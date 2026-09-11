Βασίλης Τολιόπουλος: «Κάναμε τρομερή δουλειά στο δεύτερο ημίχρονο»

Ο Βασίλης Τολιόπουλος, μετά τη φιλική αναμέτρηση του Άρη με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, στην οποία η ελληνική ομάδα γνώρισε την ήττα, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με την απόδοση της ομάδας. Ο διεθνής γκαρντ εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στη δουλειά που γίνεται κατά την περίοδο της προετοιμασίας. Παράλληλα, αναφέρθηκε εκτενώς στη σκληράδα που επέδειξε ο Άρης στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα και στη φιλοσοφία του προπονητή, Βασίλη Σπανούλη.

Η φιλική αναμέτρηση με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ

Ο Βασίλης Τολιόπουλος υπογράμμισε τη σημασία των φιλικών αγώνων προετοιμασίας, ειδικά όταν η ομάδα αντιμετωπίζει συλλόγους της Ευρωλίγκα. Όπως δήλωσε, τέτοια τεστ είναι σημαντικά για την αξιολόγηση της ομάδας και την προσαρμογή της σε υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού.

Στόχος του Άρη στην αναμέτρηση με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ ήταν να ανταποκριθεί στη σκληράδα του αντιπάλου, να διατηρηθεί κοντά στο σκορ και να διεκδικήσει τη νίκη. Αν και η νίκη δεν επετεύχθη, ο Τολιόπουλος τόνισε ότι η ομάδα κρατάει τα καλά στοιχεία από την αναμέτρηση, τα οποία θα αξιοποιηθούν στη συνέχεια.

Η απόδοση του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο

Ο διεθνής γκαρντ στάθηκε ιδιαίτερα στην εμφάνιση του Άρη στο δεύτερο μέρος του αγώνα, χαρακτηρίζοντας τη δουλειά που έγινε ως «τρομερή». Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, η ομάδα επέδειξε μεγάλη σκληράδα στον αμυντικό τομέα, κάτι που ήταν ένα από τα ζητούμενα.

Επιπλέον, ο Άρης ήταν πιο εύστοχος στην επίθεση συγκριτικά με το πρώτο ημίχρονο, ενώ οι παίκτες έτρεξαν περισσότερο στο δεύτερο κομμάτι του αγώνα. Αυτές οι βελτιώσεις οδήγησαν στο να γυρίσει το παιχνίδι, παρόλο που η ομάδα δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη.

Ο Βασίλης Τολιόπουλος ξεκαθάρισε ότι, παρά την ήττα, η ομάδα θα κρατήσει τα καλά στοιχεία που παρουσίασε, τα οποία αποτελούν βάση για τη συνέχεια της προετοιμασίας και των επίσημων αγώνων. Η βελτίωση αυτή δίνει αυτοπεποίθηση για τις επόμενες προκλήσεις.

Η φιλοσοφία του Βασίλη Σπανούλη

Σε ερώτηση σχετικά με την αφομοίωση της λογικής του προπονητή Βασίλη Σπανούλη, ο Τολιόπουλος απάντησε καταφατικά. Ανέφερε ότι, παρόλο που η ομάδα βρίσκεται μαζί για μικρό χρονικό διάστημα, οι παίκτες έχουν ήδη ενσωματώσει την αγωνιστική φιλοσοφία του προπονητή τους.

Ο Άρης, όπως περιέγραψε ο γκαρντ, βγάζει στο γήπεδο το γρήγορο, σύγχρονο και γεμάτο ένταση παιχνίδι που επιθυμεί ο προπονητής. Αυτό δείχνει την πρόοδο και την προσαρμογή των παικτών στα νέα δεδομένα και τις απαιτήσεις του τεχνικού επιτελείου.

Η στήριξη του κόσμου και η προσωπική του επιστροφή

Ο Βασίλης Τολιόπουλος δέχθηκε την αποθέωση από τον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο, γεγονός για το οποίο ρωτήθηκε. Ο ίδιος ευχαρίστησε τους φιλάθλους, χαρακτηρίζοντας την παρουσία τους «τρομερή» και δηλώνοντας ότι η ομάδα ένιωσε σαν να έπαιζε στο σπίτι της, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα.

Σε προσωπικό επίπεδο, ο Τολιόπουλος εξέφρασε τη χαρά του για την επιστροφή του στην ομάδα. Δήλωσε ότι προσπαθεί και δουλεύει σκληρά με στόχο να βοηθήσει τον Άρη να πετύχει τους στόχους που έχει θέσει για την αγωνιστική περίοδο, συμβάλλοντας ενεργά στην προσπάθεια της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta