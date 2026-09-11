Ο Μπετζέκι ταχύτερος στις χρονομετρημένες δοκιμές του MotoGP στον Άγιο Μαρίνο

Ο Μάρκο Μπετζέκι αναδείχθηκε ο ταχύτερος αναβάτης στις χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές του Grand Prix Αγίου Μαρίνου, που διεξάγεται στην πίστα του Μιζάνο. Ο Ιταλός αναβάτης επιβεβαίωσε την εξαιρετική του ταχύτητα, ενώ ο Φραντσέσκο Μπανιάια είχε μια απογοητευτική επίδοση, καταλαμβάνοντας την 19η θέση.

Οι χρονομετρημένες δοκιμές στο Μιζάνο

Το Grand Prix Αγίου Μαρίνου, ο 14ος αγώνας του MotoGP για το 2026, συνεχίστηκε με τις χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές. Οι ομάδες και οι αναβάτες είχαν στη διάθεσή τους 60 λεπτά για να σημειώσουν τους καλύτερους δυνατούς χρόνους, με τις πρώτες δέκα θέσεις να εξασφαλίζουν απευθείας πρόκριση στο Q2 των κατατακτήριων δοκιμών.

Οι χρόνοι που καταγράφηκαν ήταν σημαντικά ταχύτεροι σε σύγκριση με την πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών (FP1). Η κατάταξη άλλαξε πολλές φορές στα τελευταία λεπτά της διαδικασίας, καθώς η μάχη για την είσοδο στην πρώτη δεκάδα κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Η διαφορά ανάμεσα στη 10η και την 11η θέση ήταν μόλις 0,014 δευτερόλεπτα, γεγονός που υπογραμμίζει τον έντονο ανταγωνισμό.

Η κυριαρχία του Μάρκο Μπετζέκι

Ο Μάρκο Μπετζέκι ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στις χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές του GP Αγίου Μαρίνου. Ο Ιταλός αναβάτης της Aprilia Racing σταμάτησε το χρονόμετρο στο 1:30,144, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση. Με αυτή την επίδοση, ο Μπετζέκι επιβεβαίωσε την εξαιρετική του ταχύτητα στην πίστα του Μιζάνο.

Ο χρόνος του Μπετζέκι πλησίασε το ρεκόρ της πίστας, το οποίο αναμένεται να «σπάσει» κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου, δεδομένης της βελτίωσης των επιδόσεων των αναβατών.

Τα αδέρφια Μάρκεθ στην κορυφή

Πολύ καλή παρουσία είχαν και τα αδέρφια Μάρκεθ, οι οποίοι ακολούθησαν τον Μπετζέκι στην κατάταξη. Στη δεύτερη θέση ολοκλήρωσε τη διαδικασία ο Μαρκ Μάρκεθ της Ducati, ο οποίος ήταν 0,103 δευτερόλεπτα πιο αργός από τον Μπετζέκι.

Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο Άλεξ Μάρκεθ της Gresini, ο οποίος βρέθηκε 0,185 δευτερόλεπτα μακριά από την κορυφή. Η παρουσία και των δύο αδερφών στις πρώτες θέσεις δείχνει την ανταγωνιστικότητά τους στην πίστα του Μιζάνο.

Οι υπόλοιποι αναβάτες της δεκάδας

Εξαιρετική ήταν η παρουσία των δύο αναβατών της VR46. Ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο κατέλαβε την τέταρτη θέση, ενώ ο Φράνκο Μορμπιντέλι τερμάτισε πέμπτος, μπροστά από τον Πέδρο Ακόστα της KTM, ο οποίος πήρε την έκτη θέση.

Ακολούθησαν οι δύο Honda των Λούκα Μαρίνι και Ζοάν Ζαρκό, οι οποίοι κατετάγησαν στην έβδομη και όγδοη θέση αντίστοιχα. Ο Πολ Εσπαργκαρό πραγματοποίησε μία πολύ καλή εμφάνιση και εξασφάλισε την ένατη θέση. Τη δεκάδα και τις θέσεις απευθείας πρόκρισης στο Q2 έκλεισε ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Χόρχε Μαρτίν.

Οι αναβάτες που θα περάσουν από το Q1

Ο Ενέα Μπαστιανίνι έμεινε εκτός δεκάδας για μόλις 0,014 δευτερόλεπτα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να διεκδικήσει την πρόκρισή του στο Q2 μέσω του Q1. Μαζί του, την πρόκριση θα πρέπει να διεκδικήσουν και οι Ραούλ Φερνάντεθ, Φερμίν Αλντεγκέρ, Ζοάν Μιρ και Μπραντ Μπίντερ.

Απογοητευτική ήταν η διαδικασία για τον Φάμπιο Κουαρταραρό, ο οποίος περιορίστηκε στη 16η θέση. Ακόμη χειρότερα εξελίχθηκαν τα πράγματα για τον Φραντσέσκο Μπανιάια. Ο Ιταλός της Ducati έμεινε 19ος, με διαφορά 1,315 δευτερολέπτων από τον Μπετζέκι, και θα λάβει μέρος στο Q1.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου

Η δράση στην πίστα του Μιζάνο συνεχίζεται το Σάββατο με ένα γεμάτο πρόγραμμα. Το FP2 θα ξεκινήσει στις 11:10 ώρα Ελλάδος, ενώ το Q1 θα ακολουθήσει στις 11:50. Οι κατατακτήριες δοκιμές του Q2 θα διεξαχθούν στις 12:15.

Το απόγευμα, στις 16:00 ώρα Ελλάδος, θα πραγματοποιηθεί ο Αγώνας Σπριντ, προσφέροντας στους φίλους του MotoGP μια πρώτη γεύση από την αγωνιστική δράση του Σαββατοκύριακου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta