Επίθεση με ρόπαλο σε γυναίκα και τον πατέρα της στον Πύργο

Ένα σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας καταγγέλθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Πύργο, με θύματα μια 36χρονη γυναίκα και τον πατέρα της. Οι δύο τους δέχθηκαν βίαιη επίθεση με ρόπαλα από τον 26χρονο πρώην σύντροφο της γυναίκας και έναν 25χρονο φίλο του. Από την επίθεση, η 36χρονη υπέστη κατάγματα στο χέρι και στο πόδι, ενώ ο πατέρας της τραυματίστηκε στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Το χρονικό της επίθεσης

Όλα συνέβησαν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, περίπου στις πέντε, έξω από το σπίτι της 36χρονης στον Πύργο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές και τις καταγγελίες, ο 26χρονος πρώην σύντροφος της γυναίκας, μαζί με έναν 25χρονο φίλο του, μετέβησαν στο σημείο.

Οι δύο νεαροί άνδρες, οι οποίοι κατάγονται από ένα χωριό του κάμπου της Ηλείας, έφτασαν φορώντας κουκούλες Full Face, προκειμένου να καλύψουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Ο 26χρονος φέρεται να άρχισε να χτυπά με ρόπαλο και να προκαλεί φθορές τόσο στο αυτοκίνητο της 36χρονης όσο και σε αυτό του πατέρα της.

Η βίαιη επίθεση και οι τραυματισμοί

Αντιλαμβανόμενη τον θόρυμο και τι συνέβαινε έξω από την οικία της, η 36χρονη βγήκε από το σπίτι μαζί με τον πατέρα της. Εκείνη τη στιγμή, δέχθηκαν απανωτά χτυπήματα από τους δράστες, με χρήση ροπάλου.

Από τη βίαιη επίθεση, η 36χρονη γυναίκα υπέστη κατάγματα τόσο στο χέρι όσο και στο πόδι. Παράλληλα, ο πατέρας της τραυματίστηκε στο κεφάλι. Οι τραυματισμοί τους ήταν σοβαροί και απαιτούσαν άμεση ιατρική περίθαλψη.

Η αναγνώριση των δραστών και η φυγή τους

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, τόσο η 36χρονη όσο και ο πατέρας της προσπάθησαν να αμυνθούν. Η γυναίκα κατάφερε να τραβήξει την κουκούλα Full Face από το κεφάλι του 26χρονου πρώην συντρόφου της, με αποτέλεσμα να τον αναγνωρίσει.

Αντίστοιχα, ο πατέρας της κατάφερε επίσης να αποσπάσει την κουκούλα από το πρόσωπο του 26χρονου, επιβεβαιώνοντας την ταυτότητά του. Μετά την αναγνώρισή τους, οι δύο δράστες τράπηκαν αμέσως σε φυγή από το σημείο του επεισοδίου.

Νοσηλεία και προστατευτική φύλαξη

Μετά την αποχώρηση των δραστών, η 36χρονη γυναίκα και ο πατέρας της μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο του Πύργου. Εκεί, τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και νοσηλεύονται για την αντιμετώπιση των τραυμάτων τους.

Λόγω του φόβου τους για νέα επίθεση από τους δράστες, τα θύματα νοσηλεύονται υπό καθεστώς προστατευτικής φύλαξης. Αυτό το μέτρο κρίθηκε απαραίτητο για την ασφάλειά τους, δεδομένης της σοβαρότητας του περιστατικού και της σχέσης τους με τον έναν εκ των δραστών.

Έρευνες των αρχών

Οι αρχές του Πύργου έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο δραστών. Αναζητούνται ο 26χρονος πρώην σύντροφος της γυναίκας και ο 25χρονος φίλος του.

Η υπόθεση αντιμετωπίζεται από τις αρχές υπό το πρίσμα της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας, δεδομένης της σχέσης μεταξύ των θυμάτων και του ενός εκ των δραστών. Οι έρευνες συνεχίζονται για να οδηγηθούν οι υπεύθυνοι ενώπιον της δικαιοσύνης.

Με πληροφορίες από: Reader, Enikos