Θάνατος Μαζωνάκη: Στοιχεία από τη δικογραφία ενοχοποιούν τους γιατρούς Γάκα – Θεοδωρόπουλο

Συντριπτικά στοιχεία περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, οδηγώντας σε κατηγορίες για θανατηφόρα έκθεση τους δύο γιατρούς της υποτιθέμενης κλινικής Stem Cell. Σύμφωνα με πληροφορίες από επίσημα έγγραφα, οι κατηγορούμενοι είναι η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στις συνθήκες που οδήγησαν στην απώλεια του διάσημου τραγουδιστή.

Η μεταφορά στο νοσοκομείο και η κατάσταση του τραγουδιστή

Ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε στις 16:45 την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ». Κατά τη μεταφορά του, ο τραγουδιστής βρισκόταν «χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς παλμούς», όπως αναφέρεται στα επίσημα έγγραφα.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ διαπίστωσαν ότι ο Μαζωνάκης «ήταν χωρίς αυτόματη αναπνοή, χωρίς σφυγμό και παρουσίαζε μυδρίαση άμφω». Συνέχισαν την ΚΑΡΠΑ και του τοποθέτησαν απινιδωτή, ο οποίος έδειξε ότι βρισκόταν σε ασυστολία, δηλαδή ο ρυθμός της καρδιάς του ήταν μη απινιδώσιμος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ούτε ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, ούτε η Ιωάννα Γάκα συνόδευσαν τον Γιώργο Μαζωνάκη στο νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ». Η απουσία τους σήμαινε ότι δεν μπόρεσαν να συνδράμουν τους γιατρούς του νοσοκομείου με πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του θανόντα.

Επιπλέον, όταν ο Μαζωνάκης παρελήφθη από το ΕΚΑΒ, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος βρισκόταν ξαπλωμένος ανάσκελα σε ιατρικό κρεβάτι μέσα στην υποτιθέμενη κλινική, φορώντας ένα εσώρουχο και μια κοντομάνικη μπλούζα.

Αντιφάσεις και αναληθή σημεία στη δικογραφία

Η δικογραφία αποκαλύπτει μια σειρά από αντιφάσεις και αναληθή σημεία στις καταθέσεις των κατηγορούμενων γιατρών, σε σύγκριση με άλλα στοιχεία και μαρτυρίες.

1. Ώρα άφιξης: Η γιατρός Ιωάννα Γάκα δήλωσε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο τους στις 16:00. Ωστόσο, υπάρχουν τουλάχιστον τρεις άλλες καταθέσεις μαρτύρων που αναφέρουν ότι ο διάσημος τραγουδιστής πήγε πολύ νωρίτερα.

2. Διάρκεια θεραπείας: Η Ιωάννα Γάκα κατέθεσε επίσης ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στον χώρο θεραπείας για πολύ μικρό διάστημα και ότι το μηχάνημα στο οποίο συνδέθηκε δεν είχε ακόμη ξεκινήσει. Άλλη κατάθεση, όμως, αποκαλύπτει ότι ο αποβιώσας βρισκόταν τουλάχιστον 42 λεπτά στον χώρο της θεραπείας.

3. Χρήση απινιδωτή: Η κατηγορούμενη γιατρός υποστήριξε ότι ο σύζυγός της, Ηλίας Θεοδωρόπουλος, χρησιμοποίησε απινιδωτή για να επαναφέρει τον Γιώργο Μαζωνάκη στη ζωή. Αυτό όμως αποδείχθηκε αναληθές. Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ κατέθεσε ότι το μηχάνημα απινιδωτή δεν λειτουργούσε, γεγονός που φαίνεται να επαληθεύτηκε και από την αυτοψία ειδικών γιατρών.

4. Καθαρισμός χώρου: Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο χώρος θεραπείας καθαρίστηκε από τους υπαλλήλους του ιατρείου αμέσως μετά το περιστατικό και τη διαπίστωση ότι ο τραγουδιστής δεν είχε αναπνοή και παλμούς.

5. Μη συνοδεία στο νοσοκομείο: Όπως προαναφέρθηκε, οι κατηγορούμενοι γιατροί Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος δεν συνόδευσαν τον θανόντα Γιώργο Μαζωνάκη στο «ΕΛΠΙΣ», ώστε να παράσχουν στους γιατρούς του νοσοκομείου πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Με πληροφορίες από: tromaktiko.gr