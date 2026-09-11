Φιλική νίκη για τον Κολοσσό Ρόδου επί του Αμαρουσίου

Ο Κολοσσός Ρόδου σημείωσε φιλική νίκη με σκορ 89-80 επί του Αμαρουσίου, σε αναμέτρηση που φιλοξενήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο του «Αγίου Θωμά». Αυτό το παιχνίδι αποτέλεσε ένα ακόμα δυνατό τεστ για τους Ροδίτες, καθώς συνεχίζουν την προετοιμασία τους πριν από το ταξίδι τους στη Βουλγαρία και την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων της σεζόν.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Οι γηπεδούχοι του Αμαρουσίου ξεκίνησαν δυναμικά την αναμέτρηση, δείχνοντας από νωρίς τις προθέσεις τους. Κατάφεραν να προηγηθούν με σημαντική διαφορά, κλείνοντας την πρώτη περίοδο με σκορ 29-18 υπέρ τους.

Ωστόσο, ο Κολοσσός Ρόδου δεν άργησε να βρει τον ρυθμό του. Στη συνέχεια του αγώνα, η ομάδα του «Νησιού των Ιπποτών» βελτίωσε αισθητά την εικόνα της στο παρκέ και κατάφερε να καλύψει σχεδόν ολόκληρη τη διαφορά. Οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα του ημιχρόνου με τον Κολοσσό να βρίσκεται μόλις στο -1, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 42-41.

Κυριαρχία στο δεύτερο ημίχρονο

Το δεύτερο ημίχρονο βρήκε τον Κολοσσό Ρόδου να κυριαρχεί πλήρως στο παιχνίδι. Οι παίκτες της ομάδας της Ρόδου πήραν σταδιακά τον έλεγχο του αγώνα, επιβάλλοντας τον δικό τους ρυθμό και δημιουργώντας προβλήματα στην άμυνα του Αμαρουσίου. Η προσπάθειά τους απέδωσε καρπούς, καθώς στο τέλος της τρίτης περιόδου βρέθηκαν μπροστά στο σκορ με 65-62.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Κολοσσός διατήρησε το προβάδισμά του, διαχειριζόμενος σωστά την πίεση και κρατώντας το Μαρούσι σε απόσταση. Έτσι, έφτασε στη φιλική νίκη με το τελικό σκορ 89-80, ολοκληρώνοντας με επιτυχία ένα ακόμα στάδιο της προετοιμασίας του.

Διακριθέντες και επιστροφές

Από την πλευρά του Κολοσσού Ρόδου, ξεχώρισαν με την παρουσία τους στο παρκέ οι Έζρα Μανιόν και Ρόκι Κρούζερ. Οι δύο αθλητές επέδειξαν ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα και συνέβαλαν σημαντικά στην επικράτηση της ομάδας τους.

Ένα ιδιαίτερα θετικό νέο για το τεχνικό επιτελείο και τους φιλάθλους ήταν η επιστροφή του Σι Τζέι Χάρις στην αγωνιστική δράση. Ο Αμερικανός γκαρντ, έχοντας ξεπεράσει τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε το προηγούμενο διάστημα, αγωνίστηκε για 11 λεπτά, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε πορεία πλήρους αποκατάστασης.

Η περίπτωση του Ντεβόντε Άπσον

Αντίθετα με την επιστροφή του Χάρις, υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα με τον Ντεβόντε Άπσον. Ο παίκτης δέχθηκε ένα χτύπημα στον γοφό κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Για τον λόγο αυτό, χρησιμοποιήθηκε για μόλις 4 λεπτά από το τεχνικό επιτελείο.

Η απόφαση να αγωνιστεί για τόσο λίγο χρόνο λήφθηκε καθαρά για προληπτικούς λόγους, καθώς το τεχνικό επιτελείο θέλησε να τον προφυλάξει από τυχόν επιδείνωση του χτυπήματος, ενόψει των επερχόμενων επίσημων υποχρεώσεων της ομάδας.

Επόμενα βήματα στην προετοιμασία

Η φιλική αυτή αναμέτρηση εντάσσεται στο πλαίσιο της εντατικής προετοιμασίας του Κολοσσού Ρόδου. Η ομάδα συνεχίζει να δουλεύει σκληρά για να είναι έτοιμη για την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών της υποχρεώσεων. Το επόμενο βήμα στην προετοιμασία των Ροδιτών περιλαμβάνει ένα ταξίδι στη Βουλγαρία, όπου αναμένεται να συνεχίσουν τα φιλικά τεστ και την προπόνηση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta