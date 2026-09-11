Συμπλοκή ανήλικων κοριτσιών στα Χανιά: Δεκάδες μαθητές κατέγραφαν με κινητά

Θλιβερές εικόνες εκτυλίχθηκαν πρόσφατα στα Χανιά, όπου ανήλικα κορίτσια ενεπλάκησαν σε συμπλοκή. Το περιστατικό έλαβε χώρα μπροστά στα μάτια δεκάδων συνομηλίκων τους, οι οποίοι αντί να προσπαθήσουν να σταματήσουν τον καυγά, επέλεξαν να καταγράψουν τη σκηνή με τα κινητά τους τηλέφωνα. Η συγκεκριμένη συμπλοκή αναδεικνύει για ακόμη μία φορά ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό φαινόμενο γύρω από τη βία μεταξύ ανηλίκων.

Η έναρξη της συμπλοκής και η καταγραφή της

Σύμφωνα με όσα αναδείχθηκαν από το τοπικό zarpanews.gr, το οποίο δημοσίευσε βίντεο από το περιστατικό, νεαρά κορίτσια αντάλλασσαν αρχικά ύβρεις. Στη συνέχεια, πιάστηκαν στα χέρια, με μπουνιές και κλωτσιές να πέφτουν μπροστά στα μάτια των υπόλοιπων μαθητών που βρίσκονταν στο σημείο. Οι εικόνες που καταγράφηκαν είναι χαρακτηριστικές της έντασης που επικράτησε.

Αυτό που προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση στις εικόνες δεν ήταν μόνο η σφοδρότητα της συμπλοκής ανάμεσα στα ανήλικα κορίτσια. Ήταν και η στάση όσων βρίσκονταν γύρω από αυτές, καθώς δεκάδες ανήλικοι παρακολουθούσαν τα γεγονότα. Αρκετοί από αυτούς είχαν σηκώσει τα κινητά τους τηλέφωνα για να τραβήξουν βίντεο, καταγράφοντας κάθε στιγμή του καυγά.

Η στάση των παρευρισκόμενων μαθητών

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα που δημοσιεύτηκε, κανείς από τους παρευρισκόμενους δεν σπεύδει άμεσα να χωρίσει τα κορίτσια που βρίσκονταν σε συμπλοκή. Αντίθετα, η ατμόσφαιρα επιβαρυνόταν από φωνές που ακούγονταν από το πλήθος, οι οποίες σιγόνταραν τον καυγά. Αυτή η στάση των θεατών ενέτεινε την προβληματική διάσταση του περιστατικού.

Η παρουσία δεκάδων ανηλίκων που παρακολουθούσαν και κατέγραφαν, χωρίς να παρεμβαίνουν, μετατρέπει τους αυτόπτες μάρτυρες σε απλούς θεατές. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το κινητό τηλέφωνο παύει να λειτουργεί απλώς ως μέσο επικοινωνίας και γίνεται κάμερα. Η βία μετατρέπεται σε περιεχόμενο, με τους παρευρισκόμενους να περνούν από τη θέση του αυτόπτη μάρτυρα σε εκείνη του θεατή, όπως επισημαίνεται.

Κορύφωση της έντασης με «δολοφονική» κλωτσιά

Η ένταση της συμπλοκής έφτασε στο αποκορύφωμά της σε μία συγκεκριμένη στιγμή, η οποία καταγράφηκε και αυτή. Ενώ ένα από τα κορίτσια βρισκόταν ήδη στο επίκεντρο της επίθεσης από τις υπόλοιπες, ένα ακόμη άτομο πλησίασε. Αυτό το άτομο της έριξε μια κλωτσιά στο κεφάλι, επιδεινώνοντας την κατάσταση και την σφοδρότητα της επίθεσης.

Οι εικόνες αυτές, όπως καταγράφηκαν, προκαλούν προβληματισμό για το επίπεδο της βίας που εκδηλώνεται μεταξύ ανηλίκων. Η συγκεκριμένη πράξη, η οποία έλαβε χώρα μπροστά στα μάτια τόσων συνομηλίκων, αναδεικνύει την επικινδυνότητα τέτοιων περιστατικών.

Το ανησυχητικό φαινόμενο της καταγραφής της βίας

Οι θλιβερές εικόνες από τα Χανιά έρχονται να αναδείξουν για ακόμη μία φορά ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό φαινόμενο γύρω από τη βία μεταξύ ανηλίκων. Ο προβληματισμός δεν περιορίζεται μόνο στις ίδιες τις συμπλοκές και τις σωματικές επιθέσεις που εκδηλώνονται. Επεκτείνεται και στην ολοένα συχνότερη ανάγκη καταγραφής τους με κινητά τηλέφωνα, αντί της παρέμβασης.

Αυτή η τάση, όπου η βία μετατρέπεται σε περιεχόμενο προς θέαση και διαμοιρασμό, αποτελεί μια νέα διάσταση του προβλήματος. Οι παρευρισκόμενοι, αντί να λειτουργούν ως παράγοντας αποτροπής ή βοήθειας, γίνονται απλοί παρατηρητές και καταγραφείς, τροφοδοτώντας έναν κύκλο όπου η βία όχι μόνο συμβαίνει, αλλά και προβάλλεται.

Με πληροφορίες από: Gazzetta