Πτώση δέντρου σε παιδική χαρά στην Καλαμαριά: Τραυματίστηκαν μητέρα και το παιδί της

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, όταν ένα δέντρο έπεσε μέσα σε παιδική χαρά. Από την πτώση τραυματίστηκαν μία μητέρα και το 17 μηνών παιδί της, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομεία της πόλης για την παροχή πρώτων βοηθειών και περαιτέρω εξετάσεις.

Το περιστατικό στην παιδική χαρά της Καλαμαριάς

Το ατυχές συμβάν έλαβε χώρα λίγο πριν από τις 19:00 το απόγευμα της Παρασκευής, σε μία παιδική χαρά που βρίσκεται στην οδό Θερμαϊκού στην Καλαμαριά. Εκείνη την ώρα, ο χώρος ήταν γεμάτος με γονείς και παιδιά που έπαιζαν, όταν ξαφνικά και απρόσμενα ένα δέντρο έπεσε.

Η πτώση του δέντρου προκάλεσε πανικό στους παρευρισκόμενους, καθώς χτύπησε απευθείας μία μητέρα και το παιδί της. Το παιδί, ηλικίας μόλις 17 μηνών, βρισκόταν μαζί με τη μητέρα του τη στιγμή του ατυχήματος.

Οι τραυματισμοί και η άμεση μεταφορά στα νοσοκομεία

Από την πτώση του δέντρου, η μητέρα υπέστη τραύματα στο κεφάλι, καθώς το δέντρο «προσγειώθηκε» κυριολεκτικά πάνω της. Το 17 μηνών παιδί της τραυματίστηκε στο μάτι, προκαλώντας ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του.

Άμεσα μετά το συμβάν, κινητοποιήθηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Η μητέρα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και περίθαλψη. Το παιδί διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», όπου και αυτό υποβλήθηκε σε εξετάσεις.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τόσο της μητέρας όσο και του παιδιού δεν εμπνέει ανησυχία. Παρόλα αυτά, παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση για προληπτικούς λόγους.

Η κινητοποίηση των αρχών και ο αποκλεισμός του χώρου

Στο σημείο της παιδικής χαράς στην Καλαμαριά έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στον αποκλεισμό του χώρου, περιφράσσοντας την παιδική χαρά, για την ασφάλεια των πολιτών και την απρόσκοπτη διεξαγωγή των εργασιών.

Παράλληλα, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ βρέθηκαν στο σημείο για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες και να τους μεταφέρουν στα νοσοκομεία. Η άμεση ανταπόκριση των διασωστών ήταν καθοριστική για την παροχή βοήθειας.

Αναμένονται, επίσης, συνεργεία του δήμου Καλαμαριάς προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την απομάκρυνση του πεσμένου δέντρου από την παιδική χαρά. Στόχος είναι η άμεση αποκατάσταση του χώρου και η διασφάλιση της ασφάλειας των επισκεπτών.

Προηγούμενες διαμαρτυρίες για την κατάσταση του δέντρου

Το περιστατικό έρχεται να αναδείξει ένα ζήτημα που, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε απασχολήσει τους κατοίκους της περιοχής εδώ και αρκετές ημέρες. Κάτοικοι είχαν εκφράσει επανειλημμένα τις ανησυχίες τους σχετικά με την κατάσταση του συγκεκριμένου δέντρου.

Συγκεκριμένα, οι διαμαρτυρίες αφορούσαν το γεγονός ότι το δέντρο είχε πάρει κλίση, κάτι που προκαλούσε προβληματισμό για την ευστάθειά του και την ενδεχόμενη πτώση του. Παρά τις αναφορές αυτές, δεν είχαν ληφθεί κάποια μέτρα από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Η απουσία παρεμβάσεων οδήγησε στο αποψινό περιστατικό, με την πτώση του δέντρου και τον τραυματισμό της μητέρας και του 17 μηνών παιδιού της, αναδεικνύοντας την ανάγκη για άμεση ανταπόκριση σε τέτοιες καταγγελίες.

Με πληροφορίες από: Enikos, Reader