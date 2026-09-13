Νέα στοιχεία «καίνε» τους ιατρούς στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη – Η «λαϊκή αγρυπνία» στη Νίκαια

Νεότερες εξελίξεις σημειώθηκαν στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς νέα ψηφιακά πειστήρια φέρονται να ανατρέπουν πλήρως τους αρχικούς ισχυρισμούς των δύο ιατρών που εμπλέκονται στην τραγική κατάληξη. Οι κατηγορούμενοι βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με κακουργηματική δίωξη και αναμένεται να περάσουν το κατώφλι του ανακριτή τη Δευτέρα για να απολογηθούν. Η οικογένεια του καλλιτέχνη ζητά επίμονα την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ενώ παράλληλα γνωστοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες για την «λαϊκή αγρυπνία» και την κηδεία του.

Οι κατηγορίες και η στάση της οικογένειας

Η δικαιοσύνη και οι διωκτικές αρχές έχουν σφίξει τον κλοιό γύρω από τους δύο ιατρούς, οι οποίοι κατηγορούνται για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί αναμένεται να βρεθούν ενώπιον του ανακριτή τη Δευτέρα, προκειμένου να απολογηθούν για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τις αισθήσεις του.

Από την πλευρά της, η οικογένεια του εκλιπόντος καλλιτέχνη ζητά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αυτή η εξέλιξη υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης και την επιθυμία της οικογένειας για πλήρη διαλεύκανση των γεγονότων.

Τα ψηφιακά ευρήματα που ανατρέπουν ισχυρισμούς

Το ερευνητικό μικροσκόπιο των Αρχών έχει εστιάσει στη λεπτομερή καταγραφή των γεγονότων που εκτυλίχθηκαν μέσα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Κομβικό ρόλο στην αποδόμηση της υπερασπιστικής γραμμής της γιατρού παίζουν τα δεδομένα από το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης.

Σύμφωνα με έγγραφο που προέκυψε μετά τον έλεγχο κλιμακίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, οι ψηφιακές καταγραφές αποκαλύπτουν ξεκάθαρα πως η τελευταία θεραπεία στο συγκεκριμένο μηχάνημα ξεκίνησε περίπου στις 14:14-14:15 και είχε διάρκεια 42 λεπτών. Το γεγονός αυτό καταρρίπτει τον αρχικό ισχυρισμό της γιατρού ότι ο τραγουδιστής έφτασε στο Κολωνάκι στις 16:00 το απόγευμα.

Μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό

Την εκδοχή της γιατρού έρχονται να διαψεύσουν κατηγορηματικά επιπλέον στοιχεία, όπως η κατάθεση του οδηγού ταξί. Ο οδηγός βεβαιώνει πως αποβίβασε τον πελάτη του στο σημείο λίγο πριν τις 14:00, συγκεκριμένα στις 13:55.

Επιπρόσθετα, το βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας αποτυπώνει τον σύζυγο της ιατρού να αποχωρεί από κοντινό εστιατόριο στις 14:45 με κατεύθυνση το ιατρείο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο σύζυγος γνώριζε ακριβώς τι είχε συμβεί μέσα στο ιατρείο.

Έρευνα σε ηλεκτρονικές συσκευές και αναζητήσεις

Παράλληλα, τα στελέχη των εργαστηρίων κάνουν φύλλο και φτερό τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα κινητά τηλέφωνα που σχετίζονται με την υπόθεση. Από τον φορητό υπολογιστή του ιατρείου ανασύρθηκε φάκελος με το όνομα του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος πιθανολογείται ότι περιέχει το πλήρες ιατρικό του ιστορικό.

Οι ειδικοί ανακτούν συνεχώς διεγραμμένα αρχεία και φωτογραφίες, ανάμεσα στα οποία φέρεται να υπάρχει μια εικόνα που τραβήχτηκε εν ώρα πλασμαφαίρεσης. Επίσης, έχουν εντοπιστεί διαδικτυακές αναζητήσεις μέσω τεχνητής νοημοσύνης για μεθόδους ανάνηψης. Επιβαρυντικό θεωρείται και το γεγονός πως, μετά από έλεγχο του εξοπλισμού, διαπιστώθηκε ότι τα σωληνάκια του μηχανήματος είχαν καθαριστεί σχολαστικά.

Η «λαϊκή αγρυπνία» και η εξόδιος ακολουθία

«Ώρες μικρές στα σκοτεινά» θα εκτυλιχθούν από τις 7.30 το απόγευμα σήμερα Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, όπου θα φτάσει η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια. Εκεί θα πραγματοποιηθεί «λαϊκή αγρυπνία» η οποία θα διαρκέσει έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, 14 Σεπτεμβρίου, ώστε να τον αποχαιρετήσουν φίλοι και συγγενείς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του, η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στη μία το μεσημέρι της Δευτέρας, 14 Σεπτεμβρίου, στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, σε στενό οικογενειακό κύκλο. Η οικογένεια παρακαλεί, αντί στεφάνων, να δοθούν ενισχύσεις στον οργανισμό Humanity Greece.

Οι παραλείψεις των ελεγκτικών μηχανισμών

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, τοποθετήθηκε για το φαινόμενο των «ψευτοκλινικών» που λειτουργούν, τονίζοντας τις σοβαρές παραλείψεις των ελεγκτικών μηχανισμών. Όπως δήλωσε, «όλοι γνωρίζουμε ότι τέτοια ιατρεία ψευτοκλινικές λειτουργούν και στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στην περιφέρεια».

Ο κ. Γιαννάκος υπογράμμισε ότι «όμως υπάρχουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί οι οποίοι θα έπρεπε να λειτουργούν και να τα κλείσουν». Επεσήμανε πως «νομίζω ότι όλοι από διαφημίσεις μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι λειτουργούν ψευτοκλινικές οι οποίες προβαίνουν σε σοβαρές ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν» την απαραίτητη αδειοδότηση και εποπτεία.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos