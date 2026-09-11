Οργή στην τελετή της 11ης Σεπτεμβρίου για τη συμπεριφορά αξιωματούχων

Η Νέα Υόρκη τίμησε σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου 2026, τη μνήμη των θυμάτων των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, καθώς συμπληρώθηκαν 25 χρόνια από την ημέρα που άλλαξε για πάντα την Αμερική. Στο Ground Zero, στο Μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου, συγγενείς των θυμάτων συγκεντρώθηκαν για την καθιερωμένη τελετή μνήμης. Ωστόσο, ένα στιγμιότυπο που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης των ονομάτων προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και απασχόλησε τα τοπικά μέσα.

Το επίμαχο στιγμιότυπο

Κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής κάλυψης της τελετής, φαίνεται ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, και η βουλευτής Αλεξάντρια Οκάσιο-Κόρτεζ, να γελούν και να συνομιλούν μεταξύ τους. Το περιστατικό συνέβη την ώρα που διαβάζονταν δυνατά τα ονόματα των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στις επιθέσεις, ένα από τα πιο φορτισμένα μέρη της τελετής.

Στο ίδιο πλάνο, άλλοι αξιωματούχοι ήταν εμφανώς φορτισμένοι, ενώ συγγενείς θυμάτων εμφανίζονταν να κλαίνε. Το στιγμιότυπο διαδόθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς επικριτές να θεωρούν τη συμπεριφορά των δύο αξιωματούχων ακατάλληλη για μια τόσο φορτισμένη στιγμή. Δεν ήταν λίγοι αυτοί που σχολίασαν επίσης την καταγωγή και τις απόψεις του δημάρχου.

Η τελετή μνήμης στο Ground Zero

Η τελετή στο Ground Zero έχει ως βασικό της στοιχείο την ανάγνωση των ονομάτων των θυμάτων από μέλη των οικογενειών τους, τιμώντας έτσι τη μνήμη των σχεδόν 3.000 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους. Παράλληλα, τηρούνται στιγμές σιγής που αντιστοιχούν σε κομβικές στιγμές των επιθέσεων του 2001. Αυτές περιλαμβάνουν την πρόσκρουση των αεροσκαφών στους Δίδυμους Πύργους, την κατάρρευση των κτιρίων και την επίθεση στο Πεντάγωνο.

Φέτος προστέθηκε και μία έβδομη στιγμή σιγής, αφιερωμένη στους ανθρώπους που πέθαναν τα χρόνια που ακολούθησαν από ασθένειες και προβλήματα υγείας που συνδέθηκαν με την έκθεση στη σκόνη και τα τοξικά υλικά μετά τις επιθέσεις. Η τελετή πραγματοποιείται χωρίς πολιτικές ομιλίες, με το επίκεντρο να παραμένει στις οικογένειες και στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν.

Η παρουσία των προέδρων

Στην φετινή τελετή, ιδιαίτερη ήταν και η παρουσία τεσσάρων πρώην προέδρων των ΗΠΑ: ο Μπιλ Κλίντον, ο Τζορτζ Ο. Μπους, ο Μπάρακ Ομπάμα και ο Τζο Μπάιντεν βρέθηκαν μαζί στο Μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη για να τιμήσουν τη μνήμη των θυμάτων των επιθέσεων.

Ο νυν πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν συμμετείχε στην τελετή του Ground Zero. Αντιθέτως, παρέστη σε ξεχωριστή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Πεντάγωνο. Στη Νέα Υόρκη, την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο αντιπρόεδρος Βανς, ο οποίος ήταν παρών στην κεντρική τελετή μνήμης.

Η σημασία της επετείου

Η φετινή επέτειος είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς σηματοδοτεί τα 25 χρόνια από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Οι επιθέσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους σχεδόν 3.000 άνθρωποι και άλλαξαν για πάντα την πορεία της Αμερικής.

Η Νέα Υόρκη και ολόκληρη η χώρα θυμούνται κάθε χρόνο αυτή την τραγική ημέρα, με τελετές που έχουν ως στόχο να διατηρήσουν ζωντανή τη μνήμη των θυμάτων και να τιμήσουν τις οικογένειές τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta