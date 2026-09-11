Οι γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και η προώθηση της πλασμαφαίρεσης

Στο φάσμα της «γκρίζας ιατρικής» φέρεται να κινούνταν οι γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Σε βάρος τους, ο εισαγγελέας έχει ασκήσει δίωξη για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος, κατά συναυτουργία. Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος εμφανιζόταν ως παθολόγος, ενώ η Ιωάννα Γάκα ως γιατρός χωρίς ειδικότητα.

Οι κατηγορίες και οι ισχυρισμοί των γιατρών

Παρόλο που το ιατρείο τους δεν διέθετε άδεια για τη διενέργεια πλασμαφαίρεσης, οι κατηγορούμενοι γιατροί υποστηρίζουν ότι είχαν ενημερώσει επισήμως τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (ΙΣΑ) σχετικά με τα μηχανήματα που είχαν στην κατοχή τους. Επιπλέον, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, είχε πραγματοποιηθεί έλεγχος από τον ΙΣΑ το έτος 2025.

Πιο συγκεκριμένα, οι κατηγορούμενοι αναφέρουν ότι το πρώτο μηχάνημα είχε δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών το 2025, και ακολούθως είχε διενεργηθεί αυτοψία από τον Σύλλογο. Όσον αφορά το δεύτερο μηχάνημα, η σχετική δήλωση φέρεται να έγινε εντός του 2026. Σύμφωνα με τους ίδιους, μάλιστα, είχε ήδη προγραμματιστεί ένας νέος έλεγχος από τον Ιατρικό Σύλλογο στον χώρο του ιατρείου τους.

Η προώθηση του ιατρικού τουρισμού και η πλασμαφαίρεση

Η Ιωάννα Γάκα, μία εκ των κατηγορουμένων, είχε εκφράσει το 2023, κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου με θέμα το «ταξίδι και την υγεία», την ανάγκη για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτού του συνεδρίου, η ίδια είχε μιλήσει με ιδιαίτερο ενθουσιασμό για ένα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, το οποίο είχε παραλάβει.

Η γιατρός είχε περιγράψει το μηχάνημα ως «ένα καινούργιο μηχάνημα το οποίο είναι ένα μηχάνημα Detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος». Είχε προσθέσει ότι πρόκειται για «ένα μηχάνημα γερμανικής τεχνολογίας που έχει δημιουργηθεί εδώ και 20 χρόνια». Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, η δημιουργία του βασίστηκε «στην ανάγκη του καθαρισμού ενός ανθρώπου από όλη αυτή την περιβαλλοντική μόλυνση, που υφιστάμεθα καθημερινά είτε μέσω των τροφίμων, είτε μέσω του αέρα, είτε μέσω του αέρα. Και την μετάφραση όλων αυτών των τοξινών στον ψυχισμό μας».

Πώς περιέγραφε τη λειτουργία του μηχανήματος

Η Ιωάννα Γάκα εξηγούσε τη διαδικασία, αναφέροντας ότι το αίμα του ασθενή περνάει μέσα από το μηχάνημα. Συγκεκριμένα, είχε δηλώσει: «Μέσα από το μηχάνημα περνάει προοδευτικά όλα μας το αίμα. Καθαρίζεται και συγκρατούνται στα φίλτρα που έχει το μηχάνημα ό,τι είναι τοξικό για τον οργανισμό».

Είχε αναφέρει μια σειρά από ουσίες που συγκρατούνται στα φίλτρα, όπως «βαρέα μέταλλα, μικροπλαστικά, σιλικόνες, οργανικοί διαλύτες, φυτοφάρμακα, εντομοκτόνα, φάρμακα, ανοσοσυμπλέγματα που έχουν δημιουργηθεί σαν ανταπόκριση του οργανισμού μας σε όλη αυτή την τοξικότητα».

Οι υποσχέσεις για ευεξία σε όλα τα επίπεδα

Η γιατρός υποσχόταν ότι μετά την εφαρμογή της πλασμαφαίρεσης, ο ασθενής θα ένιωθε μια γενική ευεξία. Οι δηλώσεις της περιλάμβαναν την υπόσχεση: «Το επόμενο στάδιο είναι να νιώσουμε μία ευεξία σε όλα τα επίπεδα. Όχι μόνο σε σωματικό, αλλά και σε επίπεδο νοητικό και συναισθηματικό».

Είχε αιτιολογήσει αυτή την υπόσχεση, λέγοντας: «γιατί όπως καλά ξέρουμε το νευρικό σύστημα, το ορμονικό και τα συναισθήματα είναι βιοχημεία». Τέλος, η Ιωάννα Γάκα είχε ζητήσει να δοθούν κίνητρα για την περαιτέρω ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού στη χώρα.

Με πληροφορίες από: topontiki.gr