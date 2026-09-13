Νέες μαρτυρίες και καταγγελίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τη λειτουργία της κλινικής στο Κολωνάκι, όπου ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τη ζωή του. Ο θάνατός του επήλθε κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης, μετά από ανακοπή. Οι εξελίξεις αυτές σημειώνονται λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη απολογία των δύο γιατρών, μεταξύ των οποίων και η Ιωάννα Γάκα, στον ανακριτή, οι οποίοι καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για την υπόθεση.

Καταγγελίες για λανθασμένη διάγνωση

Μία από τις πρόσφατες καταγγελίες αφορά προσωπικά την Ιωάννα Γάκα και μεταδόθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό Alpha. Ένας άνδρας υποστήριξε ότι η γιατρός είχε προβεί σε εσφαλμένη διάγνωση σχετικά με την κατάσταση της υγείας της συζύγου του. Σύμφωνα με τον ίδιο, η γιατρός είχε ενημερώσει τη σύζυγό του ότι έπασχε από καρκίνο.

Ο καταγγέλλων τόνισε χαρακτηριστικά ότι «είπε στη σύζυγό μου ότι είχε καρκίνο, ενώ δεν είχε». Αυτή η μαρτυρία προστίθεται στις πληροφορίες που εξετάζονται από τις αρχές, ενόψει των επικείμενων απολογιών.

Θεραπείες «stem cell» και άλλες μαρτυρίες

Στο πλαίσιο των καταγγελιών, μία ασθενής από τη Ρωσία, η οποία είχε επισκεφθεί το ιατρείο στο παρελθόν, προέβη επίσης σε δηλώσεις. Η ίδια ανέφερε ότι είχε υποβληθεί σε θεραπεία «stem cell» στην εν λόγω κλινική. Επιπλέον, γνωστοποίησε ότι και άλλα μέλη της οικογένειάς της είχαν ακολουθήσει την ίδια θεραπευτική αγωγή.

Η ασθενής δήλωσε συγκεκριμένα: «Είχα κάνει “stem cell” θεραπεία και πολλά μέλη της οικογένειάς μου είχαν κάνει την ίδια θεραπεία». Οι μαρτυρίες αυτές αποτελούν μέρος του υλικού που συγκεντρώνεται για την υπόθεση.

Λαϊκή αγρύπνια για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Εν τω μεταξύ, έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει σήμερα, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, στις 19:30, μία «λαϊκή αγρύπνια» για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η τελετή θα λάβει χώρα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νίκαιας. Σκοπός της αγρύπνιας είναι να δοθεί η δυνατότητα σε φίλους και ανθρώπους που τον αγάπησαν να τον αποχαιρετήσουν από κοντά.

Η τελετή θα διαρκέσει έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτένης, προσφέροντας έναν φόρο τιμής και αγάπης στη μνήμη του εκλιπόντος. Η Αγία Τριάδα Νίκαιας ήταν η εκκλησία και η ενορία που ο Γιώργος Μαζωνάκης αγαπούσε ιδιαίτερα, και για αυτόν τον λόγο η οικογένειά του επέλεξε το συγκεκριμένο μέρος για το τελευταίο δημόσιο αντίο.

Η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας

Η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Η τελετή έχει οριστεί για τις 13:00 και θα λάβει χώρα στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών. Η οικογένεια έχει αποφασίσει η κηδεία να γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Παράλληλα, η οικογένεια του εκλιπόντος απευθύνει θερμή παράκληση προς όσους επιθυμούν να εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους. Αντί για στεφάνια, ζητούν να ενισχυθεί το Humanity Greece, δείχνοντας έτσι την επιθυμία τους για προσφορά σε έναν κοινωφελή σκοπό.

Με πληροφορίες από: Topontiki