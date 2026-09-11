Αλλαγές στα σχολικά κυλικεία: Τέλος τα αλλαντικά και τα αναψυκτικά

Η σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, με το πρώτο κουδούνι να χτυπά σε νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, σηματοδοτώντας την έναρξη των μαθημάτων με τον καθιερωμένο αγιασμό. Παράλληλα με την επιστροφή στα θρανία, μια σειρά νέων δεδομένων διαμορφώνουν την καθημερινότητα των μαθητών, με σημαντικές αλλαγές να αφορούν και τη λειτουργία των σχολικών κυλικείων.

Νέο πλαίσιο λειτουργίας για τα σχολικά κυλικεία

Το Υπουργείο Υγείας έχει θεσπίσει ένα νέο πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των κυλικείων, των χώρων εστίασης, καθώς και των αυτόματων πωλητών εντός των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος των ευρύτερων αλλαγών που εισάγονται με τη νέα σχολική χρονιά.

Η επικαιροποιημένη αυτή υγειονομική διάταξη έρχεται να αντικαταστήσει το προηγούμενο πλαίσιο που ίσχυε από το 2013. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, η διαμόρφωσή της βασίστηκε στην εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής, με στόχο την προσαρμογή στις σύγχρονες διατροφικές ανάγκες.

Απαγορεύσεις και μείωση μερίδων

Μία από τις βασικές προβλέψεις του νέου πλαισίου είναι η πλήρης απαγόρευση της διάθεσης αλλαντικών και αναψυκτικών εντός των σχολικών κυλικείων. Αυτή η σημαντική αλλαγή έχει ως στόχο να περιορίσει την πρόσβαση των μαθητών σε προϊόντα που θεωρούνται λιγότερο υγιεινά.

Επιπρόσθετα, η νέα διάταξη προβλέπει την υποχρεωτική μείωση των μερίδων σε συγκεκριμένα προϊόντα που διατίθενται προς πώληση. Το Υπουργείο Υγείας έχει τονίσει ότι θεσπίζονται αυστηρότερα ποιοτικά κριτήρια για όλα τα τρόφιμα που μπορούν να πωλούνται στις σχολικές μονάδες, ενισχύοντας την ποιότητα των προσφερόμενων επιλογών.

Στόχος η προώθηση υγιεινών συνηθειών

Ο κεντρικός στόχος πίσω από αυτές τις αλλαγές είναι η σχολική χρονιά 2026-2027 να ξεκινήσει με την πλήρη εφαρμογή των νέων κανόνων. Μέσω αυτών, το σχολικό περιβάλλον καλείται να συμβάλει ενεργά στην προώθηση πιο ισορροπημένων διατροφικών συνηθειών μεταξύ των μαθητών.

Το σχολείο αναλαμβάνει έναν σημαντικό ρόλο στην καλλιέργεια υγιεινότερων διατροφικών επιλογών από την παιδική ηλικία. Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκεται η διαμόρφωση θετικών συνηθειών που θα ακολουθούν τους μαθητές και στην ενήλικη ζωή τους, συμβάλλοντας στη γενικότερη ευημερία τους.

Άλλες αλλαγές στη σχολική καθημερινότητα

Πέρα από τις τροποποιήσεις στα κυλικεία, η νέα σχολική χρονιά φέρνει και άλλες σημαντικές αλλαγές στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτές περιλαμβάνουν την εφαρμογή νέων και επικαιροποιημένων προγραμμάτων σπουδών σε διάφορα μαθήματα, ανανεώνοντας το περιεχόμενο της διδασκαλίας.

Επίσης, εισάγεται το μάθημα της Ηθικής για τους μαθητές που απαλλάσσονται από τα Θρησκευτικά, παρέχοντας μια εναλλακτική επιλογή. Παράλληλα, ξεκινά η εφαρμογή του Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία, ενώ οκτώ νέα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία ξεκινούν τη λειτουργία τους, ενισχύοντας την εκπαιδευτική προσφορά της χώρας.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr