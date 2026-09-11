Νέα στοιχεία εξετάζουν οι Αρχές στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με την έρευνα να επικεντρώνεται πλέον στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η ιατρική πράξη στο ιατρείο του Κολωνακίου. Οι δύο γιατροί, Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα, αντιμετωπίζουν κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία και αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα. Η δίωξη αυτή βασίζεται σε συγκεκριμένους άξονες, ενώ η οικογένεια του εκλιπόντος ζητά την αναβάθμιση της κατηγορίας.

Οι κατηγορίες και οι άξονες της δίωξης

Οι δύο γιατροί, Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα, βρίσκονται αντιμέτωποι με κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Η δίωξη σε βάρος τους φαίνεται να στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες που εξετάζονται από τις Αρχές.

Ο πρώτος άξονας αφορά τη λειτουργία του μηχανήματος της πλασμαφαίρεσης. Τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από το ιατρείο δείχνουν ότι η συσκευή είχε τεθεί σε λειτουργία για σημαντικό χρονικό διάστημα. Το γεγονός αυτό εξετάζεται σε συνδυασμό με την κατάθεση της γιατρού σχετικά με το πότε ξεκίνησε η διαδικασία.

Ο δεύτερος άξονας σχετίζεται με την κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη όταν έφτασε στον χώρο του ιατρείου. Οι Αρχές εξετάζουν εάν, δεδομένης της εικόνας του ασθενούς, έπρεπε να είχε αποφασιστεί άμεσα η μεταφορά του σε νοσοκομείο, αντί να συνεχιστεί ή να ξεκινήσει η συγκεκριμένη θεραπευτική διαδικασία. Ο τρίτος άξονας αφορά την αδειοδότηση του ιατρείου και τη δυνατότητα διενέργειας πλασμαφαίρεσης, καθώς στον χώρο εντοπίστηκαν δύο σχετικά μηχανήματα και ερευνάται εάν υπήρχε η απαιτούμενη άδεια για τη χρήση τους.

Η υπερασπιστική γραμμή των γιατρών

Οι κατηγορούμενοι γιατροί απορρίπτουν την εικόνα που προκύπτει από την έρευνα. Η Ιωάννα Γάκα φέρεται να υποστηρίζει ότι οι διαφορετικές αναφορές της για το περιστατικό οφείλονται στην ένταση και τον πανικό που επικράτησαν μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή. Παράλληλα, αρνείται ότι υπήρξε δόλος στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε την κατάσταση, καθώς και οποιαδήποτε δόλια πρόθεση στον τρόπο διαχείρισης του περιστατικού.

Ο σύζυγός της, Ηλίας Θεοδωρόπουλος, επίσης γιατρός και συστεγαζόμενος στον ίδιο χώρο, υποστηρίζει ότι δεν είχε συμμετοχή στην ιατρική πράξη. Όπως αναφέρει, την ημέρα εκείνη είχε άλλα τρία προγραμματισμένα ραντεβού με ασθενείς. Σύμφωνα με τη δική του εκδοχή, την ώρα του περιστατικού είχε μεταβεί για φαγητό, ενώ παρενέβη μόνο όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέρρευσε, προκειμένου να πραγματοποιήσει ΚΑΡΠΑ μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ. Μάλιστα, φέρεται να υποστηρίζει ότι έμαθε για την τραγική κατάληξη αφού είχε ήδη αποχωρήσει από τον χώρο.

Ζητήματα αδειοδότησης και ιατροδικαστική έκθεση

Οι δύο κατηγορούμενοι ισχυρίζονται ότι είχαν ενημερώσει επίσημα τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (ΙΣΑ) για τα μηχανήματα του ιατρείου τους. Σύμφωνα με πηγές, η πλευρά των γιατρών αναφέρει ότι το πρώτο μηχάνημα είχε δηλωθεί το 2025, με τον Σύλλογο να πραγματοποιεί στη συνέχεια αυτοψία, και το δεύτερο εντός του 2026. Κατά τους ίδιους, είχε ήδη δρομολογηθεί ένας νέος έλεγχος από τον Ιατρικό Σύλλογο στον χώρο τους για το επίμαχο διάστημα.

Σημειώνεται ότι στη δικογραφία δεν έχει ακόμη επισυναφθεί η ιατροδικαστική έκθεση από τη νεκροψία-νεκροτομή. Αναμένεται δε, να αξιολογηθούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Νομικά αιτήματα της οικογένειας και αναβάθμιση κατηγορίας

Την ίδια ώρα, η πλευρά της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη έχει ήδη υποβάλει σειρά νομικών αιτημάτων προς τον ανακριτή για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Πηγές αναφέρουν ότι ανάμεσα στις πράξεις που ζητούνται είναι το άνοιγμα των τηλεφωνικών επικοινωνιών, η καταγραφή του ηχητικού ντοκουμέντου από την κλήση στο ΕΚΑΒ και η κατάθεση του ιατρικού ιστορικού του άτυχου καλλιτέχνη.

Επίσης, η οικογένεια ζητά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Ο δικηγόρος της οικογένειας, Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ανέφερε πως η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαιώνει πως δεν υπήρχε προϋπάρχουσα καρδιοπάθεια στον Γιώργο Μαζωνάκη. Ο κ. Λυκούδης τόνισε πως ο θάνατος αποδίδεται σε λανθασμένη ιατρική πράξη, προσθέτοντας ότι η καρδιά του ήταν «καλύτερη από τη δική μου και από όλων μας».

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis