Οι ομάδες πρόληψης και διαμεσολάβησης της ΕΛ.ΑΣ. αλλάζουν τον «χάρτη εγκληματικότητας» μέσα στους οικισμούς υψηλής παραβατικότητας

Σχεδόν έναν χρόνο μετά την έναρξη εφαρμογής του επιχειρησιακού τους σχεδίου, οι Ομάδες Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.) της Ελληνικής Αστυνομίας καταγράφουν θετικό πρόσημο στη δράση τους. Οι ομάδες αυτές κλήθηκαν να επιχειρήσουν σε οικισμούς υψηλής παραβατικότητας, κυρίως όπου διαμένουν Ρομά, σε ολόκληρη τη χώρα. Τα διαθέσιμα στοιχεία υποδεικνύουν μια επιτυχή πορεία, με την πρώτη μεγάλη αξιολόγηση να αναμένεται σύντομα στο Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ.

Η δημιουργία και οι αρχικοί στόχοι των Ο.Π.ΔΙ.

Οι Ομάδες Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.) δημιουργήθηκαν και άρχισαν να λειτουργούν τον Νοέμβριο του 2025. Ο βασικός τους σκοπός ήταν η ενίσχυση της αστυνόμευσης και η πρόληψη της παραβατικότητας σε περιοχές με οικισμούς και καταυλισμούς Ρομά. Παράλληλα, επιδιώχθηκε η διαμεσολάβηση, η ανάπτυξη συνεργασίας με τις τοπικές κοινωνίες και αρχές, καθώς και η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας.

Η δημιουργία των Ο.Π.ΔΙ. προέκυψε από αιτήματα των ίδιων των πολιτών, οι οποίοι ζουν και εργάζονται στα όρια αυτών των οικισμών. Το λεγόμενο «υγιές κομμάτι» αυτών των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων, του οποίου τα παιδιά πηγαίνουν σχολείο, ζητούσε να μπορεί να απολαμβάνει κοινωνική ειρήνη, τάξη και ασφάλεια στην καθημερινότητά του.

Τα πρώτα συμπεράσματα και οι δηλώσεις του υπουργού

Οι αρμόδιοι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. έχουν καταλήξει στο σημαντικό συμπέρασμα ότι επιτεύχθηκε ο βασικός σκοπός των Ο.Π.ΔΙ. Αυτός ήταν η πρόληψη και η αντιμετώπιση της παραβατικότητας, καθώς και η διασφάλιση της ασφάλειας για όλους τους κατοίκους. Οι ίδιοι επισημαίνουν ότι η δράση δεν αποτελεί στοχοποίηση συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας, όπως έχει κατηγορηθεί αρκετές φορές.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, έχει τονίσει σχετικά με το θέμα ότι το μεγάλο ζητούμενο είναι η ασφάλεια για όλους τους πολίτες, όπου κι αν βρίσκονται, χωρίς ζητούμενα και αστερίσκους. Έχει επίσης σημειώσει σε συνεντεύξεις του πως η επιχειρησιακή δράση των Ο.Π.ΔΙ. κατέδειξε ότι, πλέον, δεν υπάρχουν άβατα και η αστυνομία μπορεί να επιχειρήσει παντού, σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, ακόμη και τις άλλοτε «δύσκολες» νυχτερινές ώρες.

Ομαλοποίηση της καθημερινότητας και θετικά αποτελέσματα

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με όσα τονίζουν οι αρμόδιοι Αξιωματικοί, όπου η παρουσία των Ομάδων είναι σταθερή, οι έλεγχοι συστηματικοί και υπάρχει συνεργασία με τις τοπικές και αυτοδιοικητικές αρχές, καταγράφεται ομαλοποίηση της καθημερινότητας. Παράλληλα, παρατηρείται εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και της νομιμότητας.

Ειδικότερα, στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. έχουν επισημάνει ότι θετικά αποτελέσματα έχουν αναφερθεί σε περιοχές της Αττικής, γεγονός που υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του σχεδίου στις συγκεκριμένες ζώνες δράσης.

Η επικείμενη αξιολόγηση και τα επόμενα βήματα

Σε λίγες ημέρες, στο Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. πρόκειται να πραγματοποιηθεί η πρώτη μεγάλη αξιολόγηση της δράσης των Ο.Π.ΔΙ. Αυτή η αξιολόγηση θα καθορίσει τα επόμενα βήματα για το επιχειρησιακό σχέδιο. Αρμόδιοι Αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνουν ότι στην αξιολόγηση θα καταγραφούν και τα λάθη και οι τυχόν παραλείψεις.

Ο στόχος είναι η άμεση διόρθωση αυτών των σημείων, ώστε στα επόμενα βήματα οι δυνάμεις να λειτουργούν αποτελεσματικότερα, πιο δυναμικά και πιο στοχευμένα. Η προσπάθεια αυτή αποσκοπεί πάντα στο όφελος του υγιούς κομματιού αυτών των κοινοτήτων, ενισχύοντας την πρόληψη και την ασφάλεια.

Με πληροφορίες από: News.gr