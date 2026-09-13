Πυροβολισμοί στην Ανάβυσσο: Διαφορετικές εκδοχές από τους δύο τραυματίες

Ένα αιματηρό επεισόδιο συγκλονίζει την Ανάβυσσο, καθώς λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής, σημειώθηκαν πυροβολισμοί έξω από ένα beach bar. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων, τα οποία χρειάστηκε να μεταφερθούν για τις πρώτες βοήθειες. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες, καθώς οι δύο τραυματίες φέρεται να έχουν δώσει διαφορετικές εκδοχές για τα όσα συνέβησαν.

Επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. και τα πρώτα ευρήματα

Η Ελληνική Αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό μέσω τηλεφωνικής κλήσης στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 100. Αμέσως μετά την κλήση, αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο του συμβάντος, το οποίο βρίσκεται έξω από ένα beach bar στην περιοχή της Αναβύσσου, προκειμένου να διερευνήσουν τις συνθήκες του αιματηρού επεισοδίου.

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις στους χώρους του beach bar, εντοπίστηκαν σημαντικά στοιχεία. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν δύο κάλυκες από πυροβόλο όπλο, γεγονός που επιβεβαιώνει τη χρήση όπλου κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. Παράλληλα, οι αρχές εντόπισαν κηλίδες αίματος, οι οποίες υποδηλώνουν ότι υπήρξαν τραυματισμοί ατόμων στο συγκεκριμένο σημείο.

Οι τραυματίες και η κατάσταση της υγείας τους

Λίγη ώρα μετά τον εντοπισμό των ευρημάτων από την ΕΛ.ΑΣ., οι αρχές ειδοποιήθηκαν εκ νέου, αυτή τη φορά από το κέντρο υγείας Καλυβίων. Σύμφωνα με την ενημέρωση, δύο άτομα είχαν μεταβεί εκεί προκειμένου να λάβουν τις πρώτες βοήθειες για τα τραύματα που έφεραν από το περιστατικό στην Ανάβυσσο.

Πρόκειται για έναν 20χρονο Έλληνα και έναν 41χρονο Πακιστανό. Ο 20χρονος φέρεται να έφερε τραύμα στη γάμπα, το οποίο προκλήθηκε από γυαλί. Ο 41χρονος Πακιστανός, από την πλευρά του, είχε ένα διαμπερές τραύμα στον ώμο, το οποίο, όπως προέκυψε, ήταν από σφαίρα. Η κατάσταση της υγείας τους δεν έχει διευκρινιστεί περαιτέρω, πέραν της φύσης των τραυμάτων.

Οι αντικρουόμενες καταθέσεις και η πορεία των ερευνών

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα από την αστυνομία, οι δύο τραυματίες κλήθηκαν να καταθέσουν στις αρχές για τα όσα συνέβησαν. Ωστόσο, στις καταθέσεις τους, φέρεται να έδωσαν διαφορετικές εκδοχές για το αιματηρό επεισόδιο, γεγονός που περιπλέκει την προσπάθεια των αρχών να συνθέσουν την πλήρη εικόνα των γεγονότων.

Από τις μέχρι στιγμής έρευνες που έχουν διεξαχθεί από την ΕΛ.ΑΣ., προκύπτει ότι οι πυροβολισμοί έπεσαν κατά τη χρονική στιγμή του κλεισίματος του καταστήματος. Αυτή η πληροφορία αποτελεί ένα πρώτο στοιχείο για το πότε ακριβώς εκτυλίχθηκε το περιστατικό, αν και οι ακριβείς συνθήκες παραμένουν υπό διερεύνηση.

Οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Στόχος των αρχών είναι να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό στην Ανάβυσσο. Παράλληλα, διερευνάται επισταμένως το ενδεχόμενο ύπαρξης και άλλων εμπλεκομένων ατόμων στην υπόθεση, πέραν των δύο τραυματιών, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαλεύκανση του συμβάντος.

Με πληροφορίες από: Topontiki