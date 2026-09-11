Νέα στοιχεία ανατρέπουν τους ισχυρισμούς των γιατρών στην υπόθεση Μαζωνάκη

Οι έρευνες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αστυνομικές αρχές να εστιάζουν στις καταθέσεις των δύο κατηγορούμενων γιατρών, Ηλία Θεοδωρόπουλου και Ιωάννας Γάκα. Νέα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών και βίντεο, έρχονται στο φως, ανατρέποντας τους αρχικούς ισχυρισμούς του ζευγαριού και δημιουργώντας νέα ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού. Οι αντιφάσεις στις μαρτυρίες τους, καθώς και άλλα δεδομένα, μπαίνουν στο μικροσκόπιο των αρχών.

Αντιφάσεις για την παρουσία του γιατρού

Σύμφωνα με φωτογραφίες που εξασφάλισε το newsit.gr, ο παθολόγος Ηλίας Θεοδωρόπουλος βρισκόταν σε εστιατόριο στο Κολωνάκι την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή στην κλινική του στην οδό Καρνεάδου. Ο γιατρός, κατά την προανακριτική του κατάθεση στους αστυνομικούς, είχε δηλώσει ότι απουσίαζε από το ιατρείο όταν υποδέχτηκε τον τραγουδιστή μόνο η σύζυγός του, Ιωάννα Γάκα.

Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος είχε αναφέρει ότι έφυγε από τον χώρο εστίασης όταν τον ενημέρωσε τηλεφωνικά η 56χρονη γιατρός για την ανακοπή του Γιώργου Μαζωνάκη. Ωστόσο, οι χρόνοι παραμονής του στο εστιατόριο, όπως αποτυπώνονται στις φωτογραφίες, δεν επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς του. Συγκεκριμένα, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος εμφανίστηκε στο εστιατόριο στις 13:59 το μεσημέρι της Τετάρτης και αναχώρησε από αυτό στις 14:43. Την ίδια ώρα, στις 14:43, ειδοποιήθηκε από τη σύζυγό του ότι ο τραγουδιστής είχε χάσει τις αισθήσεις του.

Η ώρα άφιξης και η διάρκεια της πλασμαφαίρεσης

Ένα ακόμη σημείο διαφωνίας αφορά την ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο. Ενώ το ζευγάρι των γιατρών υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής έφτασε στις 16:00, βίντεο που εξασφαλίστηκε νωρίτερα από το newsit.gr δείχνει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο Κολωνάκι για το προγραμματισμένο ραντεβού της πλασμαφαίρεσης στις 13:55. Η δήλωση της Ιωάννας Γάκα ότι ο τραγουδιστής έφτασε στις 16:00 διαψεύδεται και από τρεις εργαζόμενους στο ιατρείο, οι οποίοι κατέθεσαν διαφορετική ώρα άφιξης του καλλιτέχνη.

Επίσης, η Ιωάννα Γάκα ισχυρίστηκε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έπαθε ανακοπή τη στιγμή που του περνούσε τον δεύτερο φλεβοκαθετήρα. Ωστόσο, αποδείχτηκε ότι ο τραγουδιστής είχε ήδη μπει στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης για 42 λεπτά, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τον αρχικό ισχυρισμό.

Τα σενάρια που προκύπτουν από τα νέα δεδομένα

Τα παραπάνω δεδομένα πυροδοτούν νέα σενάρια στην υπόθεση. Το πρώτο σενάριο είναι να βρίσκονταν στο ιατρείο τη στιγμή που έπαθε την ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Δεδομένου ότι ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος έφυγε από το εστιατόριο στις 14:43, την ώρα που ειδοποιήθηκε για την απώλεια αισθήσεων του τραγουδιστή, και ο τραγουδιστής είχε φτάσει στις 13:55 και είχε υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση για 42 λεπτά, οι χρόνοι δημιουργούν ερωτήματα.

Το δεύτερο σενάριο που εξετάζεται είναι η πλασμαφαίρεση να είχε ξεκινήσει αμέσως μόλις ο δημοφιλής τραγουδιστής έφτασε στο ιατρείο, κάτι που επίσης έρχεται σε αντίθεση με τις αρχικές δηλώσεις των γιατρών.

Άλλα κρίσιμα σημεία της έρευνας

Οι αστυνομικές αρχές, στο πλαίσιο της έρευνας, εξετάζουν λεπτό προς λεπτό τα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της επίμαχης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Εστιάζουν σε έξι κρίσιμα σημεία, στις κραυγαλέες αντιφάσεις των εμπλεκομένων, αλλά και σε ενδείξεις για εσπευσμένο καθαρισμό του χώρου πριν καν κληθεί το ΕΚΑΒ στο σημείο. Αυτό αποτελεί ένα από τα δύο εξόχως σημαντικά δεδομένα που διαπιστώθηκαν από την αστυνομική έρευνα.

Ένα δεύτερο σημαντικό δεδομένο που προέκυψε είναι πως οι γιατροί δεν συνόδευσαν τον τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Με αυτό τον τρόπο, δεν παρείχαν κρίσιμη ενημέρωση στους συναδέλφους τους για τα όσα είχαν συμβεί στον καλλιτέχνη στο ιατρείο του Κολωνακίου. Το ζευγάρι των γιατρών έχει υποπέσει σε πολλαπλές αντιφάσεις στην προσπάθειά του να αποκρύψει γεγονότα και καταστάσεις γύρω από τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη

Εν τω μεταξύ, η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη έχει προγραμματιστεί για την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στις 13:00.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis