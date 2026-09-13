Ο δεύτερος γύρος ψηφοφορίας για το golden boy web ξεκίνησε: η πορεία των ελλήνων υποψηφίων

Η ψηφοφορία του κοινού για το βραβείο Golden Boy Web έχει ξεκινήσει και ήδη βρισκόμαστε στον δεύτερο γύρο της, με την αγωνία να κορυφώνεται για την ανάδειξη του κορυφαίου ταλέντου. Τρεις Έλληνες ποδοσφαιριστές, οι Μπάμπης Κωστούλας, Κωνσταντίνος Καρέτσας και Χρήστος Μουζακίτης, βρίσκονται στην κούρσα, διεκδικώντας το σημαντικό αυτό βραβείο.

Το βραβείο golden boy web και η ελληνική παρουσία

Το βραβείο Golden Boy Web αποτελεί μια σημαντική διάκριση στον χώρο του ποδοσφαίρου, αναδεικνύοντας τα κορυφαία νεαρά ταλέντα. Η ψηφοφορία του κοινού δίνει τη δυνατότητα στους φιλάθλους να συμμετάσχουν ενεργά στην επιλογή του νικητή, προσδίδοντας ακόμα μεγαλύτερη αξία στην αναγνώριση.

Πέρσι, ο Χρήστος Μουζακίτης έγραψε ιστορία, καθώς κατάφερε να κατακτήσει το βραβείο του Golden Boy Web, αναδεικνυόμενος σε πρώτο Έλληνα που πέτυχε αυτή τη διάκριση. Η επιτυχία του αποτέλεσε ένα σημαντικό ορόσημο για το ελληνικό ποδόσφαιρο και την αναγνώριση των νέων παικτών.

Φέτος, ο ίδιος ο Χρήστος Μουζακίτης, έχοντας ήδη την εμπειρία και την αναγνώριση από την περσινή του νίκη, βρίσκεται εκ νέου στην κούρσα των υποψηφίων. Μαζί του, διεκδικούν το βραβείο και οι Μπάμπης Κωστούλας και Κωνσταντίνος Καρέτσας, ενισχύοντας την ελληνική παρουσία στη διαδικασία.

Οι έλληνες υποψήφιοι στον δεύτερο γύρο

Στον δεύτερο γύρο της ψηφοφορίας, οι τρεις Έλληνες ποδοσφαιριστές συνεχίζουν την προσπάθειά τους για την ανάδειξη του κορυφαίου ταλέντου. Ο Μπάμπης Κωστούλας, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και ο Χρήστος Μουζακίτης έχουν περάσει στην επόμενη φάση, όπου το κοινό καλείται να ψηφίσει ξανά για τους αγαπημένους του παίκτες.

Η παρουσία τριών Ελλήνων στην κούρσα για το Golden Boy Web υπογραμμίζει το ταλέντο που υπάρχει στις τάξεις των νεαρών Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Και οι τρεις διεκδικούν με αξιώσεις μια θέση στην κορυφή, προσδοκώντας στην υποστήριξη του φίλαθλου κοινού.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου

Ο πρώτος γύρος της ψηφοφορίας ολοκληρώθηκε, προσφέροντας μια πρώτη εικόνα για τις προτιμήσεις του κοινού και τη δυναμική των υποψηφίων. Τα αποτελέσματα έδειξαν τις επιδόσεις των Ελλήνων παικτών, δίνοντας το έναυσμα για τον δεύτερο γύρο.

Ο Μπάμπης Κωστούλας συγκέντρωσε έναν σημαντικό αριθμό ψήφων, φτάνοντας τις 11.275, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 16,7% του συνόλου. Μάλιστα, στον πρώτο γύρο, ο Κωστούλας βρέθηκε στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης, ακριβώς πίσω από τον Αλαμπέγκοβιτς, γεγονός που υποδηλώνει την ισχυρή υποστήριξη που έλαβε.

Ο Χρήστος Μουζακίτης, από την πλευρά του, έλαβε 5.383 ψήφους, ποσοστό που μεταφράζεται σε 8% των συνολικών ψήφων του πρώτου γύρου. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είχε 125 ψήφους, που αντιστοιχούν σε 0,2% του συνόλου, ολοκληρώνοντας έτσι την εικόνα των ελληνικών επιδόσεων στον αρχικό αυτό γύρο της ψηφοφορίας.

Η εξέλιξη της ψηφοφορίας στον δεύτερο γύρο

Με την έναρξη του δεύτερου γύρου της ψηφοφορίας, παρατηρούνται αλλαγές στην κορυφή των προτιμήσεων του κοινού. Ενώ στον πρώτο γύρο ο Κωστούλας βρισκόταν στη δεύτερη θέση, πίσω από τον Αλαμπέγκοβιτς, στον δεύτερο γύρο έχει αναδειχθεί ένα διαφορετικό όνομα στην πρώτη θέση της κατάταξης.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, οι Έλληνες υποψήφιοι δεν έχουν ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στον δεύτερο αυτό γύρο. Η συνολική τους επίδοση δείχνει ότι χρειάζεται περαιτέρω υποστήριξη από το κοινό για να αναρριχηθούν στις πρώτες θέσεις της ψηφοφορίας.

Αυτή τη στιγμή, ο Πάου Κουμπαρσί προηγείται με ένα εντυπωσιακό ποσοστό 50% επί του συνόλου των ψήφων. Οι ψήφοι που έχει συγκεντρώσει ο Κουμπαρσί ανέρχονται στις 98.093, διαμορφώνοντας το τοπίο στην κορυφή της ψηφοφορίας και θέτοντας τον πήχη ψηλά για τους υπόλοιπους υποψηφίους που διεκδικούν το βραβείο Golden Boy Web.

Με πληροφορίες από: Gazzetta