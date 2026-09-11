Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος υπέστη μοιραία ανακοπή καρδιάς κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ οι δύο θεράποντες ιατροί αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Στοιχεία που προέκυψαν από τις εξονυχιστικές έρευνες αφορούν τη χορήγηση φαρμάκων, την αναζήτηση βοήθειας μέσω τεχνητής νοημοσύνης και την ύπαρξη φωτογραφικού υλικού.

Η κλήση στο ΕΚΑΒ και η χορήγηση αδρεναλίνης

Ο ιδιοκτήτης του ιατρείου, Ηλίας Θεοδωρόπουλος, ειδοποίησε το ΕΚΑΒ στις 16:21 το μεσημέρι της μοιραίας Τετάρτης, αναφέροντας περιστατικό με άνδρα 55 ετών, πιθανόν χωρίς ζωτικά σημεία, στον οποίο ο ίδιος πραγματοποιούσε ΚΑΡΠΑ. Όταν οι διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου 11 στις 16:28, βρήκαν τον κ. Θεοδωρόπουλο να συνεχίζει την ΚΑΡΠΑ στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Οι διασώστες ζήτησαν πληροφορίες σχετικά με τυχόν χορήγηση φαρμάκων στον ασθενή, προκειμένου να ενημερώσουν το νοσοκομείο Ελπίς, όπου επρόκειτο να διακομιστεί ο τραγουδιστής. Ο κ. Θεοδωρόπουλος τους ενημέρωσε ότι είχε χορηγήσει ένεση αδρεναλίνης 1 mg, χωρίς να διευκρινίσει την ακριβή ώρα χορήγησης. Στη συνέχεια, παρουσία των διασωστών, ο γιατρός χορήγησε μία ακόμη ένεση στον Γιώργο Μαζωνάκη, χωρίς ωστόσο να επιτευχθεί ανάταξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται εάν η χρήση της αδρεναλίνης, ενός φαρμάκου που χρησιμοποιείται με συγκεκριμένο τρόπο για ανάνηψη, έγινε σωστά.

Αντιφάσεις στις καταθέσεις και η μαρτυρία του ταξιτζή

Ο κ. Θεοδωρόπουλος φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στο συγκεκριμένο περιστατικό, καθώς έλειπε από το ιατρείο του την επίμαχη ώρα. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, είχε τρία άλλα ραντεβού με ασθενείς εκείνη την ημέρα και είχε αποχωρήσει για φαγητό, ενημερωθείς για το συμβάν ενώ βρισκόταν εκτός του χώρου.

Ωστόσο, οι καταθέσεις του Ηλία Θεοδωρόπουλου και της Ιωάννας Γάκα, οι οποίοι υποστήριξαν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης προσήλθε με καθυστέρηση στο ραντεβού του, γύρω στις 16:30, έρχονται σε αντίθεση με την κλήση στο ΕΚΑΒ που πραγματοποιήθηκε στις 16:21. Τις αντιφάσεις αυτές ανέδειξε η κατάθεση του οδηγού ταξί που μετέφερε τον τραγουδιστή στην Καρνεάδου 11, ο οποίος κατέθεσε ότι τον μετέφερε έξω από το ιατρείο πολύ νωρίτερα.

Η φωτογραφία στο κινητό και η αναζήτηση μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Συγκλονιστικές πληροφορίες προκύπτουν και σχετικά με τη συμπεριφορά των ιατρών κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Όπως αποκαλύφθηκε, οι δύο γιατροί που διοικούσαν το ιατρείο και ανέλαβαν τον τραγουδιστή το μοιραίο μεσημέρι της Τετάρτης, είχαν τραβήξει φωτογραφία τον Γιώργο Μαζωνάκη την ώρα που εκείνος υποβαλλόταν στη θεραπεία.

Ειδικότερα, η 56χρονη γιατρός φέρεται να είχε στο κινητό της την εικόνα του γνωστού ερμηνευτή, την οποία έσπευσε να διαγράψει αμέσως μετά το συμβάν. Ωστόσο, οι αρχές κατάφεραν να ανακτήσουν το διαγραμμένο φωτογραφικό υλικό. Παράλληλα, ένα νέο στοιχείο που προκαλεί ερωτήματα είναι ότι την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τις αισθήσεις του, οι δύο γιατροί αναζήτησαν μέσω τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) τρόπους για να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Ευρήματα στο δωμάτιο της θεραπείας και νομικές εξελίξεις

Στο δωμάτιο όπου ο καλλιτέχνης υποβαλλόταν στη θεραπεία και υπέστη την ανακοπή, εντοπίστηκαν ευρήματα που εξετάζονται από τις αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης τη μοιραία στιγμή βρέθηκε μόνο με το εσώρουχο και το κοντομάνικο μπλουζάκι του. Οι διασώστες, όταν τον εντόπισαν, τον ξάπλωσαν στον καναπέ και όχι στο κρεβάτι της θεραπείας.

Ειδικότερα, πάνω στο υφασμάτινο κάλυμμα του μεσαίου μαξιλαριού του καναπέ βρέθηκε μια κηλίδα καστανέρυθρης ουσίας, πιθανότατα αίματος. Επιπλέον, το υφασμάτινο κάλυμμα του δεξιού μαξιλαριού του καναπέ έφερε διάχυση ουσίας χρώματος καφέ, η οποία εντοπίστηκε και στο κυρίως σώμα του καναπέ. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί οδηγήθηκαν στον ανακριτή, από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, ενώ το ιατρείο έχει ήδη μπει στο στόχαστρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Reader, Enikos