. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, έμαθε την πικρή αλήθεια: ο άνθρωπος που θεωρούσε «σωτήρα» του δεν τον επισκέφτηκε ούτε μία φορά στο νοσοκομείο. Αυτό το γεγονός αποτέλεσε την αρχή του τέλους της σχέσης τους.

Ο Μάρτι πλησίασε ξανά την αδελφή του, μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες απομόνωσης. Απέλυσε τον Χέρτσκοπφ και τον έσυρε σε δικαστικό αγώνα, με μοναδικό του στόχο να πάρει τη ζωή του πίσω.

Η ιστορία γίνεται γνωστή

Η ιστορία αυτή έγινε ευρέως γνωστή στα τέλη της δεκαετίας του 2010. Ο δημοσιογράφος Τζο Νοσέρα, επισκεπτόμενος το σπίτι όπου ο Χέρτσκοπφ είχε ακόμα τα πράγματά του, συνάντησε τον Μάρτι.

Ο Νοσέρα ρώτησε τον Μάρτι αν ήταν ο κηπουρός του σπιτιού, και η απάντηση που πήρε τον σόκαρε. Ο δημοσιογράφος ερεύνησε εις βάθος το θέμα, μιλώντας με τον Μάρτι και άλλους ανθρώπους που γνώριζαν την υπόθεση, φέρνοντας στο φως τις λεπτομέρειες αυτής της ακραίας εκμετάλλευσης.

Με πληροφορίες από: Reader