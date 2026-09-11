Ναυάγιο στην Κερύνεια: Το βίντεο αγνοούμενου επιβάτη στον ανακριτικό φάκελο

Συγκλονιστικές εικόνες από το ναυάγιο του πλοίου Filo Jet στα ανοιχτά της Κερύνειας ήρθαν στη δημοσιότητα, καθώς ένα βίντεο που κατέγραψε ένας από τους αγνοούμενους επιβάτες λίγο πριν την τραγωδία περιλαμβάνεται πλέον στον ανακριτικό φάκελο της υπόθεσης. Το υλικό αυτό, που εστάλη από τον ίδιο τον επιβάτη στην οικογένειά του, καταγράφει τη στιγμή που η αριστερή καρίνα του πλοίου υπέστη ζημιά, γεγονός που θεωρείται καθοριστικό για την εξέλιξη του δυστυχήματος. Την ίδια ώρα, σοβαρά ερωτήματα ανακύπτουν σχετικά με την κατάσταση και τα προσόντα του πληρώματος, καθώς και του κυβερνήτη του σκάφους.

Το τελευταίο βίντεο του αγνοούμενου επιβάτη

Πρόκειται για τον Οζγκιούρ Γκιονούλ, έναν από τους αγνοούμενους επιβάτες του Filo Jet, ο οποίος κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο τις τελευταίες στιγμές πριν από το δυστύχημα. Το βίντεο αυτό, το οποίο ο ίδιος είχε στείλει στην οικογένειά του, έχει πλέον συμπεριληφθεί στον ανακριτικό φάκελο της υπόθεσης, προσφέροντας σημαντικά στοιχεία στις αρχές.

Στο υλικό καταγράφεται η κατάσταση που επικρατούσε στο πλοίο λίγο πριν την καταστροφή. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν τα πλάνα που αποτυπώνουν τη στιγμή κατά την οποία η αριστερή καρίνα του σκάφους υπέστη σοβαρή ζημιά, ένα γεγονός που φαίνεται να έπαιξε κομβικό ρόλο στην εξέλιξη της τραγωδίας.

Η κρίσιμη ζημιά στην καρίνα του πλοίου

Η συγκεκριμένη ζημιά στην αριστερή καρίνα του Filo Jet εκτιμάται από τους εμπειρογνώμονες ως καθοριστική για την εξέλιξη του ναυαγίου. Φέρεται να προκάλεσε ταχύτατη εισροή νερού στο εσωτερικό του πλοίου, συμβάλλοντας στην ανατροπή του μέσα σε λίγα λεπτά. Η άμεση και ραγδαία εξέλιξη των γεγονότων υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της βλάβης.

Το βίντεο αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία για τις εν εξελίξει έρευνες, καθώς αποτυπώνει με σαφήνεια τι συνέβαινε στο σκάφος λίγο πριν τη βύθισή του. Μέσω αυτού του υλικού, οι αρχές ελπίζουν να αποκτήσουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα και να προσφέρουν περαιτέρω στοιχεία για τις συνθήκες που επικρατούσαν κατά τα κρίσιμα λεπτά της τραγωδίας, πριν την οριστική ανατροπή του πλοίου.

Ερωτήματα για τα προσόντα πληρώματος και κυβερνήτη

Παράλληλα με την ανάλυση του βίντεο, σοβαρά ερωτήματα έχουν προκύψει σχετικά με την κατάσταση του πληρώματος και τα προσόντα του κυβερνήτη του Filo Jet. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο πλοίαρχος Μουσταφά Οζ φέρεται να είχε αποκτήσει το δίπλωμά του από την Ονδούρα. Αυτή η απόκτηση φέρεται να έγινε έναντι του ποσού των 3.500 δολαρίων, έπειτα από περίπου δέκα χρόνια αποχής του από το επάγγελμα του ναυτικού.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι κανένα από τα μέλη του πληρώματος δεν διέθετε τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή την προβλεπόμενη εκπαίδευση για τα καθήκοντά του. Αυτό το γεγονός προσθέτει ακόμη περισσότερα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε το ταξίδι του Filo Jet, καθώς και την ενδεχόμενη επάρκεια του προσωπικού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Ο βαρύς απολογισμός και οι συνεχιζόμενες έρευνες

Ο απολογισμός της τραγωδίας παραμένει βαρύς, καθώς εννέα άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Παράλληλα, δεκαεννέα ακόμη άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται, με τις προσπάθειες εντοπισμού τους να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Οι αρχές καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τον εντοπισμό των αγνοουμένων, με τις υποβρύχιες επιχειρήσεις να συνεχίζονται αδιάκοπα στην περιοχή του ναυαγίου.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στην ανεύρεση των αγνοούμενων επιβατών και πληρώματος, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η συλλογή στοιχείων που θα ρίξουν φως στα ακριβή αίτια και τις συνθήκες που οδήγησαν στο ναυάγιο του Filo Jet στα ανοιχτά της Κερύνειας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta