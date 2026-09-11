Η Ρωσία προειδοποιεί τη Λιθουανία για πυρηνικά όπλα στο έδαφός της

Το Κρεμλίνο απηύθυνε μία σαφή προειδοποίηση προς τη Λιθουανία, δηλώνοντας ότι θα στρέψει τα ρωσικά πυρηνικά όπλα προς τη βαλτική αυτή χώρα. Η προειδοποίηση αυτή έρχεται σε περίπτωση που η Λιθουανία, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και γειτνιάζει με τη Ρωσία, αποφασίσει να εγκαταστήσει στην επικράτειά της πυρηνικές κεφαλές. Οι κεφαλές αυτές θα προέρχονται από τα οπλοστάσια των συμμάχων της στο πλαίσιο της συμμαχίας.

Η ρωσική πλευρά τονίζει ότι μια τέτοια ενέργεια θα είχε άμεσες και σοβαρές συνέπειες για την ασφάλεια της περιοχής. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την αυξανόμενη ένταση μεταξύ Ρωσίας και χωρών του ΝΑΤΟ, ιδίως μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

Η ξεκάθαρη προειδοποίηση της Μόσχας

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με το ζήτημα, τονίζοντας τις πιθανές επιπτώσεις. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι «αν πυρηνικά όπλα εγκατασταθούν σε (λιθουανικό) έδαφος και στοχεύουν εμάς, τότε, κατά συνέπεια, το έδαφος αυτής της χώρας θα βρεθεί, αντιστοίχως, στο στόχαστρο των δικών μας πυρηνικών όπλων».

Ο κ. Πεσκόφ πρόσθεσε, σε συνέντευξή του στην ρωσική κρατική τηλεόραση που δημοσιεύθηκε σήμερα, ότι η άφιξη πυρηνικών όπλων στη Λιθουανία θα αποτελούσε «ένα πολύ σοβαρό σημείο καμπής όσον αφορά την κλιμάκωση των εντάσεων». Η δήλωση αυτή αναδεικνύει την ανησυχία της Ρωσίας για την ενδεχόμενη ανάπτυξη πυρηνικών όπλων στα σύνορά της.

Οι κινήσεις της Λιθουανίας για την άρση της απαγόρευσης

Από την πλευρά της, η Λιθουανία έχει ξεκινήσει διαδικασίες για την άρση της συνταγματικής απαγόρευσης που αφορά την αποθήκευση πυρηνικών όπλων στην επικράτειά της. Η κίνηση αυτή, σύμφωνα με τη λιθουανική κυβέρνηση, έχει ως στόχο την ενίσχυση της ασφάλειάς της χώρας.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται στον απόηχο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, γεγονός που έχει αναδιαμορφώσει το γεωπολιτικό τοπίο στην Ανατολική Ευρώπη. Η Λιθουανία, ως χώρα της Βαλτικής και μέλος του ΝΑΤΟ, επιδιώκει να θωρακίσει την άμυνά της έναντι πιθανών απειλών.

Η κοινοβουλευτική διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα

Η προτεινόμενη συνταγματική αναθεώρηση βρίσκεται επί του παρόντος υπό εξέταση από το Κοινοβούλιο της Λιθουανίας. Για να εγκριθεί η πρόταση, απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων των βουλευτών, γεγονός που υποδηλώνει την ανάγκη ευρείας πολιτικής συναίνεσης.

Η πρόταση έχει ήδη λάβει την υποστήριξη του προέδρου της χώρας, καθώς και των κύριων πολιτικών κομμάτων. Εάν η διαδικασία ολοκληρωθεί επιτυχώς, η συνταγματική αναθεώρηση θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ αυτόν τον χειμώνα, επιτρέποντας ενδεχομένως τη φιλοξενία πυρηνικών όπλων στο λιθουανικό έδαφος.

Η δήλωση του προέδρου Γκιτάνας Ναουσέντα

Στις αρχές Ιουλίου, ο πρόεδρος της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, είχε εκφράσει την επιθυμία του για τη συμμετοχή της χώρας του στην πυρηνική αποτροπή της Δύσης κατά της Μόσχας. Η δήλωση αυτή είχε ερμηνευθεί ως υπαινιγμός για την πιθανή ανάπτυξη πυρηνικών όπλων στο έδαφος της χώρας της Βαλτικής.

Η θέση του προέδρου Ναουσέντα υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία που αποδίδει η Λιθουανία στην ενίσχυση της αμυντικής της ικανότητας και στην ενεργό συμμετοχή της στις συμμαχικές προσπάθειες αποτροπής, στο πλαίσιο της συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ.

Αντιφατικές δηλώσεις από Λιθουανούς αξιωματούχους

Παρά τις κινήσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση και τις δηλώσεις του προέδρου, Λιθουανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν υπάρχουν σχέδια για τη φιλοξενία τέτοιων όπλων στο έδαφος της χώρας. Αυτή η αντίφαση στις δηλώσεις δημιουργεί ένα σύνθετο τοπίο ως προς τις πραγματικές προθέσεις της Λιθουανίας.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή, με τις εξελίξεις να παρακολουθούνται στενά από τη διεθνή κοινότητα, καθώς η πιθανή εγκατάσταση πυρηνικών όπλων σε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, στα σύνορα με τη Ρωσία, θα μπορούσε να έχει σημαντικές γεωπολιτικές επιπτώσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki