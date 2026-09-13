Πυροβολισμοί έξω από beach bar στην Ανάβυσσο τα ξημερώματα

Κοινωνία
Πυροβολισμοί έξω από beach bar στην Ανάβυσσο τα ξημερώματα

Κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών προκάλεσε ένα σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς που καταγράφηκε στην περιοχή της Αναβύσσου νωρίς το πρωί της Κυριακής, 13 Σεπτεμβρίου. Το συμβάν έλαβε χώρα έξω από ένα τοπικό beach bar, με την Ελληνική Αστυνομία να σπεύδει στην περιοχή.

Το χρονικό της κινητοποίησης

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έγιναν γνωστές, η Άμεση Δράση δέχθηκε κλήση γύρω στις 05:15 τα ξημερώματα της Κυριακής. Η κλήση αφορούσε ρίψη πυρών έξω από το συγκεκριμένο παραλιακό κατάστημα στην Ανάβυσσο, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ. για τη διερεύνηση του περιστατικού.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr

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