Η Formula 1 επιστρέφει στη Μαδρίτη: Η σειρά εκκίνησης για το Grand Prix

Ιστορική ημέρα είναι η σημερινή για τη Μαδρίτη, καθώς η πόλη φιλοξενεί Grand Prix της Formula 1 έπειτα από 45 χρόνια. Ο Λάντο Νόρις με τη McLaren θα εκκινήσει από την pole position, σε έναν αγώνα που αναμένεται με ξεχωριστό ενδιαφέρον για το ποιος θα γευτεί τη χαρά της νίκης. Η δράση μεταφέρεται στη νέα διαδρομή Madring, μήκους 5,4 χιλιομέτρων, η οποία περιλαμβάνει μια πολύ ιδιαίτερη στροφή.

Η επιστροφή της Formula 1 στην ισπανική πρωτεύουσα

Η Formula 1 επιστρέφει στην ισπανική πρωτεύουσα έπειτα από σχεδόν μισό αιώνα. Η τελευταία φορά που η Μαδρίτη φιλοξένησε Grand Prix ήταν το 1981, στην πίστα Jarama, η οποία απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από την πόλη. Συνολικά, η πίστα Jarama είχε φιλοξενήσει εννέα Grand Prix έως εκείνη τη χρονιά.

Τώρα, οι οδηγοί θα τρέξουν για πρώτη φορά στη νέα πίστα Madring, η οποία βρίσκεται στην καρδιά της ισπανικής πρωτεύουσας. Ο σημερινός αγώνας αποτελεί το 14ο Grand Prix της σεζόν και οι προσδοκίες είναι υψηλές, καθώς η επιστροφή της Formula 1 στη Μαδρίτη σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό στην περιοχή.

Η σειρά εκκίνησης και οι πρωταγωνιστές

Στην πρώτη θέση της εκκίνησης, την pole position, βρίσκεται ο Λάντο Νόρις με τη McLaren. Ο Βρετανός πιλότος κατάφερε να «κλέψει» την pole position από τον Κίμι Αντονέλι στις κατατακτήριες δοκιμές, δείχνοντας την αποφασιστικότητά του.

Δεύτερος θα παραταχθεί ο Κίμι Αντονέλι με τη Mercedes, ο οποίος έμεινε πίσω από τον Νόρις με μια διαφορά μόλις 0.011 δευτερολέπτων, υποδηλώνοντας ότι θα αναζητήσει την ευκαιρία για προσπέρασμα. Την τρίτη θέση στην εκκίνηση κατέχει ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull – Ford, ο οποίος βελτίωνε συνεχώς τον χρόνο του στις δοκιμές.

Οι δύο Ferrari, με τους Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ, θα εκκινήσουν από τις θέσεις τέσσερα και πέντε αντίστοιχα. Ο Χάμιλτον, ο οποίος μέχρι κάποια στιγμή είχε τον καλύτερο χρόνο στη Μαδρίτη και διεκδικούσε την pole, θα εκκινήσει μπροστά από τον Λεκλέρ. Στην έκτη θέση βρίσκεται ο Ράσελ και στην έβδομη ο Πιάστρι, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι τέσσερις διαφορετικές ομάδες βρίσκονται στις τέσσερις πρώτες θέσεις της εκκίνησης.

Η νέα πίστα και οι προκλήσεις της

Η νέα διαδρομή των 5,4 χιλιομέτρων στην καρδιά της Μαδρίτης παρουσιάζει ιδιαίτερες προκλήσεις για τους οδηγούς. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της πίστας είναι η στροφή «Monumental», μια καμπή μήκους 550 μέτρων με κλίση 24%. Αυτή η στροφή θεωρείται η πιο δύσκολη σε όλο το πρωτάθλημα και είναι ιδιαίτερα επίπονη για τα ελαστικά των μονοθεσίων.

Ο Μαξ Φερστάπεν έχει δηλώσει ότι οι προσπεράσεις είναι αδύνατες σε αυτή την πίστα, κάτι που προσθέτει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην εκκίνηση. Η πρώτη στροφή, άλλωστε, απέχει μόλις 200 μέτρα από τη γραμμή της εκκίνησης, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει σε έντονες μάχες από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα του αγώνα.

Οι ελεύθερες δοκιμές και οι προσδοκίες για τον αγώνα

Οι ελεύθερες δοκιμές προμήνυαν έναν χαοτικό αγώνα, καθώς αρκετοί οδηγοί συγκρούστηκαν με τις μπαριέρες, ενώ άλλοι αντιμετώπισαν προβλήματα με τα μονοθέσιά τους. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Λάντο Νόρις δεν σημείωσε χρόνο στο FP2, ωστόσο στις κατατακτήριες δοκιμές μπήκε «φορτσάτος» και εξασφάλισε την pole position.

Ο Κίμι Αντονέλι, ο Ιταλός οδηγός της Mercedes, έδειξε στις δοκιμές ότι θα ψάξει την ευκαιρία του για προσπέρασμα, προκειμένου να διεκδικήσει τη νίκη. Ο Παγκόσμιος πρωταθλητής Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος ήταν ταχύτερος όλων στη Μαδρίτη και έχει τον καλύτερο χρόνο από όλους, με 1:31.824, θα προσπαθήσει να αναρριχηθεί από την τρίτη θέση. Ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος μέχρι κάποια στιγμή είχε τον καλύτερο χρόνο και διεκδικούσε την pole, θα πρέπει να κοιτάζει συνεχώς τους καθρέφτες του, καθώς πέρα από τον Σαρλ Λεκλέρ, θα κινδυνεύσει και από τους Ράσελ και Πιάστρι που ακολουθούν.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Newsit