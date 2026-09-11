Ανάκληση πιστοποιητικού για τον Προμηθέα, πρόστιμο στον Βαγγέλη Λιόλιο από την ΕΕΑ

Σημαντικές εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ προκάλεσε η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ), η οποία δημοσιεύτηκε πλήρης και καθαρογραμμένη. Η Επιτροπή προχώρησε στην ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής της ΚΑΕ Προμηθέας στο Πρωτάθλημα Μπάσκετ, ενώ παράλληλα επέβαλε πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ στον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλη Λιόλιο. Η απόφαση αυτή, σύμφωνα με τις αναφορές, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την έναρξη ποινικών ενεργειών.

Η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, μετά από αξιολόγηση των στοιχείων, κατέληξε στην ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής του Προμηθέα στο Πρωτάθλημα Μπάσκετ. Παράλληλα, επιβλήθηκε πρόστιμο 50.000 ευρώ στον Βαγγέλη Λιόλιο, ο οποίος είναι πρόεδρος της ΕΟΚ. Η απόφαση αυτή θεωρείται ότι ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω νομικές ενέργειες.

Το iEidiseis δημοσίευσε την πλήρη και καθαρογραμμένη απόφαση της ΕΕΑ, η οποία προκάλεσε «σεισμό» στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ. Οι ποινές αυτές επιβλήθηκαν έπειτα από διαπίστωση παραβάσεων που αφορούν την εμπλοκή του κ. Λιόλιου στη διοίκηση της ΚΑΕ Προμηθέας.

Η ουσιαστική εμπλοκή του Βαγγέλη Λιόλιου

Στην απόφαση της ΕΕΑ αναφέρεται ότι, παρά τη μεταβίβαση των μετοχών και την ανάδειξη μιας νέας τυπικής διοίκησης από τους αποκτώντες μετόχους, ο μεταβιβάσας μέτοχος, Ευάγγελος Λιόλιος, συνέχισε να αποτελεί το πραγματικό κέντρο άσκησης της ουσιαστικής διοίκησης της ανώνυμης αθλητικής εταιρείας. Αυτό σημαίνει ότι εξακολούθησε να είναι ο πραγματικός μέτοχος της ΚΑΕ.

Επισημαίνεται επίσης ότι ο Ευάγγελος Λιόλιος συνέχισε να ασκεί ουσιώδεις αρμοδιότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση, την εκπροσώπηση και τη γενικότερη διοίκηση της ΚΑΕ. Οι αρμοδιότητες αυτές, σύμφωνα με την Επιτροπή, ανάγονται σαφέστατα στην ιδιότητα του πραγματικού ιδιοκτήτη της ομάδας.

Λήψη αποφάσεων και κατευθύνσεις

Από την αξιολόγηση του συνόλου των αποδεικτικών στοιχείων που τέθηκαν υπόψη της Επιτροπής, προέκυψε ότι η εμπλοκή του Ευάγγελου Λιόλιου στη λειτουργία της ΚΑΕ δεν περιοριζόταν σε άτυπη ενημέρωση, έκφραση προσωπικής γνώμης ή παροχή συμβουλευτικής συνδρομής. Αντιθέτως, η εμπλοκή του εκτεινόταν στη λήψη και κατεύθυνση αποφάσεων επί ουσιωδών ζητημάτων της ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών.

Συγκεκριμένα, ο κ. Λιόλιος συμμετείχε ενεργά στον αγωνιστικό σχεδιασμό, στον καθορισμό του ρόστερ, στις μεταγραφές αθλητών, στο μακροπρόθεσμο πλάνο της ομάδας, στη στοχοθεσία της, καθώς και στις οικονομικές παραμέτρους. Ταυτόχρονα, ο ίδιος ο εγκαλούμενος αυτοπροσδιοριζόταν ως το κυρίως υπεύθυνο πρόσωπο της διοίκησης της ΚΑΕ Προμηθέας, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Είμαι το αφεντικό».

Επικοινωνίες με τον προπονητή Ηλία Παπαθεοδώρου

Ένα από τα βασικά αποδεικτικά στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη από την Επιτροπή ήταν το περιεχόμενο των επικοινωνιών μεταξύ του Ευάγγελου Λιόλιου και του τότε προπονητή της ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών, Ηλία Παπαθεοδώρου. Επιπλέον, συνεκτιμήθηκε και η από 15.4.2026 ένορκη βεβαίωση του κ. Παπαθεοδώρου.

Από τις εν λόγω επικοινωνίες προέκυψε απευθείας και συστηματική συνεννόηση του Ευάγγελου Λιόλιου με τον προπονητή Ηλία Παπαθεοδώρου, όσον αφορά την επιλογή, την απόκτηση και τη διατήρηση αθλητών στο έμψυχο δυναμικό της ΚΑΕ. Η επικοινωνία αυτή δεν είχε απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα.

Αντιθέτως, από τον τρόπο διατύπωσης και το περιεχόμενο των μηνυμάτων που τέθηκαν υπόψη της Επιτροπής, προκύπτει ενεργός συμμετοχή του κ. Λιόλιου στη διαμόρφωση των σχετικών αποφάσεων. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, μάλιστα, παρείχε ευθείες κατευθύνσεις και εντολές προς τον προπονητή για την υλοποίησή τους, λειτουργία που τον χαρακτηρίζει ευθέως όχι μόνο ως διοικητικό ηγέτη της ΚΑΕ, αλλά κυρίαρχα ως ιδιοκτήτη της, δηλαδή μεγαλομέτοχο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα: Η περίπτωση Λούντζη

Ως ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της εμπλοκής του Ευάγγελου Λιόλιου στη λειτουργία της ΚΑΕ Προμηθέας, η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού αναφέρει την περίπτωση του αθλητή Λούντζη. Η συγκεκριμένη περίπτωση παρατίθεται ως ενδεικτική του τρόπου με τον οποίο ο κ. Λιόλιος συμμετείχε στις αποφάσεις που αφορούσαν το αγωνιστικό τμήμα της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis