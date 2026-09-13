Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Άνω Βροντού Σερρών

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί της Κυριακής σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Άνω Βροντού Σερρών. Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν καθοριστική για την αντιμετώπιση του περιστατικού. Στο σημείο επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ παρέχεται και υποστήριξη από τον τοπικό δήμο.

Ξέσπασμα της πυρκαγιάς στην Άνω Βροντού

Το πρωί της Κυριακής, η περιοχή της Άνω Βροντού Σερρών βρέθηκε αντιμέτωπη με μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση. Η φύση της έκτασης, που συνδυάζει αγροτικές και δασικές ζώνες, καθιστά την κατάσβεση ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς η φωτιά μπορεί να εξαπλωθεί γρήγορα σε διαφορετικά είδη βλάστησης.

Οι πρώτες αναφορές για την πυρκαγιά οδήγησαν στην άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών, με στόχο τον περιορισμό της πριν αυτή λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Η τοποθεσία στην Άνω Βροντού Σερρών αποτελεί μια περιοχή όπου η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος είναι ζωτικής σημασίας.

Ευρεία κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκε ένας σημαντικός αριθμός πυροσβεστών και μέσων. Συγκεκριμένα, 15 πυροσβέστες έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, επιχειρώντας με τέσσερα οχήματα. Η παρουσία αυτού του αριθμού επίγειων δυνάμεων υπογραμμίζει την σοβαρότητα της κατάστασης και την ανάγκη για εντατική προσπάθεια.

Επιπρόσθετα, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχει και μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ. Οι πεζοπόρες ομάδες είναι ειδικά εκπαιδευμένες για να επιχειρούν σε δύσβατες αγροτοδασικές εκτάσεις, όπου τα οχήματα δεν μπορούν να προσεγγίσουν εύκολα, παίζοντας κρίσιμο ρόλο στον έλεγχο της φωτιάς από το έδαφος.

Τις επίγειες δυνάμεις συνδράμει και ένα ελικόπτερο, το οποίο πραγματοποιεί ρίψεις νερού από αέρος. Η συμβολή του ελικοπτέρου είναι καθοριστική για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, ειδικά σε αρχικό στάδιο, καθώς μπορεί να πλήξει τα μέτωπα της φωτιάς από ψηλά, συμβάλλοντας στον περιορισμό της εξάπλωσης.

Η συνδρομή του Δήμου Σερρών

Πέρα από τις δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, και ο Δήμος Σερρών κινητοποιήθηκε για να προσφέρει την απαραίτητη υποστήριξη στο έργο της κατάσβεσης. Η συνεργασία μεταξύ των τοπικών αρχών και της Πυροσβεστικής είναι ζωτικής σημασίας σε τέτοιες περιπτώσεις, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης.

Ο Δήμος συνδράμει με υδροφόρες, οι οποίες είναι απαραίτητες για τον ανεφοδιασμό των πυροσβεστικών οχημάτων με νερό, ειδικά σε περιοχές όπου η πρόσβαση σε πηγές ύδατος είναι περιορισμένη. Η διάθεση υδροφόρων αποτελεί μια σημαντική ενίσχυση, διασφαλίζοντας ότι οι πυροσβέστες έχουν τα μέσα για να συνεχίσουν το έργο τους χωρίς διακοπές.

Κεραυνική δραστηριότητα ως πιθανή αιτία

Σύμφωνα με ενημέρωση που παρείχε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην περιοχή της Άνω Βροντού Σερρών είχε προηγηθεί κεραυνική δραστηριότητα. Αυτή η πληροφορία εξετάζεται ως μια πιθανή αιτία για το ξέσπασμα της πυρκαγιάς.

Οι κεραυνοί αποτελούν συχνά φυσική αιτία για την εκδήλωση πυρκαγιών, ειδικά σε αγροτοδασικές εκτάσεις, όπου η ξηρή βλάστηση μπορεί να αναφλεγεί εύκολα από την ενέργεια ενός κεραυνού. Η Πυροσβεστική παρακολουθεί στενά όλα τα στοιχεία για να προσδιορίσει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η φωτιά.

Με πληροφορίες από: Topontiki