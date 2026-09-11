Ο διάλογος του γιατρού με το ΕΚΑΒ για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Στον απόηχο του τραγικού θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο δημοφιλής καλλιτέχνης έχασε τη ζωή του. Σήμερα, Παρασκευή, ήρθε στη δημοσιότητα ο διάλογος που είχε ο γιατρός Θ.Η. με το ΕΚΑΒ. Ο 58χρονος γιατρός έχει συλληφθεί και κατηγορείται για την υπόθεση, με την επικοινωνία του με τους διασώστες να φέρνει νέα στοιχεία στο φως.

Η κλήση του γιατρού στο ΕΚΑΒ

Η κλήση προς το ΕΚΑΒ πραγματοποιήθηκε στις 16:21 από το ιατρείο του 58χρονου γιατρού, το οποίο βρίσκεται στην οδό Καρνεάδου 11, στο Κολωνάκι. Ο ίδιος ο γιατρός φέρεται να επικοινώνησε με τους διασώστες, περιγράφοντας την κατάσταση του ασθενούς.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο γιατρός ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είμαι στο ιατρείο Καρνεάδου 11 Κολωνάκι. Θ.Η., ιατρός. Έχω περιστατικό, άνδρας λιπόθυμος, πιθανόν χωρίς ζωτικά σημεία. Κάνω ΚΑΡΠΑ». Πρόσθεσε επίσης ότι πρόκειται για έναν άνδρα περίπου 55 ετών, χωρίς να αναφέρει το όνομα του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της κλήσης.

Η άφιξη των διασωστών και η χορήγηση φαρμάκων

Όταν το πλήρωμα του ΕΚΑΒ έφτασε στο ιατρείο, βρήκε τον γιατρό να κάνει καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) στον Γιώργο Μαζωνάκη. Οι διασώστες ρώτησαν τον γιατρό σχετικά με τα φάρμακα που είχαν χορηγηθεί στον ασθενή, προκειμένου να ενημερωθεί το νοσοκομείο όπου θα διακομιζόταν και να μεταφερθούν οι σχετικές πληροφορίες.

Ο γιατρός απάντησε ότι είχε χορηγήσει αδρεναλίνη. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Έχω χορηγήσει αδρεναλίνη ένα μιλιγκράμ». Ωστόσο, δεν προσδιόρισε την ακριβή ώρα που είχε γίνει αυτή η χορήγηση. Αργότερα, ενώ οι διασώστες βρίσκονταν ήδη στο σημείο, ο γιατρός χορήγησε αδρεναλίνη για δεύτερη φορά στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η διακομιδή και οι προσπάθειες στο νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης διακομίστηκε στο νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ». Ο διοικητής του νοσοκομείου, Στέργιος Θεοδωρίδης, μίλησε για το περιστατικό, εκφράζοντας αρχικά τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του καλλιτέχνη. Ο κ. Θεοδωρίδης ανέφερε ότι ο ασθενής προσκομίστηκε στο νοσοκομείο χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, κατάσταση που περιγράφεται ως ασυστολία.

Στο νοσοκομείο έγιναν άμεσα προσπάθειες καρδιοαγγειακής αναζωογόνησης, ακολουθώντας το προβλεπόμενο πρωτόκολλο. Αυτές περιλάμβαναν καρδιακές μαλάξεις και συγχρόνως αερισμό από τον αεραγωγό. Παρά τις προσπάθειες αυτές, δεν κατέστη δυνατή η επαναφορά του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στις 17:40.

Οι έρευνες για τη χορήγηση της αδρεναλίνης

Οι αρχές εξετάζουν πλέον τις συνθήκες της χορήγησης της αδρεναλίνης. Ειδικότερα, διερευνάται εάν η χορήγηση αυτή έγινε σύμφωνα με τα ιατρικά πρωτόκολλα της επείγουσας ιατρικής. Οι γιατροί που εξετάζουν την υπόθεση θεωρούν ότι κάποια αντίδραση θα έπρεπε να είχε υπάρξει μετά τη χορήγηση, ειδικά εφόσον έγινε δύο φορές.

Η διερεύνηση επικεντρώνεται στο αν η χρήση των φαρμάκων πραγματοποιήθηκε σωστά και αν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες σε ένα τόσο κρίσιμο περιστατικό. Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαλευκανθούν πλήρως όλες οι πτυχές της υπόθεσης του τραγικού θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis